IFA 2024 : ToyBox, une Imprimante 3D Connectée pour Réveiller la Créativité des Enfants

Grâce à l’interface intuitive et accessible de la ToyBox, l’impression 3D devient un jeu d’enfant. Cette imprimante 3D connectée révolutionne la fabrication maison de jouets, en permettant aux familles, et surtout aux enfants, de créer leurs propres objets directement à la maison.

ToyBox, marque spécialisée dans l’impression 3D pour enfants, enrichit son catalogue de solutions créatives en proposant une imprimante 3D simple à utiliser, adaptée aux jeunes curieux de découvrir l’univers de la fabrication numérique.

ToyBox : L’Imprimante 3D Adaptée aux Enfants

Conçue spécialement pour les jeunes utilisateurs, la ToyBox propose une manière ludique et simple de découvrir l’impression 3D. Elle est fournie avec une vaste bibliothèque de modèles de jouets prêts à imprimer, et permet également d’importer des fichiers aux formats STL, OBJ et gCode. Fabriquer des jouets personnalisés est un jeu d’enfant avec cette imprimante, qui utilise des matériaux sûrs comme le PLA, un plastique non toxique d’origine végétale.

La ToyBox est connectée en Wi-Fi, ce qui permet de la contrôler via une application mobile ou directement depuis un navigateur web. L’interface simple est adaptée aux débutants, tout en offrant des possibilités de personnalisation pour ceux qui souhaitent aller plus loin.

Caractéristiques Techniques de la ToyBox

Compacte et légère, la ToyBox est parfaite pour une utilisation à la maison. Ses dimensions de 7,4 x 7,4 x 9,05 pouces et son poids de 3 kg la rendent facile à déplacer et à installer. Elle imprime des objets en PLA, avec une résolution de 200 microns, offrant une grande précision dans les détails. Grâce à son écran tactile LCD et à sa vitesse d’impression de 60 mm/s, les enfants peuvent rapidement imprimer des jouets qu’ils ont eux-mêmes choisis ou créés.

La marque développe son assortiment en proposant régulièrement de nouveaux modèles à imprimer, accessibles directement depuis une interface intuitive. Chaque modèle est imprimé avec un filament exclusif appelé Printer Food, spécialement conçu pour offrir une impression de haute qualité tout en étant respectueux de l’environnement.

Une Imprimante Pensée pour la Créativité et la Sécurité

Avec la ToyBox, les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination en créant des objets personnalisés ou en choisissant parmi les milliers de modèles préconçus. Que ce soit pour fabriquer des figurines, des puzzles ou même des accessoires, l’imprimante diversifie ses collections et enrichit régulièrement son catalogue avec de nouvelles références.

Son utilisation est non seulement simple mais aussi sûre : le PLA, principal matériau utilisé, est non toxique et biodégradable, garantissant une utilisation adaptée aux plus jeunes. De plus, le plateau amovible permet de retirer les objets imprimés sans difficulté, offrant une expérience pratique pour les enfants.

Prix et Disponibilité de la ToyBox

L’imprimante 3D ToyBox est proposée aux alentours des 400$. La marque offre également des packs incluant des rouleaux supplémentaires de Printer Food ou des abonnements à ToyBox Plus pour accéder à du contenu exclusif.

Récapitulatif Technique

Matériau d’impression : PLA non toxique

: PLA non toxique Connectivité : Wi-Fi (bande 2.4 GHz)

: Wi-Fi (bande 2.4 GHz) Formats supportés : STL, OBJ, gCode

: STL, OBJ, gCode Dimensions de l’imprimante : 7,4 x 7,4 x 9,05 pouces

: 7,4 x 7,4 x 9,05 pouces Poids : 3 kg (6.6 lbs)

: 3 kg (6.6 lbs) Volume d’impression : 7 x 8 x 9 cm

: 7 x 8 x 9 cm Vitesse d’impression : 60 mm/s

: 60 mm/s Résolution d’impression : 200 microns

: 200 microns Écran : Écran tactile LCD

: Écran tactile LCD Compatibilité : iOS, Android, navigateurs web

: iOS, Android, navigateurs web Alimentation : 100V-240V

: 100V-240V Plateau d’impression : Amovible et facile à décoller

