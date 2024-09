IFA 2024 : HONOR MagicBook Art 14 : La fusion parfaite entre légèreté et puissance ?

L’HONOR MagicBook Art 14 débarque sur le marché des ordinateurs portables avec un mélange impressionnant de style et de performances. Que vous soyez étudiant, professionnel ou créatif, ce PC portable est conçu pour répondre à vos besoins tout en étant léger et agréable à utiliser.

La marque HONOR, déjà bien connue pour ses smartphones, continue d’étoffer son catalogue mais cette fois dnas le segment des PC portables avec ce modèle pensé pour les utilisateurs à la recherche d’un appareil à la fois performant et facile à transporter. L’idée derrière le MagicBook Art 14 est simple : proposer un ordinateur puissant dans un format ultra-compact.

HONOR MagicBook Art 14 : Un design léger et élégant qui vous suit partout

Avec ses 1 kg (1,03 pour être précis) sur la balance et une épaisseur de 10 mm, l’HONOR MagicBook Art 14 est l’un des ordinateurs portables les plus légers que vous pourrez trouver. Grâce à sa conception en alliage de magnésium et à son clavier en titane, il combine légèreté et solidité. Que vous travailliez de chez vous, au café ou en déplacement, il se glissera facilement dans votre sac sans être un fardeau. c’est en tout cas ce que nous vend la marque.

A relire : IFA 2024 : HONOR Magic V3, le Smartphone Pliant (9,2 mm) aussi fin qu’un smartphone classique Le HONOR Magic V3, dévoilé lors de l’IFA 2024, marque une nouvelle ère dans le domaine des smartphones pliants avec ses caractéristiques révolutionnaires et son design ultra-fin.

Le design inspiré des courbes naturelles et son revêtement satiné apportent une touche esthétique agréable, tout en étant pratique. En plus d’être beau, cet ordinateur portable est aussi fait pour résister à une utilisation quotidienne. La version “blanche” que nous avons pu filmer séduit en effet.

Des performances impressionnantes pour toutes vos tâches

Sous son design élégant, le HONOR MagicBook Art 14 cache une véritable bête de course. Il est équipé d’un processeur Intel® Core™ Ultra 7 155H, conçu pour gérer aussi bien les tâches du quotidien que des applications plus gourmandes. Ce processeur intègre six P-Cores (pour les tâches les plus exigeantes), huit E-Cores (pour l’efficacité énergétique) et deux Low Power E-Cores (pour les économies d’énergie), vous offrant ainsi la puissance nécessaire pour travailler sans compromis.

Que vous soyez en train de retoucher des photos, d’éditer des vidéos ou de gérer plusieurs tâches à la fois, ce processeur peut atteindre des vitesses de 4,8 GHz, garantissant des performances rapides et fluides. De plus, les performances graphiques sont améliorées de 200 %, parfait pour les créatifs qui ont besoin d’un ordinateur capable de gérer des projets visuels sans ralentissement.

Un concept de caméra innovant.

La caméra amovible du PC portable se fixe facilement sur le dessus de l’écran, offrant ainsi une double fonction : celle de webcam classique pour les visioconférences et celle de webcam inversée pour capturer l’environnement derrière l’écran. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la caméra se range discrètement sur le côté du PC, évitant ainsi tout encombrement et garantissant un rangement pratique. Ce système innovant allie flexibilité et praticité, permettant à l’utilisateur de profiter d’une solution modulable selon ses besoins.

Connectivité complète pour une utilisation facile

Si vous avez besoin de brancher plusieurs périphériques en même temps, le HONOR MagicBook Art 14 a ce qu’il vous faut. Il est équipé de ports Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, ainsi qu’un port HDMI et une prise casque/micro 3,5 mm. Plus besoin de transporter un adaptateur partout avec vous, ce PC vous permet de connecter tous vos appareils sans souci.

En plus de sa connectivité, le MagicBook Art 14 est conçu pour optimiser l’espace de sa batterie avec la technologie Heterogeneous Battery Design. Grâce à une batterie de 60Wh, vous pourrez profiter d’une autonomie prolongée tout au long de la journée, que ce soit pour le travail, les études ou les loisirs.

Quand sera-t-il disponible ? Et à quel prix ?

L’HONOR MagicBook Art 14 est annoncé pour une sortie très prochaine, bien que la date officielle et le prix exact n’aient pas encore été confirmés par la marque. Mais en se basant sur les caractéristiques techniques et les tendances du marché, on peut s’attendre à un positionnement compétitif pour un appareil aussi complet.

Récapitulatif technique du HONOR MagicBook Art 14

Processeur : Intel® Core™ Ultra 7 155H (6 P-Cores, 8 E-Cores, 2 Low Power E-Cores)

: Intel® Core™ Ultra 7 155H (6 P-Cores, 8 E-Cores, 2 Low Power E-Cores) Vitesse : Jusqu’à 4,8 GHz

: Jusqu’à 4,8 GHz Poids : 1 kg

: 1 kg Épaisseur : 10 mm

: 10 mm Matériaux : Alliage de magnésium, clavier en titane

: Alliage de magnésium, clavier en titane Ports : Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, prise casque/micro 3,5 mm

: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, prise casque/micro 3,5 mm Autonomie : Batterie de 60Wh, optimisée grâce à la technologie Heterogeneous Battery Design

: Batterie de 60Wh, optimisée grâce à la technologie Heterogeneous Battery Design Écran : Double écran pliant, technologie AI Defocus Display

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.