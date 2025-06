Audio-Technica ATH-CKS50TW2 : une autonomie record et un son sur-mesure pour les audiophiles nomades

Audio-Technica mise sur la longévité avec ses nouveaux écouteurs sans fil ATH-CKS50TW2. Au programme : 65 heures d’autonomie, réduction de bruit hybride, et innovations maison pour se démarquer dans un secteur ultra concurrentiel.

Une autonomie qui fait la différence

L’élément phare des ATH-CKS50TW2, c’est sans aucun doute leur autonomie. Audio-Technica annonce jusqu’à 25 heures d’écoute continue sur une seule charge, auxquelles s’ajoutent 40 heures supplémentaires via l’étui de recharge, pour un total impressionnant de 65 heures. Même en activant la réduction de bruit active, on reste sur 15 heures d’autonomie + 25 via l’étui, un chiffre largement au-dessus de la moyenne actuelle.

Réduction de bruit hybride et écoute ambiante

Les ATH-CKS50TW2 intègrent un système de réduction de bruit hybride, combinant microphones internes et externes (feedback + feedforward), pour bloquer efficacement les bruits environnants. Pour ne pas être totalement coupé du monde, deux modes d’écoute ambiante sont également disponibles, y compris en appel.

Cette configuration offre plus de flexibilité : on peut rester attentif à son environnement sans sacrifier la qualité audio.

A relire : L’ATH-M50xBT2LAB : L’édition limitée sans fil d’Audio-Technica conçue par les fans Audio-Technica dévoile son nouveau ATH-M50xBT2LAB, une édition limitée de son célèbre casque sans fil. Ce modèle, conçu par les fans, allie une qualité sonore de studio à une esthétique unique sélectionnée par…

Magnetic Switch : une fonction maison bien pensée

Petite innovation pratique : les écouteurs s’allument ou s’éteignent automatiquement grâce à un système d’aimants baptisé Magnetic Switch™. Il suffit de réunir les deux oreillettes pour les éteindre ou de les séparer pour les allumer. C’est simple, efficace, et surtout utile quand on ne transporte pas l’étui de recharge.

Des transducteurs maison pour un son riche et puissant

Côté audio, Audio-Technica a équipé ses écouteurs de transducteurs de 9 mm développés en interne. Ils offrent un rendu équilibré, avec des basses bien présentes et une bonne séparation des fréquences. On n’est pas dans une signature sonore neutre type studio, mais plutôt dans un son dynamique pensé pour une écoute grand public exigeante.

Les amateurs de basses devraient particulièrement apprécier ce modèle, sans que cela ne vienne noyer les médiums ou les aigus.

Pensés pour le quotidien : confort, connectique et résistance

Les écouteurs ATH-CKS50TW2 sont conçus pour un usage quotidien : embouts en silicone hybride (rigide et souple) pour un maintien optimal, compatibilité Bluetooth LE Audio avec codec LC3, multipoint, assistant vocal intégré, et même charge sans fil Qi (chargeur non fourni).

Autre atout non négligeable : une certification IP55, qui garantit une protection contre l’eau et la poussière. Cela permet un usage sans crainte sous la pluie ou lors d’activités sportives.

Disponibilité et prix

Les ATH-CKS50TW2 sont disponibles dès maintenant sur le site du constructeur et auprès de plusieurs revendeurs. Prix public conseillé : 149 € TTC. Deux coloris sont proposés : Black et Green.

Fiche technique Audio-Technica ATH-CKS50TW2

Autonomie : 25h (écouteurs) + 40h (étui)

Réduction de bruit hybride

Charge rapide : 5 min pour 90 min d’écoute

Transducteurs Audio-Technica 9 mm

Fonction Magnetic Switch™

Mode ambiant et conversation

Bluetooth LE Audio, codec LC3

Multipoint : connexion à 2 appareils

Embouts hybrides (silicone rigide/souple)

Certification IP55 (eau/poussière)

Charge sans fil (Qi)

Application A-T Connect (EQ, localisation, mode faible latence)

Fonction Soundscape (sons relaxants)

Compatible Siri et Google Assistant

Coloris : Black, Green

Prix : 149 €

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.