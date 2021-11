Insight Business VPN, la nouvelle solution de Netgear.

Netgear lance Insight Business VPN, un service complémentaire à sa gamme de routeurs Mesh d’entreprise Orbi Pro WiFi 5 (SRK60) et WiFi 6 (SXK80).

Netgear est un acteur majeur dans le domaine des routeurs et solutions Wi-Fi grand public. La marque propose un vaste choix de produits en matière de performances Wi-Fi selon les besoins.

Mais Netgear propose également des produits dédiés au TPE et PME. Et c’est dans cette optique, Netgear a décidé d’aller encore plus loin en proposant une solution destinée à toutes les PME et TPE qui ont des employés qui font du télétravail.

A lire également : Test : Netgear RBK752, Le Mesh N’a Pas Fini De Vous Étonner. Mesh, Wifi6, AX4200, Triband, le Wifi n’a pas fini de faire parler de lui et Netgear élève encore le niveau avec ce kit Netgear RBK752, grosse mise à jour de la gamme…

Insight Business VPN, la solution de sécurité de Netgear.

Cette solution proposée par Netgear a pour objectif de mettre en place une solution VPN au cœur même de ses produits Orbi. Avec ce service additionnel, NETGEAR connecte les succursales et les employés travaillant à domicile au réseau de l’entreprise via une connexion VPN chiffrée, fiable et continue.

La marque annonce :

« Insight Business VPN offre sécurité et facilité d’utilisation. Le réseau WiFi dédié au travail à la maison, préconfiguré en tant que VLAN séparé par le VPN d’entreprise, fonctionne séparément du réseau domestique qui se trouve sur un autre VLAN isolé. L’utilisation du même SSID au siège et dans les sites distants offre un environnement sûr et facile d’accès pour l’utilisateur final tandis que l’administrateur bénéficie d’une moindre complexité ».

L’idée ici est de permettre aux IT d’entreprises de créer un VPN à la fois sur les routeurs Orbi Pro qui seront installés dans les succursales ou au sein d’une entreprise et sur les machines des employés. De la sorte, lorsque les utilisateurs se connectent sur le Wi-Fi de la succursale, celui-ci les met automatiquement sur le réseau global de l’entreprise au travers d’une connexion VPN.

Une mise à jour du firmware suffit pour mettre le service en place.

Les utilisateurs des systèmes WiFi Orbi Pro SXK80 et SRK60 peuvent activer Insight Business VPN en téléchargeant la dernière version du firmware sur les systèmes SXK80 ou SRK60. À noter que les routeurs Orbi Pro — SXR80 et SRR60 — sont nécessaires à la fois au siège social, au domicile des employés et dans les succursales pour l’établissement d’un tunnel VPN.

Outre la mise à jour du firmware, pour bénéficier du service Insight Business VPN, l’entreprise devra souscrire un contrat avec Netgear.

Prix et Disponibilité.

NETGEAR Insight Business VPN est actuellement disponible via NETGEAR Insight Cloud et les revendeurs agréés.