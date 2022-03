Fitbit Ionic, Fitbit rappelle ses montres connectées.

La marque nous annonce par voie de communiqué de presse qu’elle a décidé de faire revenir ses montres connectées Fitbit Ionic. Et ce pour des raisons de sécurité de santé et par précaution vis-à-vis de ses clients.

Fitbit est un acteur majeur dans le monde des objets connectés et plus particulièrement celui des « Wearables » ou « montre connectée ». Et si la marque n’a de cesse de proposer des produits innovants pour les clients, elle pense aussi à leur bien-être et leur santé.

Fitbit Ionic, une montre connectée dangereuse ?

L’entreprise vient de nous faire savoir qu’elle a décidé de rappeler toutes ses montres Fitbit Ionic pour des raisons de sécurité. Et la marque nous explique :

« Fitbit a reçu un nombre très limité de rapports de surchauffe de la batterie dans les montres connectées Fitbit Ionic, ce qui peut entraîner un risque de brûlures. »

Et donc afin d’éviter tout risque potentiel, la marque nous a contactés pour que nous signalions via cet article à tous les possesseurs de montre Fitbit Ionic de prendre contact avec eux en vue de récupérer la montre connectée.

Ainsi, il est vivement conseillé aux utilisateurs en Belgique ou en France qui possèdent une Fitbit Ionic de cesser d’utiliser leur appareil et de consulter la page web dédiée à l’adresse help.fitbit.com/ionic ou d’appeler le service clientèle au + 44 (0) 20 8705 0547 (disponible en anglais et en français) pendant les heures de bureau.

Les utilisateurs de la Ionic peuvent se débarrasser de leur appareil en le recyclant comme ils le feraient pour tout autre appareil électronique ou batterie lithium-ion – il ne faut pas le retourner dans les magasins.

En outre, voici dans le détail les informations reçues par la marque :