Smartmi P1 Purifier, pour un air pur dans votre maison.

La société chinoise Smartmi Co propose Smartmi P1 Purifier, un purificateur d’air connecté qui aura pour objectif de vous faire respirer un air pur dans votre maison.

Nous sommes tous les jours de plus en plus confrontés à un air de plus en plus vicié. Ce qui pour certaines personnes peuvent apporter allergie ou de la toux. Si on ne s’en sort encore pas trop mal dans les campagnes, dans les villes, cela peut vite devenir compliqué. Et de plus en plus de personnes et citoyens des villes s’intéressent à ce phénomène.

En Chine, des villes comme Pékin sont des nids à pollution. Les gens utilisent des masques avant même le Covid. Dès lors, depuis quelque temps on a vu apparaitre le purificateur d’air pour les maisons.

Smartmi P1 Purifier, il purifie un maximum.

L’entreprise Smartmi Co.ltd a donc décidé de s’intéresser à ce segment en développant son propre purificateur d’air baptisé : Smartmi P1 Purifier.

Celui-ci se présente sous la forme d’un gros cylindre qui pourra se placer n’ importe où dans la maison. Sa fonction est de mesurer l’air ambiant de la maison, de le capturer, de le filtrer et de restituer un air « pur ».

Pour ce faire l’entreprise annonce un système de filtration « H13 True HEPA ». Ainsi, ce purificateur d’air est équipé de quatre filtres à particules. Un premier filtre qui fera office de « pré-filtre » qui est suivi d’un filtre H13 True HEPA. Après se trouvent un filtre à charbon actif et enfin un filtre métallique renforcé.

La compagnie souligne que le Smartmi P1 Purifier est en mesure de capturer pas moins de 99,7% des particules qui passent par ses filtres. Son système de ventilation et son moteur sont aux dires de la marque en mesure de purifier une superficie de ±65m² en seulement 10 minutes.

Smartmi P1 Purifier, connecté pour plus d’efficacité.

Si le purificateur d’air est équipé d’une sorte de tableau de bord sur sa partie supérieure, c’est sa connectivité et son application pour smartphone qui font une plus-value à l’appareil. De fait, au travers de l’application, il est possible d’avoir un aperçu complet de l’état de l’air ambiant, mais aussi de configurer, programmer ou tout simplement activer le Smartmi P1 Purifier.

Pour ce faire, le purificateur d’air est équipé de Bluetooth et de Wi-Fi. En outre, la marque annonce qu’il est compatible avec les assistants du marché comme Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Assistant.

Si l’entreprise souligne qu’il est possible de poser des questions ou d’avoir une réponse vocale via les assistants, elle ne précise pas s’il est possible de la coupler avec d’autres produits domotiques. En effet, on pourrait imaginer qu’il soit possible d’associer la mise en route du purificateur en sortant de la maison ou pour le retour, et ce de manière automatique.

Prix et disponibilité.

Enfin, quoi qu’il en soit, sachez que le Smartmi P1 Purifier est actuellement proposé sur le site de levée de fonds participatif Indiegogo au prix de €177 EUR. La commercialisation de l’appareil est prévue dès la clôture de projet. Bonne nouvelle il ne reste que quelques jours.