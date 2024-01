Test : Netgear NightHawk RS700 Wifi 7

Pour installer votre routeur Nighthawk RS700, vous pouvez utiliser l’application Nighthawk disponible sur smartphone. Cette application vous permet de vous connecter à votre routeur et de réaliser les premières tâches de configuration, telles que la configuration du mot de passe Wi-Fi, du mot de passe administrateur et de l’authentification en deux étapes (2FA).

Une fois ces réglages effectués, vous pouvez modifier d’autres paramètres du Nighthawk RS700 (que cela soit via la dite application, ou via l’interface web sur un PC par exemple).

Petit point à préciser l’interface web est assez austère. En effet, Netgear aurait pu apporter un peu plus de modernité et de soin car il est assez difficile de s’y retrouver.