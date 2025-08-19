Pixel 10 : suivez en direct la présentation de la nouvelle gamme Google

La rentrée s’annonce dense chez Google. Ce 20 août, la firme de Mountain View lève le voile sur le Pixel 10, nouveau porte-étendard de sa gamme de smartphones. L’événement Made by Google promet également de dévoiler les autres produits phares qui viendront étoffer son écosystème technologique.

Avec la sortie de cette nouvelle génération, Google confirme sa volonté d’imposer sa vision d’un Android pur et intelligent, portée par des avancées en IA embarquée. Le Pixel 10 en est l’expression la plus aboutie.

Une nouvelle génération de Pixel en direct

Le live de la présentation du Pixel 10 est l’occasion pour Google de montrer l’étendue des innovations qu’il compte introduire sur ses prochains appareils. L’événement, retransmis en ligne, est devenu un rendez-vous attendu par les passionnés de tech. Il ne s’agit pas seulement d’un téléphone, mais de toute une gamme d’appareils Pixel qui sera présentée, avec une ambition claire : faire de l’IA un compagnon quotidien.

Le Pixel 10, vitrine de l’IA mobile chez Google

Le Pixel 10 pousse plus loin encore l’intégration de l’intelligence artificielle. Grâce à la puce Tensor de dernière génération, le smartphone promet des performances accrues en photo computationnelle, traduction instantanée, suggestions contextuelles et bien plus encore. La marque souhaite marier puissance brute et utilité concrète pour l’utilisateur. La photographie, signature des Pixel, franchit un nouveau cap avec un traitement en temps réel encore plus précis, des portraits plus naturels et une meilleure gestion des scènes nocturnes.

Une gamme qui s’étoffe et s’harmonise

Au-delà du Pixel 10, Google devrait également dévoiler de nouveaux modèles dans sa gamme, à commencer par le Pixel 10 Pro, probablement accompagné d’un Pixel 10a un peu plus tard dans l’année. La gamme s’harmonise autour d’un design épuré, d’un langage visuel commun et d’un écosystème toujours plus cohérent, allant des smartphones aux objets connectés comme les Pixel Buds et les Nest.

Android 15 et l’expérience utilisateur

Qui dit nouveau Pixel dit nouvelle version d’Android. Le Pixel 10 sera le premier à embarquer Android 15, version encore plus fluide et centrée sur la sécurité et la personnalisation. Google introduit des outils avancés de gestion de la vie privée, des animations plus subtiles et une ergonomie repensée pour les grands écrans. Le Pixel 10 servira ainsi de vitrine technique pour cette nouvelle mouture du système d’exploitation.

Comment suivre le live de la présentation ?

Pour ne rien manquer de la présentation officielle du Pixel 10 et de toute la nouvelle gamme Google, rendez-vous en direct sur la chaîne YouTube officielle de l’événement. Le live est accessible gratuitement à cette adresse :

https://www.youtube.com/watch?v=JXCXTQIIvM0&ab_channel=MadebyGoogle

