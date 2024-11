Test : Prises Domotique AVM Dect 200 et 210

Avec les AVM Dect 200 et AVM Dect 210, AVM, célèbre constructeur de routeurs, a aussi d’autres cordes à son arc et notamment des appareils pour la domotique. Nous allons aujourd’hui nous pencher sur 2 appareils de la marque qui sont identiques à une exception faites, l’un est prévu pour l’utilisation en intérieur et l’autre en extérieur.



Préambule.

AVM, non seulement content de nous fournir des box Internet de haut vol (dont le test de la petite dernière 7690 est disponible sur notre site), se permet également de nous fournir des produits liés à la domotique.

Aujourd’hui nous nous penchons sur une catégorie de ceux-ci, les prises connectées. Voyons voir ce que ces Dect 200 (intérieur) et 210 (extérieur) proposent.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur (identiques sur les deux sauf certification IP44 sur la FRITZ!DECT 210) :

La boîte contient les éléments suivants :

FRITZ!DECT 200 et 210

Guide

Installation / Configuration AVM Dect 200 & AVM Dect 210.

L’installation et la configuration de ces deux produits, se passe principalement via l’application dédiée qui se nomme FRITZ!App Smart Home. Celle-ci permet d’ajouter des appareils de la marque et les contrôler.

J’ai donc installé celle-ci, et après quelques conseils, j’ai pu ajouter ma première prise, la FRITZ!DECT 200, après avoir préalablement branché celle-ci sur une prise 220V.

Une fois le bon modèle sélectionné, l’application se charge de tout, ainsi que de la lier avec la FRITZ!BOX qui sert de ‘serveur centralisateur domotique’.

Après avoir ajouté cette première, j’ai fait de même pour le modèle extérieur, la FRITZ!DECT 210 et ce de la même façon que la précédente. Un véritable jeu d’enfant !

Test / Utilisation.

Pour tester ces prises connectées, rien de plus simple que de les brancher sur une prise, et connecter dessus un appareil quelconque. Une fois celui-ci branché, on peut remonter des informations comme la consommation électrique dudit appareil.

Une fonctionnalité intéressante est que ces prises sont équipées d’un thermomètre, ce qui, permet de voir la température d’une pièce. Vachement sympa !



Autre fonctionnalité ‘gadget’ mais à essayer, est l’activation d’une prise avec un claquement de mains ! Vous tapez des mains et hop, celle-ci s’allume et s’éteint.

Pour le reste, on reste dans le classique de la domotique, à savoir pouvoir créer des scénarios et automatisations en fonction de l’heure par exemple, ou du lever/coucher de soleil ainsi que de la géolocalisation. Si l’appareil détecte que vous n’êtes plus présent, vous pouvez lui attribuer une routine comme l’éteindre par exemple.

LA version extérieure apporte vraiment un plus intéressant avec sa solution étanche. De fait, non seulement elle permettra d’éteindre un appareil à distance sans devoir sortir de la maison mais la fonction température dans ce cas prend tout son sens et pourra convenir par exemple si vous avez une piscine et que vous programmer la prise pour faire tourner la pompe à des moments précis.

La température affichée permettra par exemple de se dire qu’il est temps de couper la pompe et la vidanger avant qu’il ne fasse trop froid et que l’eau gèle.

Conclusion.

Que cela soit la FRITZ!DECT 200 ou 210, AVM peaufine son offre et son écosystème en fournissant 2 bons produits, complets et simples d’utilisation et ce à un prix tout à fait correct.

Du bon boulot AVM !

Points Positifs Points Négatifs + Simple de configuration + Intégré à l’écosystème Fritz + Les fonctionnalités + Prix correct !

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 18/20 Prix : 17/20 Note finale : 18/20

