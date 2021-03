Le Xiaomi Mi 11 Ultra se dévoile !

Xiaomi Mi 11 Ultra, la nouveauté qui va faire mal ? De la 5G, du Wi-Fi et un écran Corning Gorilla Glass… Xiaomi est devenu un acteur majeur dans le monde du smartphone. La marque qui avait su séduire dans un premier temps les geeks en occident a acquis désormais ses lettres de noblesse.

Discrètement, mais surement, le constructeur chinois qui fait un peu de tout sous ses marques Xiaomi, Mi, Poco (fut un temps)…s’est également intéressé au marché du smartphone. Il faut dire qu’avec les déboires auxquels doit faire face Huawei avec les directives américaines, une porte était ouverte.

Xiaomi Mi 11 Ultra, la sortie est prévue pour demain.

Effectivement, la marque chinoise annonce une conférence de presse demain à 13h30. La marque nous invite au lancement mondial des nouveaux appareils de la série Mi 11. Mais à quoi faut-il s’attendre ?

La marque comme le montre son annonce nous fera une présentation « des nouveaux appareils de la série Mi 11 ». Plus de doute possible donc sur les différentes variantes du Xiaomi Mi 11. Mais sans grande surprise au final, la marque devrait présenter le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Plusieurs informations ont fuité çà et là sur la toile et notamment via Geekbench qui a vu apparaitre un nouveau smartphone de la marque ayant la référence « M2102K1G ». Or nous sommes désormais certains que ce code fait référence au Xiaomi Mi 11 Ultra.

Sans grande surprise, ce nouveau smartphone sera propulsé par une puce Qualcomm SM8350 Snapdragon 888. Un minimum si on parle de « Flag Ship ». En outre, ce téléphone pourrait accueillir dans sa version ultime pas moins de 16Go de mémoire.

Xiaomi Mi 11 Ultra, Connectivité au son maximum.

Ce modèle devrait offrir ce qu’il y a de mieux en la matière. Avec tout d’abord de la 5G. Histoire d’être déjà conforme et pour justifier l’achat du smartphone. Ensuite, le Wi-Fi sera bien du Wi-Fi 6. Là aussi, une bonne expérience notamment pour tous ceux qui sont équipé de routeur Wi-Fi 6 tel que le routeur Asus RT-AX88U que nous avions testé il y a plusieurs mois.

Le Bluetooth lui sera décliné en version 5.2 et e NFC est bien présent. Autre bonne surprise, ce nouveau Xiaomi Mi 11 Ultra devrait également proposer une charge sans fil.

Toutes les infos vous seront dévoilées demain à 13h30 par Xiaomi.