Huawei Mate XT : Déjà des Millions de Commandes Avant Son Lancement

Le Huawei Mate XT, premier smartphone pliable tri-fold au monde, suscite un engouement spectaculaire. Disponible en précommande depuis le 7 septembre, il a déjà enregistré 3 millions de commandes avant même son lancement officiel.

Huawei, acteur majeur de l’industrie tech mondiale, continue d’élargir son catalogue en introduisant des innovations comme ce nouveau smartphone pliable.

Une Révolution Avec Le Tri-Fold

Le Huawei Mate XT se distingue par son écran pliable en trois parties, offrant une expérience visuelle étendue et inédite sur le marché des smartphones. Il est proposé en deux coloris, rouge et noir, et disponible avec 16 Go de RAM et deux options de stockage : 512 Go ou 1 To. Avec cette nouvelle référence, Huawei développe son assortiment dans le segment des smartphones pliables, répondant aux attentes d’une clientèle exigeante en termes de design et de performance.

A relire : Test : HUAWEI FreeBuds 6i : La réduction de bruit ultra performante ! Avec la montée en popularité des écouteurs sans fil, les HUAWEI FreeBuds 6i promettent une expérience audio supérieure et une suppression active du bruit à un prix compétitif. Découvrons si ces écouteurs…

Caractéristiques Techniques Innovantes

Outre son écran pliable, le Huawei Mate XT propose un espace de stockage généreux allant jusqu’à 1 To, idéal pour les utilisateurs souhaitant stocker de nombreuses données sans contrainte. Ses 16 Go de RAM garantissent une utilisation fluide, même lors du multitâche. Cette nouvelle introduction enrichit la gamme Huawei en consolidant la position de la marque sur le marché des smartphones innovants.

Des Commandes Record Avant Lancement

L’intérêt pour le Huawei Mate XT est confirmé par les 3 millions de commandes enregistrées avant son lancement officiel, témoignage de la confiance des utilisateurs envers les produits de la marque. Bien que le prix officiel n’ait pas encore été annoncé, ces chiffres montrent l’engouement autour de ce modèle tri-fold révolutionnaire.

Récapitulatif Technique

Écran : Tri-fold

: Tri-fold Stockage : 512 Go ou 1 To

: 512 Go ou 1 To RAM : 16 Go

: 16 Go Coloris : Rouge, Noir

: Rouge, Noir Disponibilité : Précommandes ouvertes (3 millions déjà enregistrées)

Mots-clés :

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.