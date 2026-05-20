JBL PartyBox 330 et 130 : JBL renouvelle ses enceintes festives avec plus de puissance, d’autonomie et un design inédit

Avec les nouvelles JBL PartyBox 330 et 130, JBL fait évoluer sa gamme d’enceintes festives en misant sur un son plus immersif, une autonomie renforcée et un design entièrement retravaillé. Présentées comme une nouvelle génération pensée pour les soirées et les usages nomades, ces enceintes intègrent de nouveaux haut-parleurs, une technologie audio optimisée par IA et des jeux de lumière revisités.

Le constructeur américain poursuit ainsi l’expansion de son catalogue PartyBox, une gamme devenue incontournable sur le marché des enceintes Bluetooth puissantes. Avec ces deux nouveaux modèles, JBL cherche à renforcer son positionnement entre enceintes domestiques, solutions audio événementielles et équipements festifs transportables.

Un nouveau design hexagonal pensé pour la lumière et le son

JBL fait évoluer l’identité visuelle de sa gamme avec une silhouette hexagonale inédite. Les nouvelles JBL PartyBox 330 et 130 adoptent une façade incurvée accompagnée d’une grille frontale plus travaillée, conçue pour mettre en avant les effets lumineux intégrés.

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Le panneau supérieur a également été entièrement revu. JBL intègre désormais une molette centrale multifonction permettant de gérer le volume, les effets lumineux et les différents modes audio depuis une interface simplifiée.

Disponibles en noir ou en blanc avec des touches orange emblématiques de la marque, ces nouvelles enceintes misent sur une approche plus premium tout en conservant l’ADN festif de la gamme.

JBL PartyBox 330 : une enceinte plus puissante et tournée vers l’événementiel

La JBL PartyBox 330 embarque une puissance totale de 280 W RMS. JBL y intègre deux woofers de 6,5 pouces capables de produire des basses plus profondes, accompagnés de deux tweeters à dôme PEN destinés à améliorer la clarté des aigus.

Cette nouvelle technologie de tweeter est directement inspirée des systèmes audio professionnels utilisés lors de concerts et d’événements live. JBL souhaite ainsi rapprocher l’expérience d’écoute domestique de celle des systèmes de sonorisation professionnels.

L’enceinte profite également de la technologie JBL AI Sound Boost associée au mode Smart EQ. Le système ajuste automatiquement le rendu sonore selon le contenu diffusé afin d’optimiser les basses, les voix et les détails musicaux.

Une autonomie renforcée et une conception mobile

La JBL PartyBox 330 promet jusqu’à 18 heures d’autonomie. JBL ajoute également une fonction Fast Charge pour récupérer rapidement plusieurs heures d’écoute.

Le fabricant met aussi l’accent sur la réparabilité avec une batterie facilement remplaçable, un point encore relativement rare sur ce segment d’enceintes Bluetooth puissantes.

Pour le transport, JBL intègre une poignée télescopique verrouillable ainsi que de larges roues tout-terrain. La PartyBox 330 vise ainsi autant les soirées en intérieur que les événements en extérieur.

Connectique complète et compatibilité Auracast

La nouvelle JBL PartyBox 330 embarque deux entrées micro ainsi qu’une entrée guitare afin de transformer l’enceinte en véritable solution de karaoké ou de mini concert.

JBL ajoute également une entrée optique TV permettant de connecter facilement un téléviseur pour des usages plus polyvalents. Le port USB-C compatible audio sans perte fait aussi son apparition.

Autre nouveauté importante : la compatibilité Auracast™. Cette technologie permet d’appairer plusieurs enceintes compatibles afin de créer un système audio synchronisé à grande échelle.

JBL PartyBox 130 : un format plus compact mais toujours puissant

La JBL PartyBox 130 se positionne comme une alternative plus compacte et plus accessible. Malgré son format réduit, elle développe une puissance de 200 W RMS.

Elle s’appuie sur deux haut-parleurs de grave de 5,25 pouces associés à des tweeters à dôme en soie de 25 mm afin de conserver un rendu équilibré entre basses et aigus.

