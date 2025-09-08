Test : Pixel 10 Pro XL

Comme l’année dernière, nous avons une nouvelle fois la chance de pouvoir tester le Le Pixel 10 Pro XL en avant-première. Cette année, Google joue la carte de la continuité en conservant le design du modèle précédent. À première vue, peu de changements à l’extérieur, mais c’est à l’intérieur que tout pourrait se jouer.

Performances, photo, autonomie, intelligence artificielle : nous allons passer ce nouveau Le Pixel 10 Pro XL au crible pour découvrir ce qui le distingue vraiment de son prédécesseur.

Google propose une gamme étoffée avec quatre modèles : le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et le Pixel 10 Fold.

Dans cet article, nous allons nous concentrer sur le modèle le plus ambitieux de la série : le Pixel 10 Pro XL.

Préambule.

Google est resté étonnamment discret sur les aspects techniques de son nouveau Pixel. La puce Tensor G5, pourtant au cœur de l’appareil, n’a été que brièvement évoquée lors de la présentation. Ce silence n’est pas anodin : contrairement à d’autres fabricants qui misent sur la puissance brute du hardware, Google continue de privilégier le software.

Grâce à une intégration de l’intelligence artificielle, les Pixel parviennent à optimiser les performances de manière subtile mais efficace, en tirant le meilleur parti de leurs composants sans chercher à impressionner par les chiffres.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: 162,8 mm (hauteur) x 76,6 mm (largeur) x 8,5 mm (profondeur)

162,8 mm (hauteur) x 76,6 mm (largeur) x 8,5 mm (profondeur) Poids: 232g

232g Écran: Écran Super Actua Format 20:9 OLED LTPO (1 344 x 2 992 pixels) à 486 ppp Affichage de 1 à 120 Hz Verre de protection Corning Gorilla Glass Victus Luminosité: Jusqu’à 2 200 nits (HDR) et 3 300 nits (luminosité maximale) Contraste: 2 000 000:1 HDR: Oui

Processeur: Google Tensor G5 + Coprocesseur de sécurité Titan M2

Google Tensor G5 + Coprocesseur de sécurité Titan M2 Stockage: 256 Go (modèle de test) , 512Go et 1 To disponible

256 Go (modèle de test) , 512Go et 1 To disponible Mémoire: 16 Go de RAM

16 Go de RAM Batterie: Capacité: 5 200 mAh Recharge: recharge rapide 45W Recharge sans fil: oui, Pixelsnap (certifiée Qi2) jusqu’à 25 W

Caméra arrière: Capteur grand angle: Capteur grand angle de 50 Mpx Octa PD16 Ouverture de ƒ/1,68 Champ de vision de 82°17 Taille du capteur d’image 1/1,3″ Appareil photo ultra grand angle: Capteur ultra grand angle de 48 Mpx Quad PD18 Ouverture de ƒ/1,7 Angle de vue de 123°19 Taille du capteur d’image 1/2,55″ Caméra à téléobjectif: Capteur de 48 Mpx à téléobjectif Quad PD avec stabilisation optique de l’image20 Ouverture de ƒ/2,8 Champ de vision de 22°21 Zoom optique x5 Taille du capteur d’image 1/2,55″ Toutes les caméras arrière: Zoom Pro haute résolution jusqu’à 100×22 Capteur LDAF (autofocus à détection laser) multizone Capteur spectral et de scintillement Stabilisation optique + électronique de l’image sur l’objectif grand angle et le téléobjectif Vidéo: Enregistrement vidéo 8K à 24/30 FPS (optimisé par Video Boost) Enregistrement vidéo 4K à 24/30/60 FPS Enregistrement vidéo 1080p à 24/30/60 FPS Double exposition sur le capteur grand angle Zoom vidéo haute résolution jusqu’à x20



Fonctionnalités vidéo : Video BoostVision de nuit vidéo Vidéo en mode macro Vidéo HDR 10 bits Flou cinématique Panoramique cinématique Ralenti jusqu’à 240 FPS Vue accélérée 4K avec stabilisation Astrophotographie accélérée Vue accélérée en mode Vision de nuit Stabilisation optique de l’image pour les vidéos Stabilisateur vidéo Stabilisation vidéo en mode panoramique cinématique (4K, 1080p) Stabilisation vidéo fixe (4K, 1080p) Stabilisation vidéo en mouvement (1080p) Formats vidéo : HEVC (H.265), AVC (H.264), AV1 et VP9



Caméra avant: Appareil photo pour selfies de 42 Mpx Dual PD avec autofocus Ouverture de ƒ/2,2 Champ de vision ultra grand angle de 103°

Fonctionnalités de la caméra: Mode Pro Haute résolution (jusqu’à 50 Mpx) Zoom Pro haute résolution jusqu’à 100x Coach Photo M’ajouter Mise au point macro Mode Vision de nuit Astrophotographie Mode Portrait haute résolution (50 Mpx) Visage net Anti-flou automatique Exposition longue Panoramique avec mouvement Real Tone Panorama Meilleure prise automatique Visages fréquents Top Shot

