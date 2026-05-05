Motorola razr 70, razr 70 plus et razr 70 ultra : une nouvelle génération de pliants centrée sur l’IA et l’usage quotidien

Avec la série Motorola razr 70, Motorola renouvelle en profondeur sa gamme de smartphones pliants à clapet. Déclinée en trois modèles — Motorola razr 70 ultra, Motorola razr 70 plus et Motorola razr 70 — cette génération met l’accent sur l’intelligence artificielle, l’autonomie et une utilisation accrue de l’écran externe, devenu central dans l’expérience.

Le constructeur poursuit ainsi l’évolution d’un format longtemps considéré comme secondaire, en cherchant à le rapprocher d’un usage classique, sans compromis sur la compacité.

La marque, historiquement positionnée sur des appareils innovants et accessibles, continue d’élargir son catalogue pliant. Avec cette nouvelle série, Motorola affine sa stratégie en segmentant davantage son offre, tout en intégrant des technologies issues du haut de gamme.

Un format pliant désormais mature

La série Motorola razr 70 conserve le format à clapet introduit sur les générations précédentes, mais avec une approche plus aboutie. L’un des changements les plus visibles concerne l’usage de l’écran externe.

Sur les modèles ultra et plus, l’écran de 4 pouces permet désormais d’exécuter des applications complètes, répondant à une tendance de fond du marché des pliants : limiter les ouvertures répétées de l’appareil.

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Le modèle standard, avec son écran de 3,63 pouces, reste plus limité mais conserve les fonctions essentielles. Dans tous les cas, Motorola cherche à rendre le smartphone utilisable sans déplier systématiquement l’écran principal.

La charnière, renforcée avec du titane, s’inscrit dans