JBL conserve également les jeux de lumière dynamiques avec effets stroboscopiques intégrés pour accompagner les soirées et événements festifs.

Une enceinte nomade conçue pour durer

La JBL PartyBox 130 propose jusqu’à 15 heures d’autonomie. JBL met en avant une recharge rapide capable d’ajouter jusqu’à 80 minutes d’écoute après seulement 10 minutes de charge.

L’enceinte adopte une nouvelle poignée pliable facilitant le transport. JBL ajoute aussi une certification IPX4 pour résister aux éclaboussures et aux projections d’eau.

Cette approche confirme le positionnement de la PartyBox 130 comme une enceinte Bluetooth destinée aux usages nomades, aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Ce qu’il faut retenir

Les nouvelles JBL PartyBox 330 et 130 misent sur une évolution importante du son avec des basses renforcées et des aigus plus précis.

JBL introduit également l’IA audio avec la technologie JBL AI Sound Boost afin d’adapter automatiquement le rendu sonore selon les contenus diffusés.

La PartyBox 330 vise les usages événementiels avec ses 280 W RMS, ses multiples connectiques et sa compatibilité Auracast.

La PartyBox 130 conserve une approche plus compacte tout en proposant une puissance élevée et une autonomie adaptée aux usages mobiles.

Positionnement sur le marché

Avec les JBL PartyBox 330 et 130, JBL renforce sa présence sur le segment des enceintes Bluetooth festives premium.

La PartyBox 330 vient concurrencer des modèles comme les Sony ULT Tower ou certaines enceintes LG XBoom destinées aux événements et soirées.

La PartyBox 130 cible un public recherchant une enceinte plus facilement transportable tout en conservant une puissance sonore importante.

JBL cherche ici à séduire les utilisateurs souhaitant combiner mobilité, puissance audio, jeux de lumière et fonctionnalités de karaoké dans un seul appareil.

FAQ : JBL PartyBox 330 et 130

Quelle est l’autonomie des JBL PartyBox 330 et 130 ?

La JBL PartyBox 330 annonce jusqu’à 18 heures d’autonomie, tandis que la PartyBox 130 peut atteindre 15 heures d’utilisation.

Quelle est la puissance des nouvelles JBL PartyBox ?

La PartyBox 330 développe 280 W RMS contre 200 W RMS pour la PartyBox 130.

Les JBL PartyBox 330 et 130 sont-elles résistantes à l’eau ?

La PartyBox 130 dispose d’une certification IPX4 contre les éclaboussures. JBL n’a pas communiqué de certification spécifique pour la PartyBox 330.

Peut-on connecter plusieurs enceintes JBL ensemble ?

Oui, la compatibilité Auracast™ permet d’appairer plusieurs enceintes JBL compatibles afin de créer un système audio synchronisé.

Quel est le prix des JBL PartyBox 330 et 130 ?

La JBL PartyBox 130 sera commercialisée à 399,99 €, tandis que la PartyBox 330 sera proposée à 599,99 €.

Quelle est la date de sortie des nouvelles PartyBox ?

La PartyBox 130 est attendue dès le mois de mai 2026. La PartyBox 330 arrivera en juillet 2026.

Récapitulatif technique

Puissance PartyBox 330 : 280 W RMS

Puissance PartyBox 130 : 200 W RMS

Woofers 330 : 2 x 6,5 pouces

Woofers 130 : 2 x 5,25 pouces

Tweeters PEN sur la 330

Tweeters soie 25 mm sur la 130

Autonomie : jusqu’à 18 h et 15 h

Recharge rapide Fast Charge

Compatibilité Auracast™

Entrées micro et guitare sur la 330

USB-C audio sans perte

Certification IPX4 sur la 130

En résumé

Les JBL PartyBox 330 et 130 marquent une nouvelle étape pour la gamme PartyBox avec un design retravaillé, une puissance renforcée et l’arrivée de technologies audio pilotées par IA.

La PartyBox 330 vise clairement les usages festifs avancés grâce à sa connectique complète et sa puissance élevée.

De son côté, la PartyBox 130 conserve une approche plus compacte tout en restant orientée vers les soirées et les usages nomades.

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