Capteurs: Capteur de proximité Détecteur de luminosité ambiante Accéléromètre Gyroscope Magnétomètre Baromètre Capteur de température

Connectivité: Wi-Fi 7 Bluetooth 6 NFC GPS: GNSS double bande, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC Technologie réseau Thread

Réseau: 5G ( 5G Sub-6 GHz) GSM/EDGE : quadribande (850, 900, 1 800 et 1 900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA : bandes 1, 2, 4, 5 et 8 LTE : bandes 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40 /41/42/48/66/71/75 5G Sub-6 : bandes 1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78/79 NB-IoT : bandes 23/255/256 LTE : bandes 1/3/7/28

5G ( 5G Sub-6 GHz)

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Google Pixel 10 Pro XL

Câble USB-C vers USB-C de 1 m

Outil pour la carte SIM

Installation / Configuration.

L’installation du Pixel 10 Pro XL est encore plus simple grâce à Android 16. Le processus est rapide, intuitif, et désormais, il est même possible de transférer facilement ses données depuis un iPhone.

Une belle avancée qui facilite la transition pour ceux qui souhaitent passer à l’univers Pixel sans perdre leurs informations essentielles.

Comme d’habitude les étapes sont hyper simple, s’identifier et on est parti:

Une petite mise a jour

Après l’introduction et la prise en main, le Pixel 10 Pro XL nous invite à la configuration initiale. Cette étape, simple et rapide, nous ouvre les portes du reste de l’expérience utilisateur et nous permet d’aborder les autres aspects de ce test, comme le système d’exploitation et les performances globales.

Migrer les données de votre téléphone vers un Pixel 10 Pro XL, un iPhone ou un autre appareil Android est un jeu d’enfant. Vous pouvez transférer tout le contenu, y compris les applications et les fichiers, en utilisant une connexion filaire ou sans fil (via le même réseau Wi-Fi).

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Google 10 Pro XL

Mesures.

Il est essentiel de souligner que la stratégie de Google pour sa gamme Pixel se distingue clairement de celle de ses concurrents, le géant de Mountain View a fait le choix de concevoir ses propres puces, une approche qui contraste avec celle de la majorité des autres fabricants qui s’appuient sur des solutions éprouvées comme les processeurs Qualcomm Snapdragon.

Cette différence fondamentale rend la simple comparaison des « benchmarks » de performance plus complexe. Alors que les puces Snapdragon excellent en puissance de calcul brute, la force du Tensor réside dans son optimisation pour les tâches d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, au cœur des fonctionnalités logicielles exclusives de Google.

En fin de compte, la véritable force du Pixel 10 Pro XL ne se mesure pas en puissance brute, mais bien à travers l’expérience utilisateur.

Performances.

En tant qu’utilisateur quotidien du Pixel 8 Pro et ayant eu l’opportunité de tester le Pixel 9 l’an passé, il est fascinant de constater la continuité de l’approche de Google. Avec le Pixel 10 Pro XL, la philosophie reste inchangée : le smartphone place l’utilisateur au cœur de son design. Les fonctionnalités ne sont pas de simples gadgets, mais des outils concrets qui s’enrichissent au fil des mises à jour régulières, faisant de l’appareil un compagnon qui évolue et s’améliore dans le temps et a part la batterie de mon Pixel 8 Pro il est toujours aussi fluide comme au premier jour.

L’interface est un élément clé de l’expérience utilisateur, et le Pixel 10 Pro XL l’a bien compris. Avec l’intégration de Material 3, la navigation est d’une fluidité impressionnante. Chaque animation, chaque transition est pensée pour être intuitive et réactive, renforçant l’impression que le smartphone est non seulement puissant, mais aussi parfaitement optimisé.

Utilisation.

L’approche de l’intelligence artificielle est repensée pour la photographie. Là où le Pixel 9 améliorait le cliché a posteriori avec des outils comme la « Gomme Magique », le Pixel 10 Pro XL mise sur une assistance en amont avec « Camera Coach ». Grâce à l’IA Gemini, le smartphone analyse la scène et vous propose des suggestions en temps réel pour améliorer le cadrage, l’exposition et la composition, transformant chaque prise de vue en une véritable leçon de photographie.

Une fonctionnalité qui est bluffante est le « Voice translate » cette fonctionnalité permet une traduction en temps réel des conversations. Elle transforme votre Pixel en un véritable interprète personnel. Concrètement, lorsque deux personnes parlent des langues différentes, le smartphone écoute, traduit et retranscrit les paroles de chacun à l’écran, en instantané. Cela permet de combler la barrière de la langue lors d’un voyage ou d’une conversation inattendue.

Est-ce parfait, bien entendu que non mais on s’approche vraiment de quelque chose qui a terme le sera, et pour certaine situation cette fonctionnalités vas permettre de communiquer sans trop accros avec des personnes qui en temps normale ne se comprendrait pas, il y avait google traduction la on a le google traduction sous stéroïdes, par contre chose assez bizarre c’est que c’est votre voix qui est utilisée dans la langue traduite.

Niveau photo Google joue la carte de la continuité avec son Pixel 10 Pro XL, en reprenant la base technique du 9 Pro XL tout en y injectant quelques améliorations bien senties. On retrouve ainsi un trio de capteurs photo : deux modules de 48 Mpx dédiés à l’ultra grand-angle et au téléobjectif, accompagnés d’un capteur principal de 50 Mpx avec grand-angle.

Mais c’est surtout sous le capot que les choses bougent. Le nouveau SoC Tensor G5 embarque un ISP (Image Signal Processor) inédit, promettant un traitement d’image plus fin et plus rapide. À cela s’ajoutent des fonctionnalités logicielles enrichies, tant au moment de la prise de vue qu’en post-traitement, pour une expérience photo encore plus poussée.

On a toujours la fonction ‘ajoute-moi’ qui est très appréciée. Par contre, lors de la présentation du Pixel, il y avait la possibilité de modifier directement dans l’application photo les photos prises via l’intelligence artificielle, mais cela ne semble pas encore disponible en Europe.Mais je suis certain que cela va arriver. Par exemple, la fonction de traduction en direct n’était pas disponible lors du lancement, et il y a quelques jours, j’ai reçu une notification indiquant qu’elle est désormais accessible. Les législations européennes sont juste plus strictes, ce qui prend un peu plus de temps.

Rendu des caméras.

Prise de vue de jour :

Les photos sont véritablement le point fort du Pixel 10 Pro XL. Google introduit un zoom 100x qui fonctionne bien, mais je doute que cela devienne l’argument de vente principal.

Google a aussi introduit de nouvelles fonctionnalités photo sur son dernier Pixel. Par exemple, le Coach photo utilise l’IA générative multimodale pour vous guider dans la prise d’une photo. Il suffit de cliquer sur l’icône en forme d’appareil photo en haut à droite de l’interface Pixel. Après un court temps de réflexion (plutôt rapide), le coach propose plusieurs scénarios. Une fois la scène choisie, une petite barre de progression apparaît en bas avec des rectangles, chacun représentant une action à effectuer : se rapprocher, ajuster le cadrage, demander aux sujets de sourire, etc. Après chaque action réalisée, on passe au rectangle suivant, et ainsi de suite. Le résultat est vraiment sympa et peut inspirer ceux qui ne savent pas comment exploiter au mieux leur appareil photo de smartphone.

Prise de vue nature:

Ici, on observe que le zoom est très naturel.

Voyons avec le zoom 100x:

Je n’ai donc pas bougé d’endroit, le zoom est bluffant, mais il y a une astuce : la photo est retravaillée avec l’intelligence artificielle.

À gauche, la photo originale, à droite, la photo présentée. L’IA fait superbement son boulot, et c’est là la différence majeure : chez Pixel, ils utilisent le logiciel pour améliorer le matériel.

Autonomie.

Le Pixel 10 Pro XL tient facilement la journée grâce à sa batterie de 5 200 mAh. Il dispose d’une fonction de préservation de la batterie qui limite la charge à 80 %, et avec ces 80 %, j’arrive à tenir toute la journée sans aucun problème.

Design.

Au premier regard, il est difficile de faire la différence. Le design du Pixel 10 Pro XL reste largement fidèle à la ligne esthétique de l’année passée. Google a clairement fait le choix de la continuité plutôt que de la rupture, préférant capitaliser sur le succès visuel des modèles précédents.

L’œil averti remarquera un changement subtil mais notable : le Pixel 10 Pro XL est légèrement plus épais que son prédécesseur. Cette différence, bien que minime, se justifie par l’intégration de nouvelles technologies, notamment une batterie de plus grande capacité et des améliorations au niveau des capteurs photo ainsi que l’intégration du Pixelsnap.

Pixelsnap?

Le PixelSnap, la réponse de Google au MagSafe d’Apple, fait son apparition sur le Pixel 10 Pro XL. Basé sur le nouveau standard de charge sans fil Qi2, ce système magnétique est non seulement compatible avec les accessoires MagSafe existants, mais il offre également la même facilité d’utilisation. En adoptant ce standard avant les autres, Google prend une longueur d’avance sur le marché Android et s’attaque de front à l’écosystème d’Apple

Conclusion.

Le Pixel 10 Pro XL est un smartphone remarquable à bien des égards. Son écran domine l’industrie, sa qualité photo est irréprochable, et son interface regorge de fonctionnalités ingénieuses, l’arrivée de la recharge magnétique Qi2 permet de rivaliser avec toute les fonctionnalités des iPhone.

Ses finitions rivalisent avec les meilleurs du marché. En termes de performances, la puce Tensor G5 offre des résultats nettement supérieurs à ses prédécesseurs, malgré une légère limitation. Google continue de se surpasser et propose un produit extrêmement satisfaisant sous tous les angles.

Points Positifs Points Négatifs + Finitions – Prix + Excellent modules photo – Les fonctionnalités IA pas toujours directement disponibles en Europe + Pixelsnap ( magsafe) + Zoom 100X utilisable

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 19/20 Fonctions : 19/20 Signal Wifi / Bluetooth : 19/20 Prix : 17/20 Note finale : 18,4/20

Liens d’achat.

