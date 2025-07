Prime Day Withings : 13 % de remise sur la ScanWatch Nova, la montre santé hybride la plus élégante

Lors du Prime Day, les bonnes affaires s’enchaînent, mais certaines se détachent nettement du lot. La Withings ScanWatch Nova, montre hybride haut de gamme, bénéficie d’une remise de 13 %, une rare opportunité pour ce modèle récemment lancé.

La gamme Withings continue de s’étoffer avec des montres connectées orientées santé, mêlant design horloger et technologies médicales. La ScanWatch Nova, fleuron du constructeur français, s’inscrit dans cette logique, alliant performances cliniques et esthétique de montre de plongée.

Une montre hybride au look de plongeuse premium

Inspirée des montres de plongée, la Withings ScanWatch Nova arbore un boîtier en acier inoxydable avec une lunette en céramique, protégé par un verre saphir anti-rayures. Elle affiche une étanchéité de 10 ATM, ce qui la rend utilisable sous la douche, à la piscine ou à la mer. À cela s’ajoute un écran OLED discret, qui s’active uniquement lors des notifications ou de la consultation des données.

L’architecture hybride de cette montre conserve de véritables aiguilles mécaniques, tout en intégrant les dernières avancées en santé connectée. Elle s’adresse autant aux amateurs de belles montres qu’aux férus de quantification de soi.

Santé connectée : ECG, SpO₂, température et plus encore

La Nova intègre l’essentiel des technologies santé de Withings. Électrocardiogramme (ECG), capteur SpO₂, mesure de la température corporelle en continu (TempTech24/7), fréquence cardiaque, analyse du sommeil, VO₂ max estimé, suivi du cycle menstruel, etc. Chaque capteur est validé par des études cliniques, permettant à la montre d’être utilisée dans un cadre médical.

Cette montre offre également un suivi précis de plus de 40 activités physiques, avec un GPS connecté via le smartphone, ainsi que la détection automatique de certaines séances (marche, course, nage). Les données sont centralisées dans l’application Withings Health Mate, compatible iOS et Android.

Autonomie record et recharge express

La ScanWatch Nova ne sacrifie pas l’endurance : elle offre jusqu’à 30 jours d’autonomie, une rareté dans l’univers des montres connectées dotées de capteurs aussi puissants. La recharge se fait via un dock USB-C, pour un cycle complet en moins de 2 heures. Cette longévité la rend parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne sans contrainte.

Ce qu’en disent les utilisateurs

Sur les forums comme Reddit ou les sites spécialisés, la Nova séduit par son équilibre entre design et technologie. Les utilisateurs saluent notamment la qualité de fabrication et la fiabilité des mesures au repos ou en usage modéré. Toutefois, quelques retours signalent un capteur cardio moins précis en pleine séance de sport intense, un point à noter si vous cherchez une montre strictement orientée fitness.

Cela ne remet pas en cause l’utilité principale du produit : surveiller sa santé au quotidien dans un format sobre et stylé.

Une promotion rare sur un produit premium

Proposée habituellement à près de 599 €, la ScanWatch Nova voit son prix descendre à environ 522 € pendant le Prime Day, soit une économie de plus de 75 €. C’est une réduction significative pour ce modèle tout juste arrivé sur le marché.

La remise concerne notamment la version Bleu Nuit, livrée avec un bracelet métal type oyster et un bracelet sport FKM. Ce duo permet une utilisation aussi bien habillée que sportive, sans compromis.

Récapitulatif technique

Boîtier : acier inoxydable, lunette céramique, verre saphir

Écran : OLED discret, activé sur demande

Capteurs santé : ECG, SpO₂, température 24/7, fréquence cardiaque, VO₂ max

Activités : suivi de 40+ sports, GPS connecté

Autonomie : jusqu’à 30 jours

Recharge : USB-C, < 2 h

Étanchéité : 10 ATM (natation, douche)

Compatibilité : iOS & Android (via Health Mate)

Bracelets : métal oyster + FKM sport

Prix remisé Prime Day : ~522 € (-13 %)

