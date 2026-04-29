Test : Aiper scuba v3

Aujourd’hui, nous portons notre attention sur le dernier-né de la gamme Aiper : le Scuba V3.

Souvenez-vous, nous avions été impressionnés par l’Aiper Scuba X1 l’année dernière, un monstre de puissance capable de filtrer la surface. Mais cette année, la marque revient avec une approche radicalement différente. L’Aiper Scuba V3 ne se contente plus de naviguer : il « voit » grâce à une caméra intégrée et une intelligence artificielle cognitive.

Gadget ou révolution pour votre piscine ? Nous l’avons plongé dans le grand bain pour ce test complet.

Préambule.

En seulement quelques années, Aiper est devenue le leader mondial du robot de piscine sans fil. Là où les acteurs historiques du secteur restaient attachés aux câbles encombrants, Aiper a pris le pari de la liberté totale. Basée à Atlanta, l’entreprise s’est distinguée par son innovation constante, récompensée chaque année au CES de Las Vegas (dont une moisson de prix encore en 2026).

Aujourd’hui, avec plus de 500 000 utilisateurs à travers le monde, la marque ne se contente plus de nettoyer le fond de l’eau : elle développe un véritable écosystème de « Smart Yard » (jardin intelligent), incluant des systèmes d’irrigation et des skimmers solaires. Le lancement de la gamme Scuba V3 marque une nouvelle étape historique pour la firme, en introduisant pour la première fois une véritable intelligence cognitive sous l’eau.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Type de piscine : Enterrées, jusqu’à 150 m².

Modes de nettoyage : Fond, Parois, Ligne d’eau, AI Patrol.

Autonomie : Jusqu’à 180 min.

Aspiration : 18 170 LPH (GPH).

Poids : 8,2 kg.

Filtration : Panier 3,5L (finesse 180 microns).

Connectivité: WIFI

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Le robot Aiper Scuba V3 :

La station de charge sans fil (Charging Dock)

L’adaptateur secteur

Le système de filtration multi-couches MicroMesh Le panier à débris principal (3,5L). L’insert de filtre ultra-fin (permettant de capturer les particules jusqu’à 3 microns).

Le crochet de récupération

Le kit de flotteurs (Floats)

Le manuel d’utilisation et guide de démarrage rapide

Installation / Configuration.

Il suffit de poser le robot sur son socle. Une bande LED circulaire sur le capot vous indique l’état de la batterie (vert fixe quand c’est prêt). Comptez environ 3 heures pour une charge complète, un temps record pour une batterie de cette capacité.

Une fois chargé, direction l’application Aiper (disponible sur iOS et Android).

Activez le Bluetooth et le Wi-Fi de votre smartphone.

Allumez le Scuba V3 : l’application le détecte instantanément.

L’étape cruciale : l’application vérifie si une mise à jour du firmware est disponible. Pour un robot doté d’une « Vision IA », ces mises à jour sont essentielles car elles affinent constamment les algorithmes de reconnaissance des débris.

Avant le premier grand saut, l’application vous demande quelques informations sur votre « terrain de jeu » :

Forme de la piscine (rectangulaire, haricot, libre).

Type de revêtement (liner, béton, carrelage).

Mode de nettoyage souhaité (le mode « AI Patrol » est activé par défaut pour optimiser l’énergie).

Une fois configuré, il ne reste plus qu’à basculer l’interrupteur sur « ON » et à laisser le Scuba V3 glisser dans l’eau. Contrairement aux anciens modèles qui attendaient quelques secondes au fond, le V3 utilise ses capteurs pour stabiliser sa descente et commence son analyse visuelle.

Une petite mise a jour et on est parti

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Aiper Scuba V3

Prise en main.

Dès le premier contact, l’Aiper Scuba V3 impressionne par sa légèreté. Avec seulement 8,2 kg (oui c’est léger pour un robot piscine), ce robot de piscine sans fil rompt avec les standards des nettoyeurs lourds et encombrants. La poignée ergonomique offre une prise ferme, facilitant grandement la mise à l’eau et la sortie de bassin.

