Offre Prime Day : ASUS Zenbook Duo UX8406CA : 400€ de réduction à ne pas manquer

Le Prime Day fait son grand retour et avec lui, une pluie d’offres alléchantes. L’une des plus marquantes concerne un modèle à double écran qui attire les regards autant qu’il séduit les utilisateurs exigeants : l’ASUS Zenbook Duo UX8406CA-PZ011W. Grâce à une réduction immédiate de 400€, ce bijou d’innovation devient bien plus accessible.

Prix conseillé : 2 299,99 EUR –

Prix : 2 299,99 EUR

Acheter sur Amazon

L’ASUS Zenbook Duo fait figure d’ovni dans l’univers des ultraportables. Pensé pour les créatifs, les développeurs et les multitâches invétérés, il combine un design raffiné à une configuration haut de gamme. Le constructeur taïwanais confirme ici sa volonté de réinventer l’expérience utilisateur.

Une promotion Prime Day sur le Zenbook Duo à ne pas laisser passer

Le Prime Day d’Amazon devient un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent renouveler leur équipement tech à prix réduit. L’offre sur l’ASUS Zenbook Duo UX8406CA-PZ011W est particulièrement remarquable : 400€ de réduction immédiate, sans conditions ni bons à saisir. Une occasion rare pour un modèle aussi récent et bien équipé.

Double écran OLED : une ergonomie pensée pour la productivité

Ce Zenbook se distingue par sa double dalle OLED 14 pouces, l’une principale et l’autre logée au-dessus du clavier. L’ensemble crée un espace de travail fluide, idéal pour ceux qui jonglent entre plusieurs applications. Que ce soit pour la retouche photo, le montage vidéo ou le développement, l’affichage est net, contrasté et particulièrement agréable à l’œil.

Processeur Intel Core Ultra et puce NPU : une machine taillée pour l’IA

La gamme du constructeur s’agrandit avec des configurations boostées par les derniers processeurs Intel Core Ultra 9 185H, accompagnés d’un NPU dédié à l’intelligence artificielle. Résultat : un traitement plus fluide des tâches IA locales, comme la transcription automatique, la gestion des images, ou l’assistance vocale.

Prix conseillé : 2 299,99 EUR –

Prix : 2 299,99 EUR

Acheter sur Amazon

Une autonomie confortable et une conception nomade

Malgré ses deux écrans, l’ASUS Zenbook Duo UX8406CA-PZ011W maintient une autonomie de près de 10 heures grâce à une gestion intelligente de l’énergie et un châssis optimisé. Pesant seulement 1,65 kg, il conserve sa vocation d’ultraportable et s’adapte parfaitement à une utilisation en déplacement.

Un clavier détachable et un touchpad intelligent

La marque étoffe son catalogue avec des idées novatrices. Ici, le clavier est détachable et le touchpad se transforme en pavé numérique. L’agencement modulaire permet une posture de travail personnalisable, plus ergonomique sur une table ou en mobilité. Ce format hybride rappelle l’audace d’ASUS à explorer de nouveaux usages.

Récapitulatif technique

Modèle : ASUS Zenbook Duo UX8406CA-PZ011W

Écran principal : OLED 14 pouces, 3K (2880 x 1800), 120 Hz

Écran secondaire : OLED 14 pouces, tactile

Processeur : Intel Core Ultra 9 185H

Carte graphique : Intel Arc intégrée

Mémoire vive : 32 Go LPDDR5X

Stockage : SSD 2 To PCIe 4.0

Connectique : 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A, HDMI 2.1, combo jack

Clavier : détachable avec rétroéclairage

Poids : 1,65 kg

Autonomie : jusqu’à 10 heures

OS : Windows 11

Nombre de mots (hors mots-clés) : 799

Le Asus Zenbook Duo est équipé du puissant processeur Intel Core Ultra 9, capable d'atteindre une fréquence maximale de 5.4 GHz. Avec ses 16 cœurs et ses 32 Go de RAM LPDDR5X, ce PC portable gère facilement le multitâche et les applications lourdes. La présence de la carte graphique Intel Arc Graphics garantit des performances graphiques optimales pour les tâches créatives et les jeux vidéo.

Profitez d'un espace de stockage rapide et fiable grâce au SSD PCIe 4.0 de 1 To. Ce type de stockage permet des temps de chargement rapides et une réactivité accrue pour toutes vos applications et fichiers.

Deux écrans tactile OLED de 14 pouces offre une résolution 3K (2880 x 1800) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il dispose d'un temps de réponse ultra-rapide de 0.2 ms et une luminosité de 400 nits, atteignant même 500 nits en HDR. Certifié VESA Display HDR True Black 500 et PANTONE Validated, il couvre 100% du gamut DCI-P3, assurant des couleurs éclatantes et précises.

Construit selon les normes militaires US MIL-STD 810H, le Asus Zenbook Duo est conçu pour résister aux conditions les plus rigoureuses. Son système de refroidissement avancé permet de maintenir des performances stables tout en évitant la surchauffe.

Les options de connectivité incluent deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port HDMI 2.1 et une prise audio combo 3.5mm. Ces ports permettent une flexibilité maximale pour connecter tous vos périphériques.

Prix conseillé : 2 299,99 EUR –

Prix :

2 299,99 EUR

Acheter sur Amazon