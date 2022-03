Muuselabs présente son « Jooki WiFi Speaker for Kids ».

Début d’année, avec son Jooki deuxième génération Muuselabs a présenté au CES un drôle de haut-parleur pour les enfants. Une enceinte connectée et interactive dépourvue d’écran, mais dotée de Wi-Fi et de Bluetooth.

Pas toujours évident d’éviter les écrans, tablettes, smartphones pour nos petits surtout si on veut un peu d’interactivité ou leur raconter des histoires, si ce n’est prendre un bon vieux livre audio.

Avec Jooki, la société Muuselabs propose un nouveau concept avec une enceinte audio dédiée aux enfants.

Jooki deuxième génération, lauréat du prix de l’innovation CES 2022.

La marque nous annonce la sortie de son enceinte pour enfants qui a séduit les juges du CES Awards 2022. Une enceinte qui se veut interactive avec les enfants et non pas un simple diffuseur de son. Ainsi, Jooki est doté de Wi-Fi et de Bluetooth pour être associé à un smartphone ou pour aller chercher des histoires et musiques sur internet.

En outre, l’enceinte est équipée de NFC. Cette dernière permet à l’enfant de faire fonctionner le haut-parleur indépendamment en utilisant des figurines ou des jetons Jooki.

Des jetons qui sont programmables et reprogrammables sur lesquels vous pourrez venir « copier » des livres audio. Pour rappel, on vous avait déjà présenté la première édition de cette enceinte audio interactive et connectée il y a presque cinq ans.

Jooki – Le Jukebox pour les enfants. Jooki est un lecteur de musique à base de figurines ludique. Il peut être utilisé par n’importe qui, n’importe où, n’importe quand. Chaque figurine intègre une playlist propre à elle.

Cette fois, la marque revient sur le devant de la scène avec cette nouvelle édition, somme toute similaire à la première, mais qui apporte un peu plus de contenu pour le plus grand bonheur des enfants.

Outre les livres audio et les personnages (jetons) que l’enfant pourra choisir pour écouter son histoire préférée, le système permet aussi de créer des listes audio depuis Spotify et il sera possible de passer d’un morceau à un autre.

L’entreprise nous souligne que :

« Le lecteur de musique sans écran permet aux parents de donner à leurs enfants les moyens de développer leur créativité, leur indépendance et leur conscience émotionnelle. »

Prix et Disponibilité.

Jooki Kids Speaker est au prix de 112,99 $ et comprend le haut-parleur Jooki, deux jetons Jooki, des listes de lecture modifiables préprogrammées et un câble de charge. La société propose également des packs supplémentaires de 7 jetons colorés et 5 figurines populaires.