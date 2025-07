Prime Day : Le Nothing Phone (3a) Pro 256 GB enfin en promo !

Le Nothing Phone (3a) Pro fait parler de lui pendant le Prime Day avec une première vraie baisse de prix. Si tu es curieux de ce téléphone au look original et aux belles promesses, c’est peut-être le bon moment de jeter un œil !

Prix conseillé : 418,99 EUR –

Prix : 459,99 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

CAMÉRA: Devenez un photographe professionnel quel que soit l'environnement. Grâce à un système d'appareil photo polyvalent qui sublime chaque nuance de lumière et d'ombre en profondeur, tout en saisissant des détails supplémentaires grâce à un zoom de x0,6 à x60 et une fonction macro. Il combine un capteur Sony de 50 MP de +41% plus grand avec stabilisation optique (OIS) et un zoom périscopique amélioré, offrant une longueur focale de 70 mm idéale pour les portraits.

ESSENTIAL KEY: Un nouveau bouton placé sur le côté de votre appareil. Appuyez dessus pour capturer du contenu sur votre écran. Ou maintenez la pression pour enregistrer votre voix, vos idées et vos inspirations en déplacement. ESSENTIAL SPACE: Tout en un seul et même endroit. Pour simplifier la recherche de contenu. L'IA organise vos captures et génère des suggestions personnalisés ainsi que des actions pour vous aider à garder une longueur d'avance.

NOTHING OS 3.1: Intuitif par nature et solidement ancré dans une personnalisation fonctionnelle. Ajustez les paramètres rapides, l’écran d’accueil et de verrouillage avec des raccourcis et des widgets personnalisés pour enrichir votre expérience. Activez le Smart Drawer et laissez vos applications s’organiser automatiquement par catégorie, avec vos apps les plus utilisées affichées en tête. Moins de temps à chercher, plus de temps pour ce qui compte.

BATTERIE DE 5 000 mAh: Rechargez quelques minutes, tenez des jours. 26 heures de visionnage de vidéos sur YouTube, 11 heures de jeux vidéo PUBG, 24 heures de scroll sur Instagram, 45 heures d'appels vocaux. Plus de 90% de la capacité maximale maintenue après 1200 cycles de charge. CHARGE RAPIDE 50 W: Une journée d'autonomie en moins de 20 minutes.

ÉCRAN: Un écran AMOLED flexible de 6,77" FHD+, offrant 1,07 milliard de couleurs éblouissantes et 120 Hz taux de rafraîchissement adaptatif pour réduire la consommation d'énergie. IP64: Résistance améliorée à l’eau et à la poussière. Prêt à affronter tout ce que la vie vous réserve.

Prix conseillé : 418,99 EUR –

Prix :

459,99 EUR

Acheter sur Amazon