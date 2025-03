Pixel 9a : l’intelligence artificielle de Google dans un smartphone accessible

Le Pixel 9a marque une nouvelle étape dans l’évolution de la gamme A de Google. Avec une puce Tensor G4, un écran plus lumineux et des fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées, il promet une expérience utilisateur améliorée, tout en restant fidèle à l’ADN des smartphones Pixel : qualité photo, logiciels optimisés et mises à jour prolongées.

Un design épuré et un écran lumineux

Google repense le design de son modèle abordable. Le Pixel 9a arbore un profil plus plat, des bords arrondis et une meilleure prise en main. Son écran Actua de 6,3 pouces, plus grand que celui de son prédécesseur, affiche une luminosité de 2700 nits, soit 35 % de plus que le Pixel 8a. Avec son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, l’expérience est fluide et agréable, que ce soit pour naviguer, jouer ou regarder du contenu multimédia.

Côté personnalisation, Google propose plusieurs coloris : Rose Pivoine, Iris, Porcelaine et Noir Volcanique. De quoi plaire à ceux qui veulent un téléphone qui se démarque visuellement.

A relire : Test : Google Pixel 9 Pro Fold Dans cet article, nous allons découvrir le Google Pixel 9 Pro Fold. Il s’agit du premier modèle pliable de la série Pixel 9 de Google, conçu pour offrir une expérience de navigation…

Un appareil photo qui repousse les limites de la gamme A

Le Pixel 9a hérite de la réputation des Pixel en matière de photographie. Son double module caméra comprend :

Un capteur principal de 48 Mpx , pour des clichés nets et détaillés.

, pour des clichés nets et détaillés. Un ultra grand-angle de 13 Mpx, idéal pour capturer des paysages et des photos de groupe.

Pour la première fois sur un smartphone de la série A, la mise au point macro (Macro Focus) permet de capturer des détails d’une extrême précision. Google intègre également ses célèbres fonctionnalités de photographie computationnelle, boostées par l’IA :

Add Me : fusionne plusieurs photos de groupe pour s’assurer que personne ne manque à l’image.

: fusionne plusieurs photos de groupe pour s’assurer que personne ne manque à l’image. Best Take : ajuste les expressions faciales pour créer la meilleure photo possible.

: ajuste les expressions faciales pour créer la meilleure photo possible. Magic Editor : permet de modifier une image en quelques secondes, en changeant l’arrière-plan ou en recadrant automatiquement une photo.

En complément, les classiques Vision Nocturne, Astrophotographie, Gomme Magique et Gomme Magique Audio restent de la partie, garantissant des résultats impressionnants dans toutes les conditions.

Une autonomie qui surclasse les précédents modèles

L’autonomie a toujours été un critère déterminant pour les utilisateurs. Avec plus de 30 heures d’utilisation et jusqu’à 100 heures en mode économiseur de batterie extrême, le Pixel 9a offre la meilleure endurance de la gamme. Son efficacité énergétique est optimisée par la puce Tensor G4, qui améliore la gestion des ressources et réduit la consommation d’énergie en veille.

Google promet également sept ans de mises à jour système et de sécurité, un argument fort face à la concurrence, qui peine à offrir une telle durabilité logicielle.

L’intelligence artificielle au cœur de l’expérience Pixel

Le Pixel 9a est le seul smartphone de sa catégorie à embarquer Gemini Nano, l’IA avancée de Google. Cet assistant personnel intelligent fonctionne avec des applications comme Maps, Calendar et YouTube, facilitant les recherches et le multitâche.

Avec Gemini Live, Google va encore plus loin. Cette technologie permet d’interagir vocalement avec l’IA en temps réel, de réfléchir à des idées ou même de s’entraîner à prononcer un texte. Prochainement, les utilisateurs de Gemini Advanced auront accès aux nouvelles fonctionnalités de partage d’écran et de vidéo, leur permettant de montrer des objets ou des documents à l’IA pour obtenir des suggestions en direct.

Sécurité et connectivité : un téléphone taillé pour le quotidien

Google mise sur la sécurité et la sérénité de ses utilisateurs avec des fonctions héritées du Pixel 9 et du Pixel 9 Pro :

Détection d’accident de voiture : en cas de collision, le téléphone peut contacter les secours.

: en cas de collision, le téléphone peut contacter les secours. Protection contre le vol : pour bloquer rapidement l’appareil en cas de vol.

: pour bloquer rapidement l’appareil en cas de vol. VPN by Google intégré : un service inclus pour sécuriser les connexions en Wi-Fi public.

: un service inclus pour sécuriser les connexions en Wi-Fi public. Localiser mon appareil : permet de partager sa position en direct avec des proches.

Pensé également pour les familles, le Pixel 9a intègre des outils de contrôle parental avancés, via Google Family Link. Les parents peuvent gérer le temps d’écran, surveiller l’utilisation des applications et ajuster les réglages de confidentialité. La fonction Heures d’école permet même de limiter les distractions en restreignant certaines fonctionnalités pendant les cours.

Récapitulatif technique

Écran : Actua 6,3 pouces, 2700 nits, 120 Hz adaptatif

: Actua 6,3 pouces, 2700 nits, 120 Hz adaptatif Processeur : Google Tensor G4

: Google Appareil photo principal : 48 Mpx

: 48 Mpx Ultra grand-angle : 13 Mpx

: 13 Mpx Autonomie : +30 heures, jusqu’à 100 heures avec économiseur de batterie

: +30 heures, jusqu’à 100 heures avec économiseur de batterie Résistance : IP68 (eau et poussière)

: (eau et poussière) IA intégrée : Gemini Nano , Magic Editor, Add Me, Best Take

: , Magic Editor, Add Me, Best Take Mises à jour : 7 ans (OS, sécurité, Pixel Drops)

: 7 ans (OS, sécurité, Pixel Drops) Prix : 549 €, disponible en avril

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.