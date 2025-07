Prime Day : 100€ de remise sur le pack Orbi Mesh WiFi 7 de Netgear

La révolution du WiFi 7 débarque chez vous avec une offre à ne pas manquer. À l’occasion du Prime Day, Netgear casse les prix sur son système Orbi RBE773, un pack tri-bande qui promet une couverture réseau domestique sans faille.

Netgear continue d’étendre sa gamme de solutions connectées avec le système Orbi WiFi 7. Le constructeur californien s’appuie sur la dernière norme sans fil pour améliorer la connectivité des foyers modernes, en particulier ceux aux multiples appareils connectés.

Orbi WiFi 7 : une couverture étendue et stable

La gamme Orbi s’agrandit avec l’arrivée du modèle RBE773, un système Mesh WiFi 7 tri-bande. Ce pack de trois modules couvre jusqu’à 700 m², avec des vitesses cumulées pouvant atteindre 11 Gbit/s. Conçu pour les maisons connectées, il gère simultanément de nombreux appareils sans baisse de performance, grâce à l’allocation intelligente de la bande passante.

WiFi 7 : performances de nouvelle génération

Avec la norme WiFi 7 (IEEE 802.11be), le Netgear Orbi RBE773 franchit un nouveau cap en matière de débit et de réactivité. Cette technologie introduit des canaux plus larges (jusqu’à 320 MHz), une meilleure modulation (4096-QAM) et la coordination multi-lien (MLO). Résultat : un streaming fluide, un gaming sans latence, et un télétravail sans interruption.

Une installation simple et un contrôle avancé

Netgear mise sur l’expérience utilisateur. Le système Orbi s’installe en quelques minutes via l’application dédiée. L’interface permet de gérer les profils familiaux, de créer des réseaux invités ou encore de configurer le contrôle parental. Le système est aussi compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, pour un contrôle vocal fluide.

Un design sobre et élégant

Fidèle à l’esthétique de la gamme Orbi, le pack RBE773 se fond dans tous les intérieurs. Les modules arborent une silhouette verticale discrète, pensée pour optimiser la diffusion du signal tout en s’intégrant dans votre salon, bureau ou chambre sans dénaturer votre déco.

Prime Day : une offre à ne pas manquer

À l’occasion du Prime Day, Amazon applique une remise immédiate de 100€ sur ce pack tri-bande. Un bon plan pour celles et ceux qui cherchent à moderniser leur réseau domestique sans attendre la généralisation du WiFi 7. Cette promotion est limitée dans le temps, réservée aux membres Prime.

Récapitulatif technique

Modèle : Netgear Orbi RBE773

Type : Système Mesh WiFi 7 Tri-Bande

Norme : WiFi 7 (802.11be)

Couverture : jusqu’à 700 m²

Débit cumulé : jusqu’à 11 Gbit/s

Modules inclus : 1 routeur + 2 satellites

Ports Ethernet : 1 port 10 GbE + 4 ports 2.5 GbE

Installation : Application Orbi (Android/iOS)

Compatibilité : Alexa, Google Assistant

Sécurité : WPA3, contrôle parental, réseau invité

Prix promo : 100 € de remise sur Amazon (Prime Day)

