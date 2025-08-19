Galaxy Buds3 FE : des écouteurs sans fil malins, pour tous les jours

Les nouveaux Galaxy Buds3 FE arrivent comme une version plus accessible des écouteurs sans fil de Samsung. Avec un design tout neuf, des fonctions utiles comme la réduction de bruit, et même un peu d’intelligence artificielle, ils s’adressent à ceux qui veulent de la qualité sans se ruiner.

Derrière ce modèle se cache Samsung, qui continue d’élargir sa gamme d’appareils « Fan Edition ». L’idée ? Proposer des produits proches de ses modèles haut de gamme, mais à des prix plus raisonnables. Les Buds3 FE s’inscrivent dans cette logique.

Un nouveau look plus pratique

Cette fois, Samsung change un peu les habitudes. Fini le format arrondi des anciens modèles : les Buds3 FE ont une petite tige, comme sur les écouteurs d’autres marques. Ce changement n’est pas qu’esthétique : il permet de mieux les ajuster dans l’oreille, et de les enlever plus facilement.

Deux couleurs sont proposées : blanc ou argent. Le boîtier est tout simple, assez compact, et il se glisse facilement dans une poche. On reste dans un style sobre, sans fioritures.

Galaxy Buds3 FE, Du son clair et un peu de silence en bonus

Niveau audio, ces écouteurs font le boulot. Les basses sont présentes, les aigus sont nets, et le son global est équilibré. Ce ne sont pas les plus puissants du marché, mais pour écouter sa musique ou passer des appels, c’est largement suffisant.

Il y a aussi une réduction de bruit active, qui coupe une bonne partie des sons autour de vous. Pratique dans les transports ou dans un café bruyant. Et si vous avez besoin d’entendre ce qui se passe autour, le mode ambiant laisse passer les bruits extérieurs.

L’intelligence artificielle, oui… mais discrète

Ce qui surprend, c’est la présence de Galaxy AI. Les Buds3 FE peuvent par exemple traduire une conversation en temps réel, si vous les utilisez avec un smartphone Galaxy compatible. Ce n’est pas indispensable tous les jours, mais ça peut dépanner.

L’IA sert aussi à ajuster automatiquement certains réglages selon votre environnement. Rien à faire, tout se fait tout seul. C’est discret, mais pratique.

Ils se connectent facilement avec les autres appareils Samsung

Si vous avez déjà un téléphone, une montre ou une tablette Samsung, les Buds3 FE s’y intègrent sans souci. On peut changer d’appareil automatiquement, recevoir les notifications ou même les retrouver en cas de perte grâce à l’application SmartThings.

Pour ceux qui aiment tout contrôler depuis leur montre Galaxy, c’est aussi possible : lecture, pause, changement de morceau… Tout est là.

Une autonomie honnête, et une recharge rapide

Côté batterie, rien de spectaculaire, mais rien de gênant non plus. Vous avez environ 6 heures d’écoute, et 24 heures en tout avec le boîtier. Si vous activez la réduction de bruit, ça baisse un peu, mais ça reste suffisant pour une journée classique.

En cas de panne sèche, une charge rapide vous redonne 1 heure d’écoute en seulement 10 minutes. Parfait pour repartir vite avant de sortir.

Récapitulatif technique

Type : Écouteurs sans fil avec tige

Couleurs : Blanc, Argent

Connexion : Bluetooth 5.4

Audio : Haut-parleurs deux voies

Réduction de bruit : Active (ANC) + Mode ambiant

Fonctions IA : Traduction en temps réel, ajustement automatique

Autonomie : 6h sans ANC, jusqu’à 24h avec le boîtier

Recharge rapide : 10 minutes = 1h d’écoute

Compatibilité : Appareils Galaxy, appli Galaxy Wearable

Autres : Localisation via SmartThings, contrôle via Galaxy Watch

