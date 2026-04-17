ECOVACS DEEBOT X12 : le robot aspirateur premium inaugure la technologie FocusJet pour mieux laver les sols

ECOVACS dévoile sa nouvelle génération de robots ménagers avec le DEEBOT X12, un modèle premium qui mise sur le nettoyage humide avancé. La principale nouveauté repose sur la technologie FocusJet, un système capable de pré-dissoudre les taches avant le passage du rouleau de lavage. Avec une aspiration annoncée à 22 000 Pa, une station OMNI automatisée et une recharge rapide, ce nouveau robot vise les foyers exigeants.

La marque chinoise poursuit sa stratégie sur le segment haut de gamme. Après plusieurs générations centrées sur l’autonomie et l’automatisation, le constructeur étoffe désormais sa gamme avec des fonctions davantage orientées vers le nettoyage en profondeur, notamment pour les cuisines, tapis et grandes surfaces.

DEEBOT X12 : FocusJet veut résoudre le problème des taches incrustées

Le principal argument du DEEBOT X12 est sa technologie FocusJet. Contrairement aux systèmes classiques qui humidifient simplement une serpillière, ce modèle projette des jets d’eau haute pression jusqu’à 30 000 Pa afin de ramollir les salissures séchées.

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Le robot peut ensuite repasser avec son rouleau motorisé pour retirer des traces plus complexes comme du café séché, de la sauce ou des saletés collantes. Cela vise un problème fréquent des robots laveurs : leur difficulté à retirer les taches anciennes.

L’utilisateur peut aussi cibler manuellement certaines zones depuis l’application mobile ou laisser le robot détecter automatiquement les surfaces nécessitant un second traitement.

Un rouleau OZMO ROLLER 3.0 plus large et mieux protégé

Le DEEBOT X12 embarque également le système OZMO ROLLER 3.0. Son rouleau de 27 cm est annoncé comme 50 % plus long que la génération précédente, afin de couvrir davantage de surface à chaque passage.

Sur tapis, le rouleau se relève automatiquement de 15 mm. Un capot isole aussi la partie humide pour éviter de mouiller les fibres. Cette approche permet de limiter la contamination croisée entre sols durs et tapis.

Pour les logements mixtes avec parquet, carrelage et tapis, ce type de gestion automatique devient un vrai critère d’usage.

22 000 Pa d’aspiration et système anti-cheveux

Côté aspiration, le DEEBOT X12 annonce jusqu’à 22 000 Pa avec un débit d’air de 22 L/s via la technologie BLAST. Sur le papier, cela le place parmi les robots les plus puissants de sa catégorie.

ECOVACS ajoute aussi ZeroTangle 4.0, un système anti-emmêlement destiné à réduire les cheveux coincés dans la brosse principale. L’objectif est simple : diminuer la maintenance manuelle.

Pour les foyers avec animaux domestiques ou cheveux longs, ce point reste souvent déterminant au quotidien.

Navigation précise et nettoyage des bords amélioré

Le fabricant annonce la technologie TruEdge 3.0 Extreme Edge Cleaning. Le rouleau suspendu ajuste sa position en temps réel afin de nettoyer au plus près des plinthes et meubles.

Un capteur TruEdge 3D Edge Sensor 2.0 complète l’ensemble pour détecter les angles, pieds de chaise ou contours irréguliers. En pratique, cela doit permettre un nettoyage plus homogène le long des cuisines équipées et dans les coins à 90°.

Les bords restant l’un des points faibles historiques des robots aspirateurs, cette évolution est logique.

Station OMNI : vidage automatique et entretien sans sac

Le DEEBOT X12 OmniCyclone est accompagné d’une station OMNI multifonction. Celle-ci assure :

la vidange automatique du bac à poussière

le nettoyage du rouleau

la gestion de l’eau propre et sale

le séchage

le fonctionnement sans sac grâce à PureCyclone 2.0

Autre nouveauté : le système Fresh-flow Power Washing, qui projette de l’eau chaude propre sur le rouleau avant rinçage immédiat.

L’idée est de conserver un rouleau propre tout au long du cycle, plutôt que de simplement redistribuer la saleté.

Recharge rapide pour grandes surfaces

Avec PowerBoost Charging Plus, ECOVACS annonce 13 % de batterie récupérée en 3 minutes. Ce système vise surtout les très grandes habitations.

Le constructeur évoque un nettoyage continu sur plus de 1 000 m² grâce à des cycles de recharge intelligents. Même si peu de foyers disposent d’une telle surface, cela indique surtout une gestion énergétique plus rapide que sur les générations précédentes.

Prix et disponibilité en Belgique et en Europe

Le ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone est annoncé à 1 349 €.

Le DEEBOT X12 PRO OMNI est affiché à 1 149 €.

Les deux modèles sont commercialisés chez Amazon, Coolblue, Fnac, MediaMarkt, Krëfel et Vanden Borre.

Ce qu’il faut retenir

Le DEEBOT X12 mise sur le lavage avancé avec sa technologie FocusJet, rare sur le marché des robots aspirateurs.

Sa puissance de 22 000 Pa et son rouleau relevable renforcent sa polyvalence.

La station automatique réduit fortement l’entretien manuel.

Son positionnement tarifaire le réserve clairement au segment premium.

Positionnement sur le marché

Avec le DEEBOT X12, ECOVACS cible directement les modèles premium de Roborock, Dreame ou iRobot.

Le produit vise les utilisateurs cherchant :

un lavage réellement efficace

peu d’entretien manuel

une forte aspiration

une automatisation maximale

Le prix élevé le destine surtout aux grandes surfaces et aux utilisateurs intensifs.

FAQ : ECOVACS DEEBOT X12

Quelle est la puissance du DEEBOT X12 ?

Le robot annonce jusqu’à 22 000 Pa d’aspiration avec un débit d’air de 22 L/s.

Qu’est-ce que la technologie FocusJet ?

Il s’agit d’un système de jets d’eau haute pression qui pré-dissout les taches avant lavage.

Le DEEBOT X12 lave-t-il les tapis ?

Non. Il relève automatiquement son rouleau de lavage pour garder les tapis secs.

Quel est le prix du DEEBOT X12 ?

Le modèle OmniCyclone coûte 1 349 €, tandis que la version PRO OMNI est proposée à 1 149 €.

Le robot est-il adapté aux animaux ?

Oui, grâce au système anti-cheveux ZeroTangle 4.0 pensé pour limiter les poils coincés.

Récapitulatif technique

Puissance : 22 000 Pa

Débit d’air : 22 L/s

Technologie lavage : FocusJet

Rouleau : OZMO ROLLER 3.0 (27 cm)

Relevage serpillière : 15 mm

Recharge : 13 % en 3 minutes

Station : OMNI automatique sans sac

Anti-cheveux : ZeroTangle 4.0

En résumé

Le ECOVACS DEEBOT X12 marque une évolution intéressante sur le lavage robotisé. Sa technologie FocusJet cherche à corriger une faiblesse fréquente des robots actuels : les taches incrustées. Avec sa station automatisée et sa forte aspiration, il se place clairement sur le segment premium.

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