Mais la véritable « claque » technologique intervient lors de l’activation du système VisionPath. , le V3 se configure en quelques secondes via l’application Aiper.

L’interface est d’une fluidité exemplaire : on sélectionne le mode de nettoyage (Fond, Parois ou Ligne d’eau) d’un simple glissement de doigt. Mention spéciale pour le retour d’information lumineux : les LED frontales ne sont pas là que pour le look, elles communiquent l’état du robot et la détection des zones sales en temps réel. En main, on sent un produit robuste, aux finitions premium, qui transforme la maintenance de la piscine en une expérience High-Tech ludique. Que vous soyez un technophile averti ou un utilisateur cherchant la simplicité, la prise en main de ce robot de piscine intelligent est d’une intuitivité désarmante.

C’est juste dommage que parfois l’application repasse en ft² (pieds carrés) au lieu de m² (mètres carrés), ou que certains mots réapparaissent en anglais. Je suppose que c’est typiquement le genre de choses qui sera corrigé lors d’une mise à jour.

Autre remarque sur l’application : on ne peut pas partager le robot, ce qui signifie qu’une seule personne reçoit les notifications pour récupérer le robot lorsqu’il a terminé.

l’application lance un petit tutoriel pour la première mise en marche qui explique toutes les fonctions:

Utilisation.

À l’usage, le Scuba V3 est redoutable. Avec un débit de 18 170 litres par heure (LPH), il ne laisse rien passer. Sur notre piscine de test (liner), il a grimpé les parois sans aucune hésitation. La gestion de la ligne d’eau est particulièrement précise : le robot longe le bord avec une stabilité exemplaire pour décrocher les résidus gras et les impuretés de flottaison.

Côté autonomie, le constructeur annonce 180 minutes. Lors de nos tests, nous avons atteint les 2h45 en mode automatique (Fond + Parois), une performance solide qui permet de couvrir de larges bassins.

La recharge s’effectue via une station de charge sans fil, évitant ainsi les problèmes de corrosion des connecteurs.

Chose assez surprenante lors de la première mise en eau : le robot a fait un 360° puis s’est directement dirigé vers quelques feuilles au fond de la piscine. Hasard ou le VisionPath est-il vraiment efficace ?

Le robot nettoie parfaitement la ligne d’eau.

Le double filtre est vraiment efficace et retient bien les petites saletés.

Une fois dans l’eau, le robot perd le signal Wi-Fi. Il envoie donc un message lorsqu’il sort de l’eau pour le récupérer. Si vous n’êtes pas là dans les 10 minutes, il coule et il faut alors le repêcher avec le crochet.

Conclusion.

Soyons clairs : après avoir passé du temps avec l’Aiper Scuba V3, revenir à un robot « aveugle » qui tape contre les parois au hasard semble appartenir à la préhistoire. Si l’année dernière le Scuba X1 nous avait bluffés par sa force brute, le Scuba V3 nous a conquis par son intelligence pure.

La vision par intelligence artificielle apporte un vrai plus pour l’entretien de votre piscine.

Voir ce petit concentré de technologie identifier une zone sale, faire demi-tour pour la traiter, puis reprendre sa route sans jamais repasser inutilement au même endroit est un plaisir de « geek » dont on ne se lasse pas. C’est efficace, c’est silencieux, et c’est surtout d’une simplicité désarmante.

Certains regretteront l’absence de la fonction skimmer du X1.

A un prix de 999€ l’aiper scuba V3 se trouve dans la fourchette abordable des robot piscine sérieux ,c’est un candidat à ne pas négliger si vous souhaitez investir dans un robot de piscine cette année.

Points Positifs Points Négatifs + Ergonomie et légèreté – Absence de nettoyage de surface + Système de charge par induction + Intelligence de navigation

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 16/20 Prix : 18/20 Note finale : 17,6/20

Liens d’achat.

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Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :