Le Marché des prises connectées en pleine croissance Impressionnante.

Le marché des prises connectées est en pleine expansion, offrant des opportunités considérables aux entreprises et aux consommateurs à travers le monde. Selon une étude récente publiée par Valuates Reports, ce marché est en passe d’atteindre la somme impressionnante de 7336,4 millions de dollars d’ici 2029, augmentant ainsi de manière significative par rapport aux 3523 millions de dollars enregistrés en 2022.

Cette croissance phénoménale est attribuée à un taux de croissance annuel composé (CAGR) estimé à 10,6 % pour la période allant de 2023 à 2029.

L’utilisation croissante des appareils intelligents, que ce soit dans un contexte domestique ou commercial, joue un rôle essentiel dans la progression du marché des Prises connectées. Les consommateurs intègrent de plus en plus ces technologies dans leur vie quotidienne, ce qui stimule la demande pour les prises intelligentes.

Plusieurs facteurs clés sont à l’origine de cette croissance exponentielle du marché des Prises connectées.

Les préoccupations croissantes concernant la consommation d’énergie incitent les particuliers et les entreprises à rechercher des solutions plus « éco énergétiques ». C’est dans ce contexte que les Prises connectées interviennent. De fait ces prises de nouvelle génération permettent de surveiller et de gérer la consommation d’énergie des appareils. Une gestion qui permet de faire des économies d’électricité et une réduction des empreintes carbone.

Un autre avantage majeur des Prises connectées est la possibilité de contrôler à distance les appareils électriques. Que ce soit pour éteindre les lumières, gérer les systèmes de sécurité domestique ou planifier l’utilisation des appareils, la capacité à les contrôler à distance est un facteur clé de la popularité croissante des Prises connectées.

L’Influence de l’Internet des Objets (IoT) et la domotique facile.

Par ailleurs, dans le secteur de la « domotique facile », les Prises connectées (parfois appelées Smart Plugs) sont souvent parmi les appareils intelligents les moins chers et les plus accessibles sur le marché. Cette accessibilité encourage l’adoption de ces dispositifs par un large public, favorisant ainsi la croissance du marché.

Avec la montée en puissance de l’Internet des Objets (IoT), les Prises connectées sont devenues un maillon essentiel de la chaîne. Ils contribuent à réduire la consommation d’énergie en éteignant les appareils connectés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. De plus, ces prises sont de plus en plus dotées de Bluetooth et de WiFi et ne nécessite pas forcément la mise en place d’un pont réseau dédié à la domotique. Il suffit de la connecter à votre box WiFi pour que celle-ci soit fonctionnelle depuis votre tablette ou smartphone. Soit au travers d’une application dédiée soit via une compatibilité de type HomeKit d’Apple, Alexa, ou encore l’assistant Google. Transformant ainsi votre maison en maison intelligente.

Part de Marché des Prises connectées.

En ce qui concerne le marché mondial des Prises connectées, les Amériques sont l’une des régions en plus forte croissance, et cela devrait perdurer dans les années à venir. Cette croissance est principalement motivée par l’acceptation élevée des produits technologiquement avancés par les consommateurs et le revenu disponible moyen élevé de la population.

Selon les analyses du rapport de Valuates, ce marché devrait doubler ses ventes d’ici 2029.