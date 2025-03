Test : Tapo RV30 Max Plus : un aspirateur robot performant et intelligent pour un ménage sans effort

Un aspirateur robot capable d’aspirer, de laver, de se vider tout seul et de cartographier votre intérieur avec précision ?

C’est ce que promet le Tapo RV30 Max Plus de TP-Link.

Avec une puissance d’aspiration impressionnante et une station de vidage automatique, ce modèle se positionne parmi les références haut de gamme du marché.

Voyons si ses performances sont à la hauteur de ses promesses !

Préambule.

TP-Link est une entreprise chinoise fondée en 1996, principalement connue pour ses équipements réseau (routeurs, switches, répéteurs WiFi).

Ces dernières années, la marque a diversifié son offre en développant Tapo, une gamme d’objets connectés pour la maison (caméras, ampoules, prises et aspirateurs robots).

Avec le RV30 Max Plus, TP-Link ambitionne de concurrencer les leaders du marché de l’aspiration robotisée comme iRobot, Roborock ou Dreame.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Puissance d’aspiration : 5300 Pa

Système de navigation : LiDAR + IMU (cartographie intelligente en temps réel)

Capacité du sac à poussière : 3 litres (jusqu’à 60 jours d’autonomie sans vidage manuel)

Capacité du réservoir d’eau : 300 ml (pour un lavage efficace sur grandes surfaces)

Autonomie : jusqu’à 5 heures de nettoyage sur une seule charge

Compatibilité : Google Assistant, Amazon Alexa

Application mobile : Tapo (gestion des cartes, réglage de la puissance, programmation des nettoyages)

Station de vidage automatique : aspiration rapide et hygiénique des déchets

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 x Tapo RV30 Max Plus (aspirateur robot)

1 x Station de vidage automatique (avec un sac de 3L préinstallé)

1 x Réservoir d’eau de 300 ml (avec support de lingette)

1 x Chiffon de nettoyage lavable

1 x Brosse principale (préinstallée)

1 x Brosse latérale (préinstallée)

1 x Câble d’alimentation

1 x Guide d’installation rapide

Installation / Configuration.

Dès le déballage, le Tapo RV30 Max Plus donne une impression de qualité. Son design élégant s’intègre facilement dans un intérieur moderne.

La station de vidage est compacte mais attention : la lumière LED intégrée peut être gênante si elle est installée dans une chambre. Dommage qu’il n’existe pas d’option pour l’éteindre.

La mise en route est extrêmement simple. Après avoir positionné la station de charge et branché l’aspirateur, l’application Tapo détecte immédiatement le robot.

En quelques clics, il est connecté au WiFi et prêt à cartographier mon appartement.

Le premier scan de la maison est bluffant : en temps réel sur mon smartphone, je vois le robot dessiner le plan de mon logement avec une précision remarquable.



Les zones d’exclusion (escaliers, tapis, endroits avec des fils électriques) sont très faciles à définir via l’application.

Astuce :

Retournez vos miroirs pendant la phase de découverte car le LiDAR interprète le reflet comme étant une pièce ! (c’est la petite partie que l’on voir ci-dessus juste sous le libellé « carte »)

Test / Utilisation.

Mesures (données constructeur et confirmation par test utilisateur)

Aspiration très puissante (5300 Pa), idéale pour tapis et moquettes

Navigation LiDAR ultra précis, évite bien les obstacles

Lavage réservoir d’eau 300 ml, suffisant pour une grande surface

Autonomie environ 5h, couvre jusqu’à 360 m²

Vidage automatique jusqu’à 60 jours sans intervention

Prise en main.

Après plusieurs nettoyages, je suis convaincu par l’efficacité du RV30 Max Plus. Il capte beaucoup plus de poussière que mon ancien aspirateur robot qui date un peu (notamment grâce à sa puissance de 5300 Pa).

L’application est très intuitive : je peux choisir entre différents niveaux d’aspiration, programmer des nettoyages par zone et même lancer l’appareil à la voix via Google Assistant.

Petit bémol, si le bac à poussière est retiré, Google Home n’arrête pas de le signaler en boucle ! Un paramètre pour ajuster ces notifications serait vraiment bienvenu 😉

Côté lavage, le réservoir d’eau est confortable mais la lingette est un peu difficile à insérer. Rien de dramatique, mais cela pourrait être amélioré.

Utilisation.

Au quotidien : un vrai assistant ménager

Après plusieurs semaines d’utilisation, le Tapo RV30 Max Plus est devenu un indispensable à la maison. Chaque jour, je le programme pour un passage en fin de matinée, juste après mon départ au travail.

Grâce à l’application Tapo, je peux ajuster la fréquence et la puissance de nettoyage selon les pièces.

