ROBOROCK Saros 10 : le robot aspirateur laveur premium chute à moins de 900 euros chez Boulanger

Le marché des robots ménagers haut de gamme continue d’évoluer rapidement et le ROBOROCK Saros 10 fait partie des modèles les plus ambitieux de 2026. Proposé actuellement en forte réduction chez Boulanger, ce robot aspirateur laveur combine une puissance d’aspiration élevée, un format ultra fin et un système de navigation avancé pensé pour les logements modernes.

Avec sa hauteur limitée à 7,98 cm, son aspiration annoncée à 22 000 Pa et sa station multifonction automatisée, le ROBOROCK Saros 10 vise clairement le segment premium des robots domestiques intelligents. Cette promotion permet surtout de rendre plus accessible un modèle initialement affiché autour des 1 500 euros.

Roborock poursuit de son côté sa stratégie de montée en gamme sur le marché du nettoyage connecté. La marque étoffe régulièrement son catalogue avec des appareils misant sur l’automatisation complète, la cartographie intelligente et des systèmes de lavage plus sophistiqués que les générations précédentes.

Un design ultra fin pensé pour passer sous les meubles

L’un des arguments majeurs du ROBOROCK Saros 10 reste son format compact. Avec seulement 7,98 cm de hauteur, le robot peut circuler sous de nombreux meubles où les modèles classiques restent bloqués. Roborock utilise ici un système LiDAR rétractable qui adapte automatiquement la hauteur du capteur laser.

Cette conception permet d’améliorer la couverture des zones difficiles d’accès, notamment sous les lits, canapés ou meubles TV bas. Dans les appartements modernes où les espaces sont parfois encombrés, ce détail peut avoir un réel impact au quotidien.

Le robot conserve malgré tout une structure robuste avec un diamètre d’environ 35 cm et un poids de 5 kg. La station de charge reste imposante mais intègre plusieurs fonctions automatisées.

Une puissance d’aspiration de 22 000 Pa

Le ROBOROCK Saros 10 mise également sur une fiche technique musclée. Sa puissance d’aspiration atteint 22 000 Pascals selon les données constructeur.

Ce niveau de puissance le place parmi les références les plus ambitieuses du marché des robots aspirateurs grand public. L’objectif est de mieux gérer :

les tapis épais ;

les poils d’animaux ;

les poussières fines ;

les débris plus lourds.

Roborock ajoute une brosse DuoDivide anti-emmêlement destinée à limiter l’accumulation de cheveux et de poils autour du rouleau principal.

Le constructeur met également en avant une brosse latérale FlexiArm capable d’améliorer le nettoyage des angles et des plinthes.

Un système de lavage plus évolué

Le lavage constitue désormais un élément central sur les robots premium et le ROBOROCK Saros 10 embarque un système hybride avec serpillières rotatives et lingette vibrante.

La technologie VibraRise 4.0 repose notamment sur :

des vibrations haute fréquence ;

une pression renforcée sur le sol ;

une meilleure absorption de l’eau.

Le robot peut également relever automatiquement ses serpillières lorsqu’il détecte un tapis afin d’éviter de mouiller les surfaces textiles.

Autre point notable : certaines fonctions permettent même de détacher automatiquement le module de lavage selon les modes utilisés.

Une navigation intelligente basée sur la cartographie 3D

Comme les autres modèles premium récents, le ROBOROCK Saros 10 repose sur une cartographie 3D avancée avec détection en temps réel des obstacles.

Le robot combine :

lasers ;

capteurs ;

caméras intelligentes ;

analyse des objets au sol.

Cette approche améliore les déplacements dans les logements complexes avec câbles, chaussures ou petits objets susceptibles de gêner la circulation.

Le châssis adaptatif permet aussi de franchir des seuils jusqu’à 4 cm selon Roborock.

Pour les utilisateurs possédant plusieurs niveaux ou différents types de revêtements, le robot adapte automatiquement sa stratégie de nettoyage.

