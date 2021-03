Apple Pay lui ponctionne 1800€ via le paiement sans contact !

Avec le Covid-19, tous les états recommandent d’effectuer les paiements via la carte bancaire en sans contact (NFC) voir via son smartphone. Une Londonienne a vu son Apple Pay débiter 1800€ sur son compte.

De nos jours, nous sommes de plus ne plus à payer nos achats via notre carte bancaire quand nous sommes au magasin. Certains « avant-gardistes » ou « inconscients » (on vous laisse le choix) paient quant à eux depuis leur smartphone. Il est vrai que sur Android et iPhone, il est devenu possible d’effectuer des paiements au travers du NFC présent sur le téléphone et de l’une ou l’autre application de paiement.

Malheureusement pour une Londonienne, tout ne s’est pas passé comme il devrait. En effet, la personne s’est vu payer pas moins de 1800€ pour des courses alors qu’elle n’en avait pour pas plus de 8€.

Heureusement pour elle, c’est en sortant et en vérifiant son ticket de caisse (un bon réflexe pour le coup) qu’elle s’est rendu compte de l’erreur. Après un retour rapide au magasin et discussion avec le gérant, elle a pu être remboursée du surplus payé.

Pas de limite de paiement ?

La mésaventure de cette femme pose tout de même question sur l’usage du paiement par smartphone. En effet, on le sait tous, le retrait d’argent sur une carte bancaire ou un paiement par carte bancaire à ses limites. De fait, toutes les banques fixent un plafond au-delà duquel il vous sera possible de retirer de l’argent.

Si dans certains cas, comme le paiement d’un produit dépassant les 3000€ peut par exemple poser soucis, dans la grande majorité des cas, c’est surtout un garde-fou contre de la dépense impulsive ou contre la fraude à la carte volée.

Or, il semblerait que ce ne soit pas le cas pour les paiements depuis un smartphone. Une restriction qu’il serait intéressant de mettre en place. En effet, ce n’est pas la première fois que ce genre de problème arrive avec les paiements par smartphone.