Découvrez les nouvelles solutions NETGEAR à l’IFA 2025 : mobilité et maison connectée à l’honneur

Chaque année, le salon IFA à Berlin est l’occasion de découvrir ce que la technologie nous réserve. Et pour l’édition 2025, NETGEAR ne vient pas les mains vides : deux nouveaux produits seront dévoilés en avant-première, et ils pourraient bien changer votre façon de travailler et de vivre à la maison.

Spécialiste de la connectivité, NETGEAR profite du salon pour proposer des solutions simples, accessibles et pensées pour le quotidien. Cette année, la marque met l’accent sur deux usages devenus essentiels : la mobilité et la maison intelligente.

Un outil pour rester connecté, même en déplacement

Que vous travailliez depuis un café, un train ou en voyage à l’étranger, rester connecté reste souvent un casse-tête. NETGEAR pense à celles et ceux qui vivent ou travaillent entre deux lieux. Son nouveau produit ? Un petit appareil capable de vous offrir une connexion rapide et stable, peu importe où vous êtes.

A relire : Test : Netgear NightHawk RS700S Wifi 7 Netgear, toujours à la recherche de la pointe et l’innovation, lance son premier routeur Wi-Fi 7, le Nighthawk RS700S. Qu’en est-il des performances de cette nouvelle norme ? Attardons nous sur cette…

Il fonctionne avec les réseaux mobiles (4G, 5G) et vous protège aussi contre les risques liés aux connexions publiques. C’est simple, vous le glissez dans un sac et il devient votre compagnon de route pour bosser ou streamer en toute tranquillité.

Un coup de pouce pour rendre votre maison plus intelligente

Le deuxième produit, lui, s’adresse à tous ceux qui veulent une maison un peu plus connectée – sans prise de tête. NETGEAR propose ici une solution qui centralise vos objets connectés (ampoules, thermostats, caméras…) dans une seule interface. L’idée, c’est de vous simplifier la vie : tout est regroupé, sécurisé, et facile à gérer.

C’est aussi un moyen d’optimiser la consommation d’énergie ou de programmer votre éclairage quand vous êtes absent. Et bien sûr, tout est compatible avec les dernières normes Wi-Fi.

Une présentation exclusive à Berlin

Les deux nouveautés seront dévoilées lors de l’événement ShowStoppers @IFA, un rendez-vous un peu à part où les marques présentent leurs produits en petit comité. C’est là que vous pourrez voir les équipements en action, poser vos questions, ou tout simplement échanger avec les équipes NETGEAR, dont Émilie Schuller, en charge du marketing pour la France.

C’est aussi une belle occasion de découvrir les coulisses de l’innovation et de mieux comprendre comment naissent les objets du quotidien.

Une technologie plus proche de la réalité

Ce que NETGEAR propose ici, ce ne sont pas des gadgets futuristes, mais des outils pensés pour vous rendre service, dans la vie de tous les jours. Le télétravail, les maisons connectées, la sécurité numérique : tout ça fait désormais partie de notre quotidien.

En rendant ces technologies plus accessibles, plus simples à utiliser, la marque montre qu’on peut tous profiter des avantages de la connectivité, sans être expert en informatique.

Et demain ?

Ces nouveautés s’inscrivent dans une tendance de fond : la technologie devient plus mobile, plus discrète, plus intuitive. NETGEAR semble bien décidé à suivre ce mouvement, avec des produits qui répondent à des besoins concrets, aujourd’hui et pour les années à venir.

Récapitulatif technique

Routeur mobile : Connexion 4G/5G Format compact Sécurité intégrée Autonomie renforcée Idéal pour les déplacements

Hub connecté pour la maison : Compatible Wi-Fi 7 Gestion domotique centralisée Interface intuitive Fonctionnalités de sécurité domestique Optimisation énergétique



D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

