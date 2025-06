Dormez tranquille avec le brassard connecté INDEX Sleep Monitor de Garmin

Vous vous demandez si vous dormez bien ? Si vos nuits vous aident vraiment à recharger vos batteries ? Garmin a peut-être la réponse avec son nouveau brassard connecté à porter pendant la nuit : l’INDEX Sleep Monitor.

Garmin, qu’on connaît surtout pour ses montres de sport et ses GPS, s’intéresse de plus en plus à notre bien-être. Avec ce nouveau brassard, la marque s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent mieux comprendre leur sommeil sans devoir porter une montre au poignet toute la nuit.

Un brassard léger qui ne gêne pas le sommeil

Porter un objet connecté la nuit peut vite devenir désagréable. Garmin a donc imaginé un brassard tout doux, léger, à porter sur le haut du bras.

Une fois en place, on l’oublie facilement. Il travaille en silence pour analyser nos cycles de sommeil, nos mouvements, notre respiration…

Chaque matin, on retrouve toutes les infos dans l’application Garmin Connect, avec un score de sommeil simple à lire. Plus besoin d’interpréter des courbes compliquées !

Respiration, stress, température… il capte tout !

Ce brassard ne fait pas qu’enregistrer vos heures de coucher. Il surveille aussi des choses moins visibles, comme la variabilité de la fréquence cardiaque (un bon indicateur de stress), la respiration, et même la température de la peau.

Le petit plus ? Il mesure aussi l’oxygène dans le sang (SpO2) pendant le sommeil. C’est utile si vous ronflez, ou si vous avez parfois du mal à respirer la nuit.

Un outil malin aussi pour les femmes

Grâce à la mesure de la température, l’INDEX Sleep Monitor peut aider à mieux suivre le cycle menstruel ou l’ovulation, directement depuis l’appli. Pratique pour celles qui veulent des infos plus précises sur leur corps, sans forcément consulter un médecin.

Et bien sûr, tout ça peut se combiner avec une montre Garmin, si vous en avez une. Les données s’enrichissent et vous obtenez une vision plus complète de votre forme, de votre énergie et de votre récupération.

Il pense aussi au réveil

Se faire réveiller en plein sommeil profond, on a connu mieux… Ce brassard propose un réveil intelligent, avec une vibration douce qui vous sort du lit au bon moment, quand votre sommeil est plus léger. On commence la journée du bon pied.

Autre bonne nouvelle : vous pouvez le laver en machine ! Il suffit d’enlever le petit module électronique et de passer le brassard en cycle délicat. Simple et hygiénique.

Accessible, sans complications

Pas besoin d’être un geek ou un sportif de haut niveau. L’INDEX Sleep Monitor est pensé pour le quotidien, pour toutes les personnes curieuses de mieux comprendre leur sommeil. Il est proposé en deux tailles, pour convenir à tous les bras, et il tient jusqu’à 7 nuits sans recharge.

Disponible dès maintenant à 169,99 €, il s’inscrit dans cette nouvelle tendance des objets discrets, utiles, et faciles à utiliser, au service de notre bien-être.

Récapitulatif technique (version simplifiée)

Se porte sur le haut du bras

Analyse du sommeil (phases, score personnalisé)

Suivi de la respiration et du niveau d’oxygène

Capteur de température cutanée

Mesure du stress et de la variabilité cardiaque

Suivi du cycle menstruel et de l’ovulation

Réveil intelligent par vibrations

Autonomie : 7 nuits

Lavable en machine

Prix : 169,99 €

