IFA 2024 : Khadas Mind 2, le PC modulaire ultra-compact pour l’ère de l’IA

Le Mind 2 de Khadas marque une nouvelle étape dans la course aux PC compacts et modulaires. Doté d’une architecture ultra-mince et ultra-légère, ce dispositif de 435 grammes est conçu pour répondre aux besoins croissants de la mobilité tout en offrant une puissance adaptée à l’ère de l’intelligence artificielle.

Khadas, marque reconnue pour son expertise en matière de développement de matériel informatique, élargit son offre avec ce nouveau modèle, enrichissant ainsi son catalogue de produits performants et modulaires.

Un design compact au service de la mobilité

Le Khadas Mind 2 pèse seulement 435 grammes et affiche une épaisseur de 2 cm, faisant de ce dispositif un véritable PC de poche. Son boîtier en aluminium anodisé et son design minimaliste offrent une prise en main sécurisée et confortable. Grâce à ses interfaces Thunderbolt 4 et USB4, cet appareil propose une connexion rapide et performante avec une large gamme de périphériques, tout en assurant une gestion optimale de l’énergie et des transferts de données.

A relire : Khadas Mind, plus qu’une docking station ! La société Khadas propose « Khadas Mind », ce qui ressemble à une docking station est en fait un mini-ordinateur qui ne mesure que 146*105*20mm pour un poids de 450 grammes. Une…

Performances pour l’ère de l’intelligence artificielle

Ce nouveau modèle introduit un processeur Intel® Core™ Ultra, spécialement conçu pour répondre aux besoins de l’intelligence artificielle. Khadas enrichit ainsi son assortiment avec une solution capable de gérer des tâches lourdes, qu’il s’agisse d’apprentissage automatique ou de calculs complexes. L’ajout d’un slot SSD magnétique permet également une mise à niveau du stockage en quelques secondes, renforçant la flexibilité de l’appareil.

Modularité à l’état pur

Avec le Mind Link développé par Khadas, le Mind 2 s’inscrit dans une véritable économie modulaire. Divers modules d’expansion, tels que le Mind Dock pour une extension des ports ou le Mind Graphics pour un boost des performances GPU, permettent de personnaliser le dispositif en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur. Cette approche modulaire permet à Khadas de diversifier ses collections et d’ajouter de nouvelles variantes à son écosystème.

Autonomie et connectivité

Le Mind 2 intègre une batterie de 5,55 Wh, offrant jusqu’à 25 heures de veille, idéale pour ceux qui nécessitent un appareil capable de résister à des interruptions d’alimentation. Grâce à son port HDMI 2.0, ce PC peut être connecté à un moniteur externe, offrant ainsi une flexibilité accrue dans différents scénarios professionnels.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel® Core™ Ultra 5 125H ou Ultra 7 155H

ou Mémoire vive : 16GB ou 32GB LPDDR5 6400MHz

Stockage : 512GB ou 1TB PCIe 4.0 M.2 2230 SSD

Interface : Thunderbolt 4, USB4, HDMI 2.0, USB-A 3.2 Gen2

Poids : 435 grammes

Dimensions : 146 × 105 × 20 mm

Batterie : 5,55Wh , 25 heures de veille

, 25 heures de veille Prix : À partir de 799 $

Date de sortie estimée : 21 septembre 2024

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.