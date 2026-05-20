Test : Urbanista Hybrid Active Noise Cancelling – Un casque ANC à prix tout doux

Proposé à un tarif particulièrement agressif, notamment aperçu chez Action, le Urbanista Hybrid Active Noise Cancelling U301 entend séduire les utilisateurs à la recherche d’un casque Bluetooth abordable sans sacrifier les fonctionnalités essentielles. Mais ce modèle entrée de gamme parvient-il réellement à offrir une expérience convaincante face à une concurrence toujours plus dense sur le marché des casques ANC ? Nous l’avons testé.



Préambule.

Fondée à Stockholm en 2010, Urbanista s’est spécialisée dans les produits audio nomades mêlant design minimaliste, mobilité et technologies modernes. La marque s’est rapidement fait connaître grâce à ses écouteurs et casques Bluetooth inspirés du style de vie urbain scandinave.

Urbanista mise avant tout sur :

des produits simples à utiliser ;

une esthétique sobre et moderne ;

des fonctionnalités accessibles comme l’ANC, le mode transparence ou les longues autonomies ;

des prix plus agressifs que ceux des grandes références du marché.

Le constructeur s’est également distingué avec certains modèles innovants, notamment des casques à recharge solaire, preuve d’une volonté de se démarquer dans un marché très concurrentiel.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Couleur Noir, Bleu, Rose, Blanc Bluetooth Oui Connexion du signal Bluetooth Rechargeable Oui Repliable Oui Réduction du bruit Oui Sans fil Oui Style de port Sur l’oreille a arceau Type de raccordement USB Version Bluetooth 5.4 Écouteurs rotatifs Non Numéro de l’article 3219573

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Casque Urbanista Hybrid Active Noise Cancelling

Notice

Test / Utilisation.

Design et confort : un casque léger et discret

Le Urbanista U301 adopte un format circum-auriculaire classique avec une finition sobre et moderne. Le plastique domine la construction, mais l’ensemble reste visuellement propre et relativement élégant pour cette gamme tarifaire.

Le casque mise clairement sur la légèreté, ce qui joue en faveur du confort. Les coussinets en simili-cuir sont agréables lors des premières heures d’utilisation, et l’arceau réglable permet une adaptation correcte à différentes morphologies.

Le modèle se replie facilement pour le transport, un bon point pour les déplacements quotidiens. En revanche, la sensation de robustesse reste inférieure à celle de modèles plus premium, notamment au niveau des charnières et de certaines parties de l’arceau.

Urbanista Hybrid Active Noise Cancelling, Installation et configuration : rapide et sans complication

L’installation du casque se veut particulièrement simple. Dès l’allumage, le mode appairage Bluetooth s’active automatiquement et la connexion avec un smartphone ne prend que quelques secondes.

Les commandes physiques situées sur les écouteurs permettent de :

gérer le volume ;

changer de piste ;

prendre des appels ;

activer ou désactiver la réduction de bruit active.

Le casque dispose également d’un mode transparence (Aware Mode) permettant de laisser passer certains sons ambiants pour rester attentif à son environnement, utile dans les transports ou lors de déplacements en ville.

L’expérience utilisateur reste volontairement simple : ici, pas de menus complexes ni de configuration avancée, Urbanista privilégiant une approche “plug and play”.

Réduction de bruit active : efficace pour le quotidien

Le principal argument du U301 reste sa technologie Hybrid Active Noise Cancelling. Dans la pratique, le casque parvient à réduire efficacement les bruits continus.

L’ANC se montre convaincante pour un produit vendu à ce niveau de prix. En revanche, les sons aigus, les conversations proches ou les environnements très bruyants restent plus difficiles à atténuer.

Le mode transparence fonctionne correctement, même si le rendu manque parfois un peu de naturel.

Qualité sonore : des basses généreuses et un son dynamique

Le Urbanista U301 adopte une signature sonore typiquement grand public avec des basses mises en avant, des mediums corrects et des aigus relativement doux.

Le rendu se montre dynamique et agréable sur les musiques modernes, pop, électro ou hip-hop. Les voix restent claires et l’écoute demeure confortable même sur de longues sessions.

Les audiophiles noteront toutefois un manque de précision dans certains détails et une scène sonore moins large que sur des casques plus haut de gamme. Mais dans cette gamme de prix, l’équilibre reste cohérent.

Autonomie et usage quotidien

L’autonomie constitue l’un des bons points du casque. Selon l’utilisation de l’ANC, il peut facilement accompagner plusieurs jours d’écoute avant recharge.

La recharge via USB-C simplifie également l’usage quotidien, tandis que le mode filaire permet de continuer à utiliser le casque même lorsque la batterie est vide.

Pour les appels, les microphones intégrés assurent une qualité correcte dans des environnements calmes, mais montrent leurs limites dans des lieux très bruyants.

Conclusion.

Le Urbanista U301 s’adresse avant tout aux utilisateurs souhaitant découvrir les avantages d’un casque Bluetooth à réduction de bruit sans investir une somme importante. Facile à utiliser, confortable et suffisamment performant pour un usage quotidien, il constitue une alternative crédible dans l’entrée de gamme ANC.

Il ne rivalise évidemment pas avec les références premium du marché, notamment sur la précision audio ou la qualité de fabrication, mais l’ensemble reste cohérent et compétitif face à son tarif agressif.

Points Positifs Points Négatifs + Réduction de bruit efficace pour le prix – Construction majoritairement plastique + Confort agréable et poids contenu – ANC limitée sur les voix et sons aigus + Installation simple et rapide – Qualité des micros moyenne en environnement bruyant + Son dynamique avec basses généreuses – Peu de personnalisation avancée

Evaluation.

Configuration : 10/20 Utilisation : 16/20 Fonctions : 12/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 20/20 Note finale : 15/20

Liens d’achat.

En vente chez Action

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Photos du produit :