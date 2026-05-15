Proxmark5 : le mythique outil RFID open source revient avec une campagne Indiegogo ambitieuse

Le projet Proxmark5 vient d’être officiellement lancé sur la plateforme de financement participatif Indiegogo. Développé par RFID Research Group, ce nouvel appareil veut succéder au célèbre Proxmark3, référence historique dans l’univers de la recherche RFID et NFC.

Avec cette nouvelle génération, l’équipe promet une plateforme plus puissante, plus modulaire et surtout davantage tournée vers les usages modernes du pentest sans fil. Le projet attire déjà l’attention de la communauté cybersécurité et hardware hacking.

Le fabricant poursuit ainsi sa stratégie autour des outils open source destinés à l’analyse des technologies RFID. Après plusieurs années dominées par le Proxmark3 RDV4 et le firmware Iceman, la gamme s’agrandit désormais avec un modèle entièrement repensé.

Un Proxmark5 pensé pour les chercheurs et les pentesters

Le Proxmark5 reste fidèle à l’ADN du projet original : analyser, émuler et tester des systèmes RFID et NFC. L’appareil cible principalement les chercheurs en sécurité, les développeurs embarqués et les spécialistes du contrôle d’accès.

Le cœur du système repose désormais sur une nouvelle architecture MCU + FPGA annoncée comme nettement plus performante que celle du Proxmark3. RFID Research Group évoque des gains en vitesse de traitement et en stabilité pour les opérations complexes liées aux protocoles RFID.

L’objectif affiché est clair : proposer une plateforme capable de couvrir aussi bien les technologies basse fréquence que les standards NFC modernes.

Une connectivité sans fil enfin intégrée

L’une des évolutions majeures du Proxmark5 concerne l’intégration native du sans-fil. Le projet ajoute :

Wi-Fi

Bluetooth Low Energy

batterie intégrée

double port USB-C

Cette évolution répond à une demande ancienne de la communauté, qui utilisait jusqu’ici des modules externes pour rendre les précédents modèles plus mobiles.

Le constructeur annonce également des capacités host/slave via USB-C, ouvrant la porte à des scénarios avancés de capture ou d’analyse sur le terrain.

Une compatibilité élargie avec les fréquences RFID

Le Proxmark5 élargit aussi sa prise en charge des fréquences basse fréquence. Le projet mentionne le support des bandes :

125 kHz

134 kHz

250 kHz

375 kHz

500 kHz

Cette compatibilité étendue pourrait intéresser les chercheurs travaillant sur des systèmes industriels ou des badges propriétaires moins courants.

La plateforme reste naturellement compatible avec les technologies HF et NFC utilisées dans les cartes d’accès, les paiements sans contact ou les systèmes d’identification modernes.

Une plateforme modulaire tournée vers l’avenir

RFID Research Group présente le Proxmark5 comme un système modulaire capable d’évoluer via différents modules additionnels.

Le projet évoque notamment :

une extension UHF

des modules radio complémentaires

des possibilités d’expansion matérielle

Cette approche tranche avec les générations précédentes, souvent limitées à une architecture plus figée.

Le support annoncé du UHF pourrait ouvrir la voie à des usages liés à la logistique, au suivi industriel ou aux infrastructures RFID longue portée.

Une intégration native avec Flipper Zero

Autre annonce importante : l’intégration native avec Flipper Zero.

Le Proxmark5 pourra fonctionner en complément du célèbre appareil portable utilisé par de nombreux chercheurs en cybersécurité.

Cette compatibilité illustre la volonté du projet de s’inscrire dans l’écosystème actuel des outils de sécurité open source et hardware hacking. RFID Research Group semble clairement viser une communauté déjà familière des plateformes collaboratives et des firmwares personnalisés.

Une campagne Indiegogo déjà très surveillée

La campagne de financement participatif vise environ 50 000 dollars selon les premières informations relayées par les membres du projet. Le tarif Early Bird démarre autour de 199 dollars.

La communauté spécialisée suit déjà de près cette campagne. Plusieurs discussions sont apparues sur Reddit et les forums dédiés au RFID quelques heures après l’ouverture du financement.

Le Proxmark3 reste encore aujourd’hui un outil largement utilisé dans le domaine de la recherche RFID. Cette nouvelle génération pourrait donc rapidement devenir une référence si les promesses techniques sont tenues.

Ce qu’il faut retenir

Le Proxmark5 marque le retour d’une plateforme emblématique du monde RFID et NFC.

Le projet apporte une architecture modernisée avec Wi-Fi, Bluetooth LE et batterie intégrée.

La compatibilité étendue des fréquences RFID et l’approche modulaire constituent les principales nouveautés.

RFID Research Group vise clairement les chercheurs en cybersécurité et les spécialistes du pentest matériel.

La campagne Indiegogo attire déjà l’attention de la communauté hardware hacking.

Positionnement sur le marché

Le Proxmark5 se positionne sur le segment des outils avancés de recherche RFID et NFC.

Il s’adresse principalement :

aux chercheurs en sécurité

aux pentesters

aux développeurs embarqués

aux spécialistes du contrôle d’accès

Le produit évolue sur un marché relativement niche mais très actif autour du hardware hacking open source. Ses concurrents indirects incluent notamment les plateformes NFC spécialisées, certains lecteurs RFID professionnels ainsi que les appareils multifonctions orientés sécurité matérielle.

L’intégration avec Flipper Zero pourrait lui permettre de toucher une communauté plus large que celle des précédents modèles.

FAQ : Proxmark5

Qu’est-ce que le Proxmark5 ?

Le Proxmark5 est une plateforme open source destinée à l’analyse et au test des technologies RFID et NFC. Il succède au Proxmark3 utilisé depuis plusieurs années dans la recherche en cybersécurité.

Le Proxmark5 est-il compatible NFC ?

Oui. Le projet prend en charge les technologies HF et NFC utilisées dans les cartes sans contact modernes.

Quelle est la nouveauté principale du Proxmark5 ?

La principale évolution concerne l’ajout du Wi-Fi, du Bluetooth LE, d’une batterie intégrée et d’une architecture matérielle modernisée.

Le Proxmark5 fonctionne-t-il avec Flipper Zero ?

Oui. RFID Research Group annonce une intégration native avec Flipper Zero.

Quel est le prix du Proxmark5 ?

Le tarif Early Bird annoncé lors du lancement de la campagne démarre autour de 199 dollars.

Récapitulatif technique

Architecture MCU + FPGA

Wi-Fi intégré

Bluetooth Low Energy

Batterie intégrée

Double USB-C

Support LF étendu

Compatibilité NFC/HF

Extensions modulaires UHF

Intégration Flipper Zero

Plateforme open source

En résumé

Le Proxmark5 modernise une plateforme historique du monde RFID avec une architecture plus performante et des fonctions sans fil intégrées.

Le projet cible les chercheurs en cybersécurité et les spécialistes du pentest matériel.

La compatibilité étendue des fréquences et l’approche modulaire constituent les principaux arguments techniques.

La campagne Indiegogo suscite déjà un fort intérêt dans la communauté hardware hacking.

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