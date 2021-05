Test : RING Door View Cam.

Le monde des objets connectés évolue sans cesse pour notre plus grand plaisir. Il apporte une amélioration notable dans notre cadre de vie et simplifie, la plupart du temps, les tâches du quotidien. Actuellement la mode est aux sonnettes connectées. Certainement grâce au boom des livraisons à domicile (Merci Amazon justement) et aux problèmes de communication avec les livreurs qui bien souvent prétexte une absence pour optimiser leurs temps de courses (bien entendu certains font parfaitement leur boulot et il ne faut pas généraliser).

Explorons cette superbe révolution qu’est la sonnette connectée, car oui s’en est une 🙂

Préambule.

RING est une société américaine rachetée par Amazon en 2018. Elle est spécialisée dans la conception d’objets connectés, notamment dans les sonnettes et c’est justement à ce domaine que nous allons nous intéresser aujourd’hui. Le constat actuel est que la population vieillit, c’est un fait. Mais bien que nos parents soient, pour la grande majorité, réfractaires aux technologies, il reste une frange qui serait ravie de profiter de toutes ces aides que les jeunes utilisent au quotidien.

Quoi de plus ancien que le juda qui, à l’origine, était une petite grille qui permettait de voir qui se trouvait derrière la porte sans avoir à l’ouvrir. Il est vrai qu’à l’époque les visiteurs étaient peut-être moins bien intentionnés que maintenant 🙂

La technologie évoluant, cette grille s’est transformée en une sorte de lentille grand angle qui a probablement permis d’éviter beaucoup d’agressions et qui a l’avantage de ne donner aucun accès direct au visage de l’hôte (jet d’acide, etc.). Aujourd’hui nous sommes donc plutôt bien protégés mais nos besoins ont également évolué et notre bon vieux juda ne semble plus adapté.

Nous allons nous intéresser à la sonnette vidéo connectée RING Door View Cam qui a la particularité de remplacer votre banal juda en un système à la pointe de la technologie. Et j’en pèse mes mots. Ainsi, il ne restera pas un trou béant en plein milieu de la porte et comme elle fonctionne sur batterie, même en cas de décharge complète, vous pourrez faire comme vos grands parents et regarder par le petit trou de la lorgnette 🙂

Mais la très belle découverte technologique s’est malheureusement suivie d’une très grosse déception commerciale. Ce n’est pas toujours le cas mais là je dois avouer que la déception arrive à la même hauteur que la surprise. Quel gâchis…

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Installation Accessoires fournis. Installation en quelques minutes Vidéo Vidéo HD 1080p, vidéo en direct et vision nocturne. Champ de vision 155 °, horizontal, 90 ° vertical Détection de mouvements Détection de mouvements réglable. Audio Système audio bidirectionnel avec suppression du bruit. Couleurs disponibles Nickel satiné Alimentation Alimentée par la batterie amovible. Configuration Internet requise La vitesse minimale requise de réception des données est de 1Mbit/s. Cependant, une vitesse de 2 Mbit/s assurera une performance optimale. Conditions de fonctionnement Intérieur : 0 °C à 40 °C. Extérieur : -20,5 °C à 48,5 °C.

Résiste aux intempéries. *Connectivité * Connexion Wi-Fi 802.11 b/g/n à 2,4 GHz.

Dimensions Extérieur: 9.73 cm x 4.70 x 1.93 cm, Intérieur: 12.2 x 5.74 x 2.95 cm. Compatibilité Épaisseur de porte : 34-55 mm. Diamètre de judas : 12-14 mm.

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Ring Door View Cam (une batterie rechargeable incluse),

outils et matériel d’installation,

guide d’utilisation et autocollant d’avertissement.

Le packaging, d’une taille plutôt attendue, ne tape pas à l’œil.

La boite est relativement discrète et fait apparaitre en face avant la sonnette à côté d’un smartphone. De ce côté, pas de fioriture.

Sur le côté de la boite on peut lire que la mission de RING est de réduire les délits dans les voisinages en apportant une surveillance vidéo.

En testant ce matériel, j’ai immédiatement pensé à ma mère qui est la testeuse idéale puisqu’elle représente cette fameuse frange qui aimerait utiliser la technologie à condition qu’elle soit intuitive et facilement utilisable.

C’est donc sous cet axe que nous allons orienter le test.