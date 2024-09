IFA 2024 : HONOR Magic V3, le Smartphone Pliant (9,2 mm) aussi fin qu’un smartphone classique

Le HONOR Magic V3, dévoilé lors de l’IFA 2024, marque une nouvelle ère dans le domaine des smartphones pliants avec ses caractéristiques révolutionnaires et son design ultra-fin.

HONOR, marque reconnue dans le monde de la haute technologie, continue d’innover et d’élargir son portefeuille de produits pour répondre aux besoins d’un marché en constante évolution.

HONOR Magic V3 : Une Conception Ultra-Fine et Innovante

La gamme du constructeur s’agrandit avec le lancement du HONOR Magic V3, présenté comme le smartphone pliant vers l’intérieur le plus fin au monde. Avec une épaisseur de seulement 9,2 mm lorsqu’il est plié et un poids de 226 g, le Magic V3 rivalise avec la légèreté et la finesse d’un smartphone classique. Ce design est rendu possible grâce à l’utilisation de 19 matériaux innovants et de 114 microstructures, offrant ainsi une durabilité améliorée sans compromettre la prise en main et l’esthétique. Ce modèle est également équipé d’un module caméra octogonal avec une coupe en diamant, mêlant élégance et technologie de pointe.

Performances et Intelligence Artificielle : Le Duo Gagnant

La marque étoffe son catalogue avec le HONOR Magic V3, qui intègre des fonctionnalités intelligentes avancées soutenues par l’intelligence artificielle (IA). Parmi ces fonctionnalités, on retrouve le Magic Portal on Foldable, conçu pour exploiter au maximum l’écran pliant, et des outils photographiques tels que HONOR AI Motion Sensing et HONOR AI Portrait Engine. Ces outils, développés en partenariat avec le Studio Harcourt, permettent une optimisation de la qualité des portraits et une prise de vue rapide, répondant ainsi aux exigences des photographes amateurs comme professionnels.

Une Collaboration Stratégique avec Google Cloud

Pour enrichir l’expérience utilisateur, HONOR a renforcé sa collaboration avec Google Cloud. Cette alliance stratégique permet d’intégrer les modèles d’IA et la technologie Cloud de Google dans le HONOR Magic V3, offrant ainsi des fonctionnalités de productivité améliorées. Les utilisateurs peuvent bénéficier d’outils tels que HONOR AI Eraser pour supprimer des objets indésirables des photos, ou encore Face to Face Translation pour des traductions instantanées. HONOR propose ainsi une polyvalence inédite pour les professionnels et les entreprises cherchant à optimiser leur efficacité au quotidien.

Date de Sortie et Prix du HONOR Magic V3

La marque enrichit sa gamme avec ce modèle innovant dont la sortie est prévue pour cette semaine. Pour ce qui est de son prix il est annoncé à 1999€. Un positionnement similaire au marché actuel des smartphones pliants.

Récapitulatif Technique du HONOR Magic V3

Épaisseur : 9,2 mm (plié)

: 9,2 mm (plié) Poids : 226 g

: 226 g Matériaux utilisés : 19 matériaux innovants, 114 microstructures

: 19 matériaux innovants, 114 microstructures Module caméra : Octogonal avec coupe en diamant

: Octogonal avec coupe en diamant Fonctionnalités IA : Magic Portal on Foldable, HONOR AI Motion Sensing, HONOR AI Portrait Engine, HONOR AI Eraser, Face to Face Translation

: Magic Portal on Foldable, HONOR AI Motion Sensing, HONOR AI Portrait Engine, HONOR AI Eraser, Face to Face Translation Collaborations : Google Cloud, Studio Harcourt

: Google Cloud, Studio Harcourt Prix : 1999€

