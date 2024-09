IFA 2024 : ASUS ExpertBook P5, Un Ordinateur Portable pour les Professionnels Modernes

A l’occasion de l’IFA, l’ASUS ExpertBook P5 marque l’entrée d’ASUS sur le marché des ordinateurs portables professionnels de nouvelle génération. Avec son processeur Intel Core Ultra (série 2) et ses capacités IA avancées, cet ordinateur est conçu pour améliorer la productivité et la sécurité des utilisateurs professionnels.

Conçu pour répondre aux besoins des entreprises modernes, l’ExpertBook P5 est un appareil léger et durable, pesant seulement 1,29 kg, avec une structure en aluminium conforme à la norme militaire MIL-STD 810H. Ce modèle présente également un écran haute résolution 2,5K à 144Hz, idéal pour les tâches nécessitant une qualité d’image élevée.

Productivité Augmentée grâce à l’Intelligence Artificielle de l’ASUS ExpertBook P5

L’ASUS ExpertBook P5 utilise le nouveau ASUS AI ExpertMeet, un outil basé sur l’IA qui automatise plusieurs aspects des réunions virtuelles. Grâce à des fonctionnalités telles que la transcription automatique, la traduction en temps réel, et l’ajout de filigranes, cet outil améliore l’efficacité des réunions et facilite la collaboration entre équipes internationales. Ces technologies permettent d’assurer une communication sans faille et de capturer tous les détails importants des échanges.

Sécurité Avancée pour les Environnements Professionnels

La sécurité est un autre axe fort de l’ExpertBook P5. Le système est équipé d’un BIOS de qualité professionnelle, conforme aux normes NIST SP 800-155, qui protège contre les attaques par microprogramme. En parallèle, les technologies Windows 11 Secured-core PC renforcent la défense contre les vulnérabilités logicielles. Pour une protection continue, ASUS offre un support de cinq ans pour les mises à jour du BIOS et des pilotes, garantissant ainsi une sécurité à long terme.

De plus, un abonnement d’un an à McAfee+ Premium est inclus, offrant une protection supplémentaire contre les cybermenaces, notamment grâce à la détection avancée des menaces par McAfee Smart AI. Cette suite de sécurité est spécialement conçue pour identifier et contrer les attaques sophistiquées d’ingénierie sociale, telles que les deepfakes et les tentatives de phishing.

Engagement pour une Technologie Durable

ASUS continue de développer son assortiment avec l’ExpertBook P5 en mettant l’accent sur la durabilité. Le modèle inclut des matériaux recyclés et une conception modulaire, améliorant la circularité de 10% pour atteindre un taux de 50%. Cette démarche s’inscrit dans l’engagement d’ASUS pour la réduction des déchets électroniques, contribuant ainsi à une industrie technologique plus respectueuse de l’environnement.

Performances et Innovation pour le Monde Professionnel

L’ExpertBook P5 est doté de la technologie ASUS ExpertCool, un système de refroidissement innovant qui assure une température optimale, même en utilisation intensive. Cette fonctionnalité garantit des performances stables, que l’ordinateur soit ouvert ou fermé, rendant l’ExpertBook P5 idéal pour des sessions de travail prolongées.

Avec ces caractéristiques, ASUS élargit son offre de produits et diversifie ses collections pour répondre aux exigences des professionnels en quête d’outils performants et fiables.

De la connectivité sans fil au top

L’ASUS ExpertBook P5 peut être équipé des dernières technologies de connectivité, incluant le WiFi 6E et le futur WiFi 7, garantissant une connexion Internet plus rapide et stable, essentielle pour les environnements professionnels exigeants. En outre, il prend en charge le Bluetooth 5.3 et le Bluetooth 5.4, offrant une meilleure portée et une réduction de la latence pour les appareils sans fil. Ces options de connectivité avancées renforcent la polyvalence de l’ExpertBook P5, le rendant idéal pour les tâches collaboratives et les communications en temps réel.

Prix et Disponibilité

L’ASUS ExpertBook P5 devrait être disponible à partir de la fin de l’année 2024. Les prix varieront en fonction des spécifications et des configurations choisies, offrant une gamme d’options adaptées aux différents besoins professionnels.

Récapitulatif Technique

Processeur : Intel Core Ultra (série 2)

: Intel Core Ultra (série 2) Performances IA : Jusqu’à 47 NPU TOPS

: Jusqu’à 47 NPU TOPS Écran : 2,5K, 144Hz

: 2,5K, 144Hz Poids : 1,29 kg

: 1,29 kg Durabilité : Conforme à la norme MIL-STD 810H

: Conforme à la norme MIL-STD 810H Sécurité : BIOS professionnel, Windows 11 Secured-core PC, McAfee+ Premium

: BIOS professionnel, Windows 11 Secured-core PC, McAfee+ Premium Technologie IA : ASUS AI ExpertMeet

: ASUS AI ExpertMeet Système de refroidissement : ASUS ExpertCool

