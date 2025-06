Travailler en musique : l’enceinte de chantier Thomson WKR60BT simplifie la vie

Quand on bricole ou qu’on bosse dehors, un peu de musique change tout. Mais entre la poussière, les éclaboussures et le bruit des outils, pas facile de trouver une enceinte qui tienne la route. La WKR60BT de Thomson arrive pile au bon moment pour accompagner les journées de travaux, sans se poser de questions.

Thomson, on la connaît surtout pour ses téléviseurs et appareils électro. Mais cette fois, la marque sort du salon pour aller sur le terrain. Avec cette enceinte résistante et sans fil, elle s’adresse directement à ceux qui aiment bricoler, rénover ou travailler en plein air, en musique bien sûr.

Elle ne craint ni la poussière ni les éclaboussures

Ce qui frappe tout de suite, c’est le côté costaud. La WKR60BT est conçue pour les chantiers, avec une coque solide et une protection IPX54. En clair, elle supporte très bien la poussière, les petites projections d’eau et même les coups de pinceau malencontreux. On peut la poser sur une planche ou au sol sans s’inquiéter.

Bluetooth, radio ou câble : tout est possible

Côté pratique, elle coche pas mal de cases. Bluetooth pour balancer ses morceaux depuis le téléphone, radio FM pour ceux qui préfèrent les ondes classiques, et même une prise jack pour brancher un vieux baladeur. Il y a aussi un port USB pour recharger un téléphone en cours de journée. Bref, elle s’adapte aux habitudes de chacun.

Batterie rechargeable… ou piles si besoin

Pas besoin de la brancher : sa batterie de 2 000 mAh tient plusieurs heures, largement assez pour une grosse session bricolage. Et si jamais elle tombe à plat, pas de panique : on peut lui glisser deux piles LR14 pour continuer à écouter de la musique. Bien vu pour les zones sans prises de courant.

Un son puissant qui s’entend malgré les outils

Même avec les bruits de scie ou de perceuse, on entend bien la musique. L’enceinte envoie 30 W de son, assez fort pour couvrir l’environnement sans devenir agressif. Les basses sont présentes, les voix sont claires, et on peut facilement suivre un podcast ou profiter d’une playlist.

Elle donne aussi l’heure, pratique pour les pauses

Petit détail sympa : un écran digital affiche l’heure. En format 12h ou 24h, selon les préférences. Ça peut paraître anodin, mais c’est toujours utile de savoir quand il est temps de faire une pause ou de ranger.

Résumé pratique

Nom : Thomson WKR60BT

Utilisation : Enceinte nomade pour travaux, bricolage, extérieur

Puissance sonore : 30 W

Connexions : Bluetooth, AUX 3,5 mm, radio FM, USB chargeur, prise casque

Alimentation : Batterie rechargeable + option piles LR14

Résistance : IPX54 (poussière, éclaboussures)

Affichage : Heure (12h/24h)

Prix indicatif : 64,90 €