Dès le démarrage, le déplacement et la logique d’enchainement des pièces est plutôt impressionnante. Mise à part une petite adaptation personnelle sur le sens de nettoyage d’une pièce particulière toutes les propositions sont logiques et optimales.

Contrairement à certains robots qui se perdent ou qui tapent contre les meubles, lui navigue avec une jolie précision tout en douceur.

Les obstacles comme les pieds de chaise ou les câbles sont bien identifiés, et il contourne avec habileté les zones sensibles.

Le rangement avant chaque nettoyage n’est plus aussi nécessaire mais reste quand même conseillé pour une meilleure efficacité.

Une aspiration adaptable et redoutable

J’ai deux tapis à poils courts et, honnêtement, j’avais des doutes sur l’efficacité de l’aspiration. Mais dès la première utilisation, j’ai été bluffé. En arrivant le soir, le bac de récupération était rempli de poussières et de miettes que je n’avais même pas remarquées.

Le mode boost automatique sur tapis fonctionne parfaitement : dès que le robot détecte un revêtement épais, il augmente sa puissance pour capturer les saletés incrustées.

Même sur du parquet, où certains robots laissent des résidus, le RV30 Max Plus assure un nettoyage impeccable.

Résultat ? Plus aucune poussière visible au sol, et un vrai sentiment de propreté au quotidien.

Un lavage efficace (avec un point perfectible)

Le lavage du sol est un vrai plus, même s’il ne remplace pas une bonne serpillière passée à la main. Le réservoir de 300 ml est suffisant pour laver toute ma surface d’environ 90 m² sans avoir à le remplir en cours de route.

La diffusion d’eau est bien dosée, évitant les flaques désagréables que l’on retrouve parfois avec d’autres modèles.

Seul bémol : la lingette est un peu difficile à insérer, et si on oublie de l’enlever après un nettoyage, elle peut dégager une odeur désagréable. Un rappel via l’application serait une bonne idée pour éviter ce désagrément.

Une autonomie impressionnante

Avec une autonomie de 5 heures, il pourrait nettoyer plusieurs fois mon appartement d’une traite. Je ne l’ai jamais vu s’arrêter en plein milieu d’un cycle, et quand il commence à manquer de batterie, il retourne se recharger automatiquement avant de reprendre là où il s’était arrêté.

En comparaison avec d’autres modèles testés son autonomie ou sa gestion de la consommation électrique est bien meilleure.

La gestion des zones d’exclusion : un vrai atout

Grâce à l’application, j’ai défini des zones interdites, notamment les descentes d’escaliers et sous mon bureau où se trouvent de nombreux câbles.

Aucun problème : le robot respecte scrupuleusement ces limites et n’essaie pas de forcer le passage. Un vrai point positif !

Silencieux… sauf lors du vidage

Pendant qu’il nettoie, le Tapo RV30 Max Plus est plutôt discret, même en mode aspiration maximale. Je peux parfaitement passer un appel sans être dérangé.

En revanche, le vidage automatique est assez bruyant (ce qui est normal pour un système d’aspiration aussi puissant). Cela ne dure que quelques secondes, mais mieux vaut éviter de programmer un nettoyage tard le soir si vous êtes sensible au bruit.

Une intégration domotique à peaufiner

L’aspirateur est compatible avec Google Assistant et Alexa, ce qui est pratique pour le lancer à la voix. Cependant, j’ai remarqué un petit bug agaçant : si le bac à poussière est retiré, Google Home le répète en boucle.

Un réglage dans l’application pour limiter ces alertes serait vraiment utile.

Conclusion.

Après plusieurs semaines d’utilisation, le Tapo RV30 Max Plus est devenu un allié incontournable. Il assure un nettoyage impeccable, demande très peu d’entretien et s’intègre parfaitement à une routine quotidienne.

Quelques petits détails perfectibles (LED gênante, notifications Google Home, lingette odorante) n’enlèvent rien à son efficacité, il offre un confort d’utilisation exceptionnel qui fait vraiment la différence au quotidien.

Il est hautement recommandé pour ceux qui cherchent un robot performant et intelligent sans exploser le budget des modèles les plus premium.

Points Positifs Points Négatifs Aspiration très puissante (5300 Pa) Lumière LED de la station non désactivable Station de vidage pratique (jusqu’à 60 jours sans vidage) Google Home répète en boucle si le bac est retiré Application très intuitive Lingette un peu difficile à insérer Exclusion de zones très efficace La lingette prend une mauvaise odeur si oubliée Autonomie excellente Navigation LiDAR ultra précise

Evaluation.

Configuration : 20/20 Utilisation : 19,5/20 Fonctions : 20/20 Signal Wifi / Bluetooth : 20/20 Prix : 19/20 Note finale : 19,5/20

Liens d’achat.

Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :