Nouveau point d’accès WAX630E Wi-Fi chez Netgear.

Avec son nouveau point d’accès WAX630E Wi-Fi, Netgear annonce l’arrivée d’une nouvelle solution Wi-Fi pour les entreprises en matière de point d’accès Wi-Fi pour les petites et moyennes entreprises.

Alors, bien sûr, inutile de vous présenter Netgear, la marque fait partie des marques parmi lesquelles nous testons régulièrement des produits. Et pour cause, Netgear est un des acteurs majeurs en matière de solution Wi-Fi grand public.

Mais si la marque propose des solutions grand public, elle propose aussi du matériel pour les PME. C’est sur ce segment que le nouveau point d’accès Wi-Fi qu’elle présente est destiné.

Point d’accès WAX630E Wi-Fi, du Wi-Fi 6E pour plus de performances.

Comme pour les autres produits de la gamme professionnelle, ce nouveau venu chez Netgear propose une nouvelle solution pour couvrir en Wi-Fi une PME. Le constructeur de routeur annonce pas loin de 900m². Pour ce qui est du Wi-Fi, ce nouveau point d’accès propose du Wi-Fi 6E capable de fournir un débit maximum de 7,8 Gb/s cumulés au travers d’une connexion tri bande répartie comme suit :

4GHz AX: 600 Mbps

5GHz AX: 4800 Mbps

6GHz AX: 2400 Mbps

En outre, le point d’accès WAX630E Wi-Fi offre la possibilité de générer pas moins de 8 réseaux Wi-Fi différents. Pour plus de facilité d’installation, le point d’accès Wi-Fi supporte également la norme PoE. De la sorte, il suffira d’un simple câble Ethernet pour que le point d’accès soit alimenté.

De plus comme pour tous les autres produits de la gamme ce point d’accès WAX630E Wi-Fi pourra se configurer soit via l’interface web soit directement les services NETGEAR Insight. Pour rappel, le service NETGEAR Insight donne un accès à distance au boitier Wi-Fi et permet de faire une analyse complète sur le trafic qui circule sur le point d’accès.

Du Wi-Fi dernier, cri, triple bande et sécurisé.

Comme signalé plus haut, ce nouveau point d’accès WAX630E Wi-Fi est compatible avec les normes Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax afin d’offrir la plus grande compatibilité avec les réseaux déjà existants. Il gère en outre le protocole de sécurité WPA3.

Enfin, en terme de connectique, il est également doté d’un port Ethernet 2,5 Gb/s avec PoE++ ainsi que d’un port Ethernet additionnel de 1 Gb/s.

Prix et Disponibilité.

Le point d’accès sans fil Tri Band NETGEAR® WAX630E Wi-Fi est commercialisé au prix de 359,99 €. Il sera disponible dans le courant du deuxième trimestre 2022.