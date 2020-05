BNP Parisbas Fortis incite ses clients au paiement sans contact.

Une grosse partie des pays européens attaque le dé confinement qui a été mis en place suite au Covid-19. Les magasins ouvrent à nouveau leur porte et BNP Parisbas recommande la prudence en payant en mode sans contact.

La banque comme la plupart des banques joue un rôle capital dans l’économie et sur le paiement par les consommateurs. En effet, de nos jours, nous sommes de plus en plus à payer par carte de banque.

Un mode de paiement qui avait d’ailleurs été vivement conseillé durant cette période de pandémie. Ceci, ayant pour objectif de faire circuler le moins d’argent liquide de mains en mains. Et éviter la propagation du virus d’une personne à l’autre.

Cependant les terminaux de paiement eux aussi doivent faire à la même problématique. En effet, toutes les personnes qui utilisent un terminal touchent ledit appareil de leur doigt.

BNP Parisbas Fortis pour le paiement « contactless » alias sans contact.

La banque suggère en effet à ses clients qu’ils effectuent leur paiement sans devoir entrer leur code sur le terminal. Pour ce faire, la banque rappelle à ses clients les différentes possibilités possibles qu’elle propose.

Ainsi, la BNP Parisbas Fortis a envoyé un mailing à ses clients en leur rappelant que son service est disponible avec différents nouveaux modes de paiement sans contact.

Ainsi, sur base de montage photo, la banque rappelle à ses clients que son service de paiement est compatible avec les cartes sans contact via NFC.

Paiement par smartphone !

La banque rappelle aussi qu’il est possible de payer via Apple Pay, Google Pay ou encore Payconiq. Bref tous des services qui passe par votre smartphone et à nouveau via une connexion sans fil avec le terminal de paiement.

En outre, les plus sportifs n’auront même pas à sortir leur smartphone ou leur carte de banque pour payer s’ils sont équipés d’un bracelet ou d’une montre connectée. De fait, les services de BNP Parisbas Fortis sont également compatibles avec FitBit Pay et Garmin Pay.