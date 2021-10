Test : .Système d’alarme vidéo Intelligent de Netatmo : L’assurance tranquillité….

En cette période de covid et de « confinement », nous avons besoin de nous évader pendant les WE et les vacances afin d’avoir un peu plus d’espace. Il est temps de boucler nos valises et de partir vers d’autres contrées, pas toujours très loin. Mais, partir c’est laisser notre logement vide. Alors comment sécuriser notre habitation. C’est ce que nous allons voir avec ce système de vidéo intelligent de Netatmo.

Préambule.

Netatmo, tout le monde connait son thermostat connecté, sa caméra welcome à reconnaissance faciale (caméra intérieure intelligente), des caméras extérieures… Mais savez-vous que Netatmo fait aussi un système d’alarme personnel afin de sécuriser votre logement ? Nous allons vous présenter cela ci-dessous.

Présentation – Description.

Pour créer son système d’alarme vidéo intelligent, Netatmo a fait le choix de combiner plusieurs de ses produits dans un pack. Autour de la caméra Welcome, sa caméra intelligente à reconnaissance faciale, Netatmo a associé une sirène intérieure intelligente et 3 détecteurs d’ouverture intelligents.

Contenu de la boîte:

Le pack est composé des éléments suivant : La caméra intérieure intelligente Welcome La sirène intérieure intelligente 3 capteurs/détecteurs d’ouverture intelligents Carte micro sd 8 GO



Caractéristiques techniques du constructeur:

La caméra :

Dimensions : 45 x 45 x 155 mm

Matériaux et design : Pièce d’aluminium monobloc.

Caméra Capteur vidéo : 4MP Résolution : Jusqu’à 1920×1080 Connectivité : Port Ethernet RJ-45 : 10/100 Mbits Sans-fil : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Application gratuite sur l’App Store / Google Play

Accès gratuit à votre caméra de surveillance en ligne.

Stockage des données : Carte microSD jusqu’à 32 Go (carte microSD 8Go classe 10 incluse)

La sirène intérieure intelligente :

Dimensions : diamètre 130mm * 35mm d’épaisseur

Alarme 110 db

Alimentation par pile ou cable micro USB

Les détecteurs d’Ouverture

Dimension : 76*15.8*30.4mm

Capteur monobloc étanche

Détecteur de mouvement/vibration

Retour d’état ouvert/fermé

Communication radio longue portée entre détecteurs et la caméra

Alimentation par pile AAA

Description de l’objet :

Comme indiqué plus haut, le pack comprend, la caméra bien connue, la sirène intérieure et les 3 capteurs/ détecteurs d’ouverture.

Mais passons à l’installation.