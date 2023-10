NETGEAR Nighthawk RS700S, le nouveau routeur WiFi 7 ultrarapide de Netgear jusqu’à 19 Gb/s.

Avec le NETGEAR Nighthawk RS700S, la marque spécialiste des réseaux et solutions Wi-Fi grand public lance sa nouvelle campagne d’équipement WiFi grand public dédié au WiFi 7. Un routeur au look totalement différent de ce qu’on a pu voir jusqu’ici chez le constructeur.

NETGEAR, acteur majeur dans le monde de l’informatique réseau grand public revient en force sur le marché des routeurs WiFi et étoffe par la même occasion son catalogue. Un catalogue qui s’intéresse désormais à la nouvelle norme Wi-Fi à savoir le WiFi 7. Pour rappel, cette norme qui n’est pas encore totalement ratifiée par l’IEEE promet de débits de ouf en sans-fil en exploitant pleinement la gamme de fréquence des 6 GHz.

NETGEAR Nighthawk RS700S, fer de lance de la révolution WiFi 7.

Netgear présente ce nouveau routeur NETGEAR Nighthawk RS700S comme son routeur par excellence en matière de technologie WiFi 7. « Une puissance sans précédent » nous affirme la marque. Il faut dire que Netgear nous annonce tout de même un débit pouvant atteindre jusqu’à 19 Gb/s soit presque deux fois plus que la génération précédente.

Un débit lié au fait que de plus en plus de clients de fournisseur d’accès à Internet sont équipés avec de la fibre comme connexion. De la fibre qui va du 1 Gb/s à 5Gb/s selon les opérateurs voire plus rapide encore pour certaines entreprises.

Un peu de caractéristiques techniques pour ce nouveau routeur WiFi 7.

Alors, tout d’abord, ce nouveau NETGEAR Nighthawk RS700S change de style et de design à la forme d’un cylindre hexagonale. Il nous ferait même penser à une enceinte audio Bluetooth portable. Au cœur du système, le routeur est équipé d’une puce BCM6726/3 de Broadcom et d’une conception d’antennes hautes performances. À noter que le routeur exploite les trois gammes de fréquences 2.4GHz, 5GHz et 6GHz et est en mesure de supporter jusqu’à 200 appareils connectés simultanément.

A relire : NETGEAR Orbi 970, conçu pour le WiFi 7 et offrant une connectivité révolutionnaire. Vous êtes à la recherche d’une solution Wi-Fi ultime pour votre maison connectée ? NETGEAR vient de dévoiler son système Wi-Fi maillé Orbi 970, le premier routeur grand public à prendre en…

Pour ce qui est des interfaces disponibles, on trouve un port Ethernet 10 Gb/s multigigabit pour la connexion vers votre box. Un port Ethernet 10 Gb/s est également présent coté LAN ainsi que 4 ports Ethernet Gigabit. En prime, pour ceux qui souhaitent avoir du stockage sur le réseau, le routeur NETGEAR Nighthawk RS700S est également doté d’un port USB 3.2 qui pourra accepter un disque SSD portable pour faire office de NAS ou une imprimante.

À noter que comme pour les autres produits de la gamme, Netgear ne limite pas ce routeur à la connexion, mais aussi à la sécurité des données en intégrant sa solution NETGEAR® Armor™ offre un bouclier de sécurité automatique pour votre WiFi et les appareils connectés (ordinateur, téléphone, caméra, télévision, Echo, etc.) pour une protection en temps réel contre les pirates et une confidentialité accrue avec le VPN. On vous invite d’ailleurs à aller relire notre article sur le sujet.

Prix et Disponibilité.

Le NETGEAR Nighthawk RS700S sera commercialisé à partir du 24 octobre et est disponible en précommande au prix de 899.99€.