Une autonomie adaptée aux grandes surfaces

Le ROBOROCK Saros 10 annonce jusqu’à 3 h 40 d’autonomie avec un temps de charge d’environ 2 h 30.

Cette endurance permet théoriquement de couvrir de grandes surfaces en une seule session. Le robot gère également :

la recharge automatique ;

la reprise du nettoyage ;

le vidage du bac ;

certaines opérations d’entretien automatisées via la station.

Le niveau sonore reste annoncé jusqu’à 67 dB selon les modes utilisés.

Une promotion importante sur un modèle premium

Le prix constitue aujourd’hui l’un des éléments les plus intéressants de cette offre. Le ROBOROCK Saros 10 apparaît actuellement autour de 899 euros chez Boulanger contre un tarif de lancement proche de 1 499 euros.

Cette baisse de prix repositionne le modèle face à d’autres références premium du secteur comme :

les Dreame haut de gamme ;

les Ecovacs Deebot récents ;

certains modèles Narwal ;

les autres Roborock de série S et Qrevo.

Le Saros 10 reste cependant orienté vers les utilisateurs recherchant un haut niveau d’automatisation et un entretien réduit.

Ce qu’il faut retenir

Le ROBOROCK Saros 10 mise sur une combinaison de puissance élevée, format compact et navigation intelligente. Son design ultra fin constitue l’un de ses principaux atouts face à de nombreux concurrents plus imposants.

Le robot embarque également un système de lavage avancé avec serpillières vibrantes et gestion automatique des tapis.

La promotion actuelle permet surtout de faire passer ce modèle premium sous la barre des 900 euros, un positionnement plus agressif sur le segment haut de gamme.

Positionnement sur le marché

Le ROBOROCK Saros 10 se positionne sur le segment des robots aspirateurs laveurs premium autonomes.

Il cible principalement :

les grandes surfaces ;

les propriétaires d’animaux ;

les utilisateurs cherchant un entretien automatisé ;

les logements avec plusieurs types de sols.

Face à la concurrence, Roborock cherche ici à se différencier grâce à :

son format ultra fin ;

sa puissance d’aspiration ;

sa cartographie avancée ;

ses technologies anti-enchevêtrement.

FAQ : ROBOROCK Saros 10

Quelle est la puissance du ROBOROCK Saros 10 ?

Le robot annonce une puissance d’aspiration maximale de 22 000 Pa. Cela lui permet de gérer tapis, poussières fines et poils d’animaux.

Quelle est l’autonomie du ROBOROCK Saros 10 ?

L’autonomie maximale annoncée atteint 3 h 40 selon les conditions d’utilisation.

Le ROBOROCK Saros 10 lave-t-il les sols ?

Oui, le robot combine aspiration et lavage avec un système de serpillières vibrantes et rotatives.

Le robot détecte-t-il les tapis ?

Oui, il détecte automatiquement les tapis et relève ses serpillières pour éviter de mouiller les surfaces textiles.

Quel est le prix du ROBOROCK Saros 10 en promotion ?

Le modèle est actuellement affiché autour de 899 euros chez Boulanger contre environ 1 499 euros à son lancement.

Récapitulatif technique

Puissance d’aspiration : 22 000 Pa

Autonomie : jusqu’à 3 h 40

Temps de charge : 2 h 30

Hauteur : 7,98 cm

Navigation : cartographie 3D LiDAR

Système de lavage : serpillières vibrantes et rotatives

Détection tapis : oui

Franchissement d’obstacles : jusqu’à 4 cm

Station automatique : oui

Compatibilité vocale : oui

En résumé

Le ROBOROCK Saros 10 s’impose comme l’un des robots aspirateurs laveurs les plus complets du moment. Sa puissance de 22 000 Pa, son format ultra fin et sa navigation intelligente renforcent son positionnement premium.

La promotion actuelle chez Boulanger permet surtout de rendre ce modèle plus compétitif face aux références haut de gamme du marché.