Sunseeker X Gen 2 : la tondeuse robot sans fil qui mise sur l’IA et une précision au centimètre

Sunseeker Robotics officialise en Europe sa nouvelle Sunseeker X Gen 2, une gamme de tondeuses robotisées pensée pour automatiser l’entretien des pelouses complexes. Présentée à Bruxelles, cette série introduit une navigation sans fil, une Vision AI avancée et une précision annoncée au centimètre, tout en ciblant les grands jardins comme les terrains exigeants.

La marque chinoise spécialisée dans le jardinage intelligent poursuit ici sa montée en gamme. Avec une stratégie à double positionnement, Sunseeker Robotics étoffe son catalogue entre solutions grand public et équipements premium, tout en renforçant sa présence sur le marché européen.

Une tondeuse robot sans câble pensée pour les grands terrains

La Sunseeker X Gen 2 s’inscrit dans la gamme Elite du constructeur. Elle vise clairement les utilisateurs exigeants avec des surfaces de tonte allant de 800 m² jusqu’à 24 000 m².

Contrairement aux tondeuses robotiques traditionnelles, cette nouvelle génération fonctionne sans fil périphérique. L’objectif est de simplifier l’installation tout en améliorant la flexibilité d’usage, notamment sur les terrains complexes ou évolutifs.

A relire : ECOVACS dévoile de nouveaux modèles GOAT A et GOAT O : des robots tondeuses encore plus autonomes pour 2026 Le marché des robots tondeuses poursuit son évolution avec l’arrivée des nouvelles ECOVACS GOAT A et GOAT O. Présentées à Barcelone le 10 février 2026, ces machines misent sur une navigation avancée,…

Cette approche répond à une tendance forte du marché : réduire les contraintes d’installation tout en augmentant l’autonomie des machines.

Navigation AONavi 2.0 : précision centimétrique sans antenne

Au cœur de la Sunseeker X Gen 2, on retrouve le système AONavi 2.0. Celui-ci combine deux technologies :

nRTK en réseau

VSLAM 2.0

Résultat : une cartographie en temps réel avec une précision annoncée au centimètre, sans station RTK physique dans le jardin.

Ce choix technique permet de s’affranchir des installations complexes tout en maintenant un haut niveau de précision, y compris dans des environnements partiellement couverts ou arborés.

La puissance de calcul repose sur une puce de 10 TOPS, soit le double des générations précédentes, améliorant la stabilité et la rapidité de traitement.

Vision AI 2.0 : une perception renforcée de l’environnement

La Sunseeker X Gen 2 intègre également un module Vision AI 2.0. Celui-ci s’appuie sur :

une caméra binoculaire

une caméra iToF

Ce système permet une meilleure compréhension de l’environnement en temps réel, avec détection des obstacles et adaptation du parcours.

L’un des points mis en avant concerne la capacité à naviguer dans des passages étroits, jusqu’à 70 cm seulement. La tondeuse peut ainsi s’adapter à des jardins plus contraints ou segmentés.

Autre avantage : un fonctionnement optimisé de jour comme de nuit, renforçant l’autonomie globale.

Transmission intégrale et gestion des pentes jusqu’à 70 %

La série Sunseeker X Gen 2 vise aussi les terrains difficiles. Elle embarque le système ATC (All Terrain Conquer), qui combine :

transmission intégrale

suspension

direction active

Ce dispositif permet de gérer des pentes allant jusqu’à 70 % (35°), un niveau rarement atteint sur ce type d’équipement.

L’objectif est double : garantir une traction efficace tout en limitant l’impact sur le gazon, notamment sur les terrains irréguliers ou humides.

Double disque de coupe et réglage électronique

Certains modèles de la gamme Sunseeker X Gen 2 disposent de fonctionnalités avancées côté tonte :

double disque de coupe

réglage électronique de la hauteur

Ces éléments visent une finition plus homogène et une adaptation rapide aux conditions du terrain.

La gestion électronique permet également d’optimiser les performances selon les zones du jardin, avec une approche plus précise que les systèmes mécaniques classiques.

Une stratégie bi-marque pour couvrir tous les usages

Avec la Sunseeker X Gen 2, la marque s’inscrit dans une stratégie plus large.

D’un côté, la gamme Elite cible les grandes surfaces et les utilisateurs exigeants. De l’autre, la marque Sunseeker propose des modèles plus accessibles :

séries S (LiDAR, RTK, VSLAM)

séries V (Vision AI)

Cette segmentation permet d’adresser aussi bien les particuliers que les utilisateurs semi-professionnels, tout en démocratisant certaines technologies avancées.

Une montée en puissance sur le marché européen

Le lancement de la Sunseeker X Gen 2 en Europe marque une étape importante pour le constructeur. La présentation à Bruxelles souligne une volonté claire de s’implanter durablement sur le marché européen.

Le fabricant mise sur trois axes :

automatisation intelligente

design paysager

durabilité

Ce positionnement s’inscrit dans l’évolution du marché, où les équipements de jardin deviennent de plus en plus connectés et autonomes.

Ce qu’il faut retenir

La Sunseeker X Gen 2 introduit une tondeuse robot sans fil avec une précision centimétrique.

Elle combine navigation RTK en réseau et Vision AI pour une cartographie avancée.

Sa transmission intégrale lui permet de gérer des pentes importantes.

Elle vise principalement les grandes surfaces et les jardins complexes.

Positionnement sur le marché

La Sunseeker X Gen 2 se positionne sur le segment premium des tondeuses robotisées.

Elle entre en concurrence avec des marques comme Husqvarna, Segway Navimow ou Mammotion, notamment sur les modèles sans fil et à navigation intelligente.

Le public cible inclut :

propriétaires de grands jardins

utilisateurs exigeants

professionnels du paysagisme

La différenciation repose sur l’absence d’antenne RTK locale et une forte intégration de l’intelligence artificielle.

FAQ : Sunseeker X Gen 2

Quelle est l’autonomie de la Sunseeker X Gen 2 ?

La marque n’a pas encore communiqué de données précises, mais la gamme vise une utilisation sur de grandes surfaces jusqu’à 24 000 m².

La tondeuse nécessite-t-elle un fil périphérique ?

Non, la Sunseeker X Gen 2 fonctionne sans fil grâce à la navigation nRTK et VSLAM.

Quelle pente peut-elle gérer ?

Elle peut gérer des pentes allant jusqu’à 70 % (35°), grâce à son système ATC.

Quel est le prix de la Sunseeker X Gen 2 ?

Le prix n’a pas été officiellement annoncé pour le marché européen.

Peut-elle fonctionner la nuit ?

Oui, grâce à la Vision AI 2.0, elle peut opérer de jour comme de nuit.

Récapitulatif technique

Puissance : puce 10 TOPS

Navigation : nRTK + VSLAM 2.0

Batterie : non précisée

Autonomie : jusqu’à 24 000 m² (selon modèles)

Recharge : non précisée

Pente maximale : 70 %

Technologies : Vision AI 2.0, AONavi 2.0, ATC

En résumé

La Sunseeker X Gen 2 marque une évolution vers des tondeuses robots totalement autonomes et sans fil.

Elle mise sur l’IA et la cartographie en temps réel pour simplifier l’entretien des jardins complexes.

Son positionnement premium la destine aux grandes surfaces et aux utilisateurs exigeants.

D’autres produits de la marque :

Aucun produit trouvé.

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

