Ruckus et Nokia lancent une solution Wi-Fi 7 et fibre intégrée pour les réseaux d’entreprise

La collaboration entre Ruckus et Nokia marque une nouvelle étape dans l’évolution des infrastructures réseau. Les deux acteurs annoncent une solution combinant Wi-Fi 7 et réseau Fiber LAN, pensée pour répondre aux besoins croissants en connectivité des entreprises et des environnements à forte densité. L’objectif : proposer une architecture unifiée, performante et évolutive.

Ruckus, spécialiste des réseaux sans fil pour entreprises, poursuit sa stratégie d’innovation tandis que Nokia renforce sa présence dans les infrastructures fixes. Ensemble, les deux fabricants étoffent leur catalogue avec une solution convergente mêlant sans-fil nouvelle génération et fibre optique.

Une architecture unifiée Wi-Fi 7 et Fiber LAN

La nouvelle solution repose sur l’intégration du Wi-Fi 7 de Ruckus avec la technologie Fiber LAN de Nokia. Cette approche permet de combiner les avantages du sans-fil à très haut débit avec une infrastructure filaire basée sur la fibre optique.

A relire : Wi-Fi 7 : faut-il changer son routeur maintenant pour profiter des nouvelles performances ? Le Wi-Fi 7 commence à apparaître dans les routeurs et les appareils compatibles, promettant des débits nettement supérieurs, une latence réduite et une meilleure gestion des réseaux saturés. Cette nouvelle norme, encore…

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L’objectif est de simplifier le déploiement et la gestion des réseaux tout en garantissant des performances élevées. La fibre permet notamment d’assurer une latence réduite et une meilleure stabilité, tandis que le Wi-Fi 7 améliore considérablement les débits et la gestion des appareils connectés.

Le Wi-Fi 7 au cœur des performances réseau

Avec le Wi-Fi 7, Ruckus introduit une nouvelle génération de connectivité sans fil. Cette technologie promet des débits nettement supérieurs aux standards actuels, ainsi qu’une meilleure gestion des environnements denses.

Parmi les améliorations notables :

canaux plus larges

latence réduite

meilleure efficacité spectrale

gestion avancée du multi-utilisateur

Ces évolutions répondent aux besoins des entreprises, notamment dans les secteurs comme l’hôtellerie, l’éducation ou les campus.

La Fiber LAN de Nokia comme socle d’infrastructure

De son côté, Nokia apporte sa solution Fiber LAN, qui remplace les réseaux cuivre traditionnels par une architecture entièrement optique. Cette technologie permet de réduire les coûts d’exploitation tout en augmentant la durée de vie des installations.

La fibre offre également :

une meilleure efficacité énergétique

une maintenance simplifiée

une capacité d’évolution importante

Ce socle est particulièrement adapté aux bâtiments intelligents et aux environnements nécessitant une connectivité fiable sur le long terme.

Une solution pensée pour les environnements exigeants

Cette solution combinée vise des cas d’usage spécifiques où la performance réseau est critique. Cela inclut :

les hôtels et complexes touristiques

les hôpitaux

les campus universitaires

les bureaux modernes

L’intégration entre Wi-Fi et fibre permet de gérer un grand nombre d’appareils connectés tout en garantissant une qualité de service constante.

Une gestion simplifiée et centralisée

L’un des enjeux majeurs pour les entreprises reste la gestion des infrastructures réseau. La solution Ruckus-Nokia propose une gestion unifiée permettant de superviser à la fois les composants Wi-Fi et fibre.

Cela se traduit par :

une visibilité globale du réseau

une configuration simplifiée

une meilleure détection des anomalies

Cette approche vise à réduire la complexité opérationnelle tout en améliorant la fiabilité.

Une réponse à la croissance des usages numériques

Avec la multiplication des objets connectés et des applications gourmandes en bande passante, les entreprises doivent moderniser leurs infrastructures. La combinaison Wi-Fi 7 + Fiber LAN répond à cette évolution en proposant une architecture capable de supporter les usages futurs.

Cela inclut notamment :

la visioconférence en haute définition

les applications cloud

l’IoT

les environnements immersifs

Ce qu’il faut retenir

La solution conjointe de Ruckus et Nokia associe le Wi-Fi 7 et la Fiber LAN pour créer une infrastructure réseau unifiée. Elle vise à améliorer les performances, réduire les coûts et simplifier la gestion. Cette approche s’adresse principalement aux environnements professionnels à forte densité. Elle illustre la transition vers des réseaux hybrides, combinant sans-fil avancé et fibre optique.

Positionnement sur le marché

Cette solution se positionne sur le segment des infrastructures réseau d’entreprise haut de gamme. Elle entre en concurrence avec des acteurs comme Cisco, HPE Aruba ou Huawei. Le public cible comprend les grandes organisations, les campus et les bâtiments intelligents cherchant à moderniser leur réseau avec des technologies de dernière génération.

FAQ : solution Wi-Fi 7 Ruckus Nokia

Quelle est la principale innovation de cette solution ?

Elle combine Wi-Fi 7 et réseau Fiber LAN dans une architecture unifiée, permettant d’optimiser performances et gestion.

Le Wi-Fi 7 est-il déjà disponible ?

Le Wi-Fi 7 est en phase de déploiement progressif, avec des solutions déjà proposées en accès anticipé.

Quels sont les avantages de la Fiber LAN ?

Elle remplace le cuivre par la fibre, offrant meilleure performance, durabilité et efficacité énergétique.

À quels environnements cette solution s’adresse-t-elle ?

Principalement aux entreprises, campus, hôtels et hôpitaux nécessitant un réseau fiable et performant.

Quel gain en performance attendre ?

Des débits plus élevés, une latence réduite et une meilleure gestion des appareils connectés.

Récapitulatif technique

Wi-Fi : Wi-Fi 7

Infrastructure : Fiber LAN

Débits : très haut débit multi-gigabit

Latence : réduite

Architecture : réseau unifié filaire et sans-fil

Usage : entreprises, campus, bâtiments intelligents

Technologies : gestion centralisée, haute densité, IoT ready

En résumé

Ruckus et Nokia proposent une solution réseau combinant Wi-Fi 7 et fibre optique. Cette approche vise à améliorer les performances et simplifier la gestion des infrastructures. Elle s’adresse aux entreprises ayant des besoins élevés en connectivité. Cette annonce confirme l’évolution vers des réseaux hybrides plus efficaces.

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