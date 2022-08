PRISKA USB FR, une nouvelle prise connectée avec port USB.

La marque Konyks nous annonce la sortie de « PRISKA USB FR » une nouvelle prise connectée Wi-Fi qui offre la possibilité de piloter un équipement à distance depuis son smartphone. Particularité de celle-ci, elle est dotée d’un port USB. D’où son nom d’ailleurs.

Avec l’inflation galopante de cette dernière année en matière de gaz et d’électricité, de nombreux foyers se retrouvent avec des sommes folles pour ce qui est de l’énergie. Il faut dire que le prix de l’électricité a fortement augmenté (pour ne pas dire doubler, UN SCANDALE). Dès lors, cet hiver et plus que jamais il va falloir faire attention à sa consommation énergétique. Et pour répondre à cette problématique, la marque Konyks propose une fois de plus une nouvelle prise connectée.

La marque n’en est pas à ses débuts et nous avons d’ailleurs eu l’occasion par le passé de tester certains de ses produits. On vous invite d’ailleurs à aller relire notre test à ce sujet.

PRISKA USB FR, prise classique, mais aussi des ports USB.

Avec cette nouvelle prise connectée, la marque propose un adaptateur pour prise murale ultra complet. En effet, cette prise connectée vient se brancher sur une prise murale classique. Elle mesure 9.4cm x 7.62 cm. Elle est équipée d’une prise femelle sur laquelle vous pourrez venir brancher votre équipement électrique classique et supporte jusqu’à 16 ampères ce qui devrait suffire pour la plupart des appareils électro ménagers domestiques. Comme pour les autres prises que propose la marque, celle-ci est équipée d’une puce Wi-Fi et peut-être pilotée depuis un smartphone via l’application de la marque. L’application permettra d’allumer ou d’éteindre la prise à distance.

Elle permet aussi de voir la consommation énergétique de l’appareil qui est branché dessus.

« Le compteur de consommation intégré permet de visualiser la consommation instantanée et de suivre un historique sur un an. Par ailleurs, il permet de connaître le statut d’un appareil ».

nous confie le constructeur. En outre, il sera également possible de programmer l’allumage de la prise à certaines heures de votre choix. À noter aussi que la prise est compatible avec les assistants Alexa, Google Home ou les raccourcis Siri.

Notons au passage qu’il est également possible d’activer ou non la prise depuis un bouton physique présent sur le devant de la prise PRISKA USB FR.

Mais le plus de ce modèle est le fait que Konyks a intégré pas moins de deux ports USB sur les côtés de la prise. Des ports USB de 5V qui permettront de recharger via un câble USB classique un smartphone ou tout autre appareil doté d’un câble USB. Pour ce qui est de la connectivité, comme dit plus haut, celle-ci se fait au travers d’une connexion Wi-Fi 2.4GHz.

Prix et Disponibilité.

La prise Konyks PRISKA USB FR est d’ores et déjà disponible au prix de 26.90€.