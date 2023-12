Test : Orbi 960, celui que Netgear appelle la Rolls Royce des systèmes Mesh WiFi

Aujourd’hui on teste le Netgear Orbi 960. Quand on parle de WiFi Mesh chez Netgear, on ne doit penser qu’à la gamme Orbi dont nous avons pu à plusieurs reprises tester les évolutions. Le haut de gamme est actuellement couvert par la gamme 960 que nous avons pu découvrir et tester à nouveau.



Préambule.

Est-il encore nécessaire de présenter Netgear ? Nous ne le croyons pas tellement la marque a su s’imposer sur le marché du réseau grand public avec des solutions toujours à la pointe de la technologie. Il revient pour ce test avec un kit Orbi 960. Orbi c’est la gamme Mesh WiFi du constructeur qui intègre un équipement qui possède la fonctionnalité routeur et un autre, appelé satellite, qui a pour rôle d’étendre la couverture du Wi-Fi en utilisant le maillage Mesh. Au rendez vous, il y a donc également le Wi-Fi en version 6E et toujours l’application Orbi, véritable centre de contrôle de votre réseau local.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Couverture WiFi globale : 535 m²

Configuration requise : Connexion Internet haut débit

Vitesse : AXE11000 (1200 + 2400 + 2400 + 4800Mbps)

WiFi tribande simultané avec acheminement dédié

Fréquence 1 : Prise en charge IEEE® 802.11b/g/n/AX 2,4 GHz–1024QAM (600 Mbit/s)

Fréquence 2 : Prise en charge de la norme IEEE ® 802,11a/n/ac/AX/5GHz – 1024 QAM

Radio 3 :Prise en charge de la norme IEEE ® 802,11a/n/ac/AX/5GHz – 1024 QAM

Radio 4 : IEEE® 802,11a/n/ac/AX 6GHz — prise en charge 1024-QAM3

Sécurité Réseau : Sécurité WiFi basée sur des normes : 802,11i, cryptage AES 128 bits avec PSK Réseau Wifi Invité : Accès Internet séparé et sécurisé facile à configurer pour les clients

Services compatibles : Netgear Armor et Contrôle parental intelligent Netgear

Dimensions (HxlxP) : 279,4mm x 190,5 mm x 83,8mm

Poids : 1,36kg

Garantie : 2 ans

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 Routeur Orbi WiFi 6E (RBRE960)

1 Satellites Orbi WiFi 6E (RBSE960)

1 Câble Ethernet de 2m

2 Adaptateurs secteur 19V/3,16A

1 Guide de démarrage rapide

Installation / Configuration.

Netgear ne renie pas la simplicité et encore une fois l’installation de ce pack est d’un simplicité infantile. Concernant la partie matérielle, il suffit de connecter le port WAN noté Internet de l’Orbi 360 sur votre box ADSL ou fibre. On notera que ce port supporte un débit de 10 Gbit/s.

A droite de ce port, on trouve une série de port Ethernet pour vos équipements dont 1 port 2.5 Gbit/s ainsi que 3 ports 1 Gbit/s ce qui représente un nombre déjà important de possibilité et on soulignera la possibilité de connecter un port SPF (fibre) d’un switch tiers sur le port 2.5 G pour garantir un haut niveau de performance.

Le satellite doit être installé de manière stratégique dans votre logement afin que la couverture des 2 équipements se croisent tout en inondant au maximum l’espace présent. Là encore, il suffit de le brancher et de laisser faire. Dans notre test, nous n’avons pas eu besoin de faire un synchronisation ou un recherche du satellite. Nous verrons plus tard que dans le processus de configuration sur smartphone, le satellite était bien visible dans le schéma réseau.

La suite de l’opération, des plus classiques se fera sur smartphone avec l’application Orbi de Netgear que l’on retrouve sur Android et Apple.

Une fois l’application installée, nous aurons besoin de scanner le QR code présent sur le routeur. Cela permet de récupérer le SSID et la clé de sécurité WiFi pour se connecteur au kit Orbi. Ensuite, l’application nous explique et nous guide pas à pas jusqu’à arriver à l’étape de mise à jour pour terminer cette installation. Voilà le kit en production.