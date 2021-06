Test : innr Outdoor Smart Spot Colour 3-pack compatible hue.

innr Outdoor Smart Spot, la solution pour la maison ? Les maisons connectées sont maintenant monnaie courante: prises, luminaires, aspirateurs, etc. Souvent le problème est que chaque marque utilise son application et/ou pont pour se connecter, il est vrai que le protocole Zigbee commence à être le standard mais même dans ce protocole des différences existent.

Ici INNR propose de se connecter via le pont HUE de Phillips, ce qui est intelligent car c’est probablement l’écosystème le plus complet ainsi que le plus vendu.

Préambule.

Innr, c’est l’histoire de deux anciens directeurs de chez Philips qui partagent une même passion : créer un système d’éclairage intelligent, accessible à tous, pouvant être installé et utilisé au gré des envies de chacun.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

dimension: Hauteur 80mm – largeur 80mm – diamètre 60mm

Couleur de la lumière:16 millions de couleurs

Température de couleur: 1800K – 6500K

Lumen (individuellement): 230lm

Angle du faisceau: 45°

Durée de vie nominale: 30.000 h

Gamme de gradation: 1‰ – 100%

Consommation d’énergie (individuellement): 4,5W

Adaptateur secteur: 220-240V AC – 24V DC – 1.0A (24W max.)

Protocole: Zigbee Lightlink

Valeur IP: IP65

Utilisation: Extérieur

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

3 X Outdoor Smart Spot

3 X piquet pour sol

1 X prise

1 X transfo avec émetteur Zigbee

2 X câble d’interconnexion spots (2 mètres )

1 X câble d’interconnexion avec le transfo ( 2 mètres )