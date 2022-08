La FRITZBox 4060 sera placée derrière la box/modem de votre fournisseur d’accès pour des lignes câblées, DSL ou fibre optique permettant le contrôle fin de votre réseau local. Avec sa base DECT intégrée, il est possible de connecter jusqu’à six téléphones sans fil. Dans votre réseau domestique, vos appareils seront connectés à l’Internet ou en local par WIFI 6 Tri-bandes, gage d’une communication et d’échanges entre eux très performants. La fonction NAS étant intégrée, la FRITZBox 4060 d’AVM, peut facilement devenir votre centrale multimédia au sein de votre réseau domestique.

Préambule.

AVM est un important concepteur Allemand de produits pour la connexion haut débit et la domotique. Depuis sa création en 1986 à Berlin, l’entreprise se consacre à la conception et au développement de ses propres produits innovants pour des connexions haut débit. En 2021, l’entreprise emploie 880 personnes et enregistre un chiffre d’affaires de 570 millions d’euros.

Les produits de la marque FRITZ! sont réputés faciles à mettre en œuvre, facilitant l’accès à Internet, la mise en réseau, la téléphonie IP ainsi que diverses applications domotiques. Le logiciel FRITZ!OS que l’on retrouve sur tous les produits de la marque est mis fréquemment à jour et propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Nous testons aujourd’hui la FRITZBox 4060 tri-bande sans fil Wi-Fi 6

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

FRITZBox 4060 Dimensions (L x P x H) : 81 x 210 x 170 mm Consommation moyenne : 9 – 11 watt

Câble d’alimentation

Câble Ethernet

Guide d’installation