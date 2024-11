Z890 AORUS PRO ICE : une nouvelle référence dans l’univers des cartes mères chez GigaByte ?

Gigabyte élargit son offre avec la Z890 AORUS PRO ICE, une carte mère conçue pour les processeurs Intel® Core™ Ultra de série 2. Cette nouveauté s’inscrit dans la stratégie de la marque visant à proposer des solutions performantes aux utilisateurs exigeants.

Fondée en 1986, Gigabyte est une entreprise taïwanaise spécialisée dans la fabrication de matériel informatique, notamment des cartes mères, des cartes graphiques et des ordinateurs portables. Reconnue pour la qualité et l’innovation de ses produits, la marque s’adresse tant aux professionnels qu’aux passionnés de technologie.

Performances optimisées pour les processeurs Intel® Core™ Ultra

La Z890 AORUS PRO ICE est compatible avec les processeurs Intel® Core™ Ultra de série 2, offrant ainsi une plateforme robuste pour les applications intensives. Elle intègre un VRM numérique à 16+1+2 phases, assurant une alimentation stable et efficace, essentielle pour les configurations haut de gamme.

Support avancé de la mémoire DDR5

Cette carte mère prend en charge jusqu’à 256 Go de mémoire DDR5, avec des fréquences pouvant atteindre 9500 MT/s en overclocking. Elle est compatible avec les modules mémoire ECC non-buffered et les profils Extreme Memory Profile (XMP), permettant une optimisation aisée des performances mémoire.

Connectivité étendue et stockage ultra-rapide

La Z890 AORUS PRO ICE propose une connectivité riche, incluant deux ports Thunderbolt™ 4 Type-C, un port HDMI en façade et cinq emplacements M.2, dont un supportant le PCIe 5.0 x4 pour des vitesses de transfert maximales. Elle dispose également de quatre connecteurs SATA 6 Gb/s pour le stockage traditionnel.

Réseau et audio de haute qualité

Côté réseau, la carte est équipée d’un chipset Realtek® 5GbE LAN et d’un module Intel® Wi-Fi 7 BE200, assurant des connexions filaires et sans fil rapides et stables. Pour l’audio, elle intègre le codec Realtek® ALC1220, offrant une expérience sonore de qualité, adaptée aux besoins des utilisateurs exigeants.

Récapitulatif technique

Socket : LGA1851

: LGA1851 Chipset : Intel® Z890 Express

: Intel® Z890 Express Mémoire : 4 x DDR5 DIMM, jusqu’à 256 Go, supporte DDR5 9500 MT/s (O.C)

: 4 x DDR5 DIMM, jusqu’à 256 Go, supporte DDR5 9500 MT/s (O.C) Graphiques intégrés : 2 x Thunderbolt™ 4 (USB Type-C®), 1 x HDMI en façade

: 2 x Thunderbolt™ 4 (USB Type-C®), 1 x HDMI en façade Audio : Codec Realtek® ALC1220, supporte 2/4/5.1/7.1 canaux

: Codec Realtek® ALC1220, supporte 2/4/5.1/7.1 canaux Réseau : Realtek® 5GbE LAN, Intel® Wi-Fi 7 BE200

: Realtek® 5GbE LAN, Intel® Wi-Fi 7 BE200 Slots d’extension : 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x4 1 x PCIe 4.0 x1

: Stockage : 5 x M.2 (1 x PCIe 5.0 x4, 4 x PCIe 4.0 x4) 4 x SATA 6 Gb/s

: USB : 2 x Thunderbolt™ 4 (USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 6 x USB 3.2 Gen 1 8 x USB 2.0/1.1

: Format : ATX (30,5 cm x 24,4 cm)

