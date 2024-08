WBE710 : NETGEAR élargit son portefeuille avec une nouvelle solution WiFi 7 pour les entreprises

L’arrivée du WBE710 s’inscrit dans la continuité des développements de NETGEAR. Ce nouvel appareil vient enrichir l’offre de solutions WiFi 7 pour les entreprises, reflétant l’évolution du constructeur dans le domaine des technologies de réseau.

On ne vos présente plus la marque NETGEAR, acteur reconnu dans le domaine des technologies de réseau, proposant des solutions adaptées aux besoins des particuliers et des entreprises. Cette fois la marque introduit une nouvelle solution réseau pour répondre aux évolutions du marché des entreprises.

Aperçu Produit Prix NETGEAR ORBI RBK853 WIFI 6 Mesh AX6000 728,97€

WBE710 : une solution WiFi 7 dédiée aux entreprises.

Le WBE710 est une solution que NETGEAR propose pour répondre aux besoins des environnements professionnels. Doté de la technologie WiFi 7, cet appareil est conçu pour offrir une connectivité rapide et stable, même dans des contextes où le réseau est fortement sollicité. NETGEAR ajoute ainsi une nouvelle variante à sa gamme de produits de connectivité sans fil.

Spécificités techniques du WBE710

Le WBE710 se caractérise par plusieurs éléments techniques notables. Il prend en charge la technologie WiFi 7, permettant des vitesses de connexion élevées grâce à une bande passante étendue et une gestion optimisée des réseaux. Le WBE710 assure également une sécurité renforcée, conforme aux normes les plus récentes. De plus, cet appareil est équipé de plusieurs antennes, garantissant une couverture réseau large et stable, ce qui est particulièrement pertinent pour les environnements professionnels.

Une solution adaptée aux besoins des entreprises

L’intégration du WBE710 permet à NETGEAR de compléter son offre destinée aux entreprises. Ce nouvel appareil est conçu pour s’intégrer facilement aux infrastructures réseau existantes, offrant une transition vers les technologies de nouvelle génération. Le WBE710 est conçu pour gérer un grand nombre de connexions simultanées, un critère important pour les entreprises où la connectivité est un élément crucial.

Disponibilité et prix du WBE710

Le WBE710 de NETGEAR est prévu pour être disponible à partir du quatrième trimestre de 2024. Le prix de ce modèle n’a pas encore été communiqué.

Récapitulatif technique

Technologie WiFi : WiFi 7

: Vitesse de connexion : Conçue pour des performances élevées

: Conçue pour des performances élevées Compatibilité : Conforme aux normes de sécurité actuelles

: Conforme aux normes de sécurité actuelles Antennes : Équipé de plusieurs antennes pour une couverture étendue

: Équipé de plusieurs antennes pour une couverture étendue Utilisation : Dédié aux environnements professionnels

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.