Prime Day : 290€ de remise sur le Samsung Galaxy S25 Ultra

Le Samsung Galaxy S25 Ultra fait parler de lui sur Amazon avec une réduction exceptionnelle de 290 € dans le cadre du Prime Day. Un bon plan rare sur un produit aussi récent qui attire l’attention des amateurs de technologie mobile.

Prix conseillé : –

Prix : 649,99 EUR

Acheter sur Amazon

La marque coréenne Samsung continue de dynamiser sa gamme premium avec des offres agressives sur ses modèles phares. Ce type de promotion montre la volonté du constructeur de maintenir sa position dominante sur le marché haut de gamme.

Un smartphone ultra premium boosté par l’IA

Le Galaxy S25 Ultra s’inscrit dans la stratégie de Samsung d’embarquer l’intelligence artificielle dans tous les aspects de ses nouveaux modèles. Le traitement photo est désormais assuré par une IA générative, offrant des clichés plus nets, mieux exposés et optimisés selon le contexte de prise de vue. L’optimisation se poursuit aussi dans l’interface avec One UI 7, basée sur Android 15, qui gagne en fluidité.

Une autonomie solide grâce à la puce Snapdragon

La gamme du constructeur s’enrichit avec des performances énergétiques au sommet. Le S25 Ultra embarque le Snapdragon 8 Gen 4, couplé à une batterie de 5 500 mAh. L’autonomie flirte avec les deux jours d’utilisation intensive, tandis que la charge rapide de 65 W permet un plein en moins de 40 minutes.

Un module photo à la hauteur de sa réputation

Samsung étoffe son catalogue photo avec un bloc à quatre capteurs, dominé par un capteur principal de 200 MP. Le zoom périscopique 10x gagne en netteté, même en basse lumière. Une nette avancée dans la stabilisation vidéo permet des enregistrements en 8K à 30 fps, soutenus par l’IA pour une fluidité impressionnante.

Le S Pen, toujours intégré et plus précis

La série Ultra conserve son ADN avec le S Pen intégré dans le châssis. L’outil bénéficie d’une latence réduite et d’un retour haptique plus fin, utile pour la prise de notes ou le dessin. Une manière pour Samsung d’élargir l’usage professionnel de son smartphone vedette.

Un prix plus accessible pour le Prime Day

C’est sans doute le point le plus marquant : Amazon casse les prix pour le Prime Day avec une remise de 290 €, ramenant le prix à 1 259 € au lieu de 1 549 €. Une opportunité rare de s’équiper du fleuron Samsung à un tarif plus doux, uniquement pour les abonnés Prime.

Récapitulatif technique

Écran : 6,8 pouces AMOLED QHD+, 120 Hz adaptatif

Processeur : Snapdragon 8 Gen 4

RAM : 12 à 16 Go selon version

Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To

Batterie : 5 500 mAh, recharge 65 W

OS : Android 15 avec One UI 7

Appareil photo : 200 MP + 50 MP téléphoto + 12 MP ultra grand-angle + 10 MP zoom périscopique

Vidéo : jusqu’à 8K à 30 ips

S Pen intégré

Dimensions : 162 x 78 x 8,9 mm

Poids : 233 g

Prix conseillé : –

Prix : 649,99 EUR



Acheter sur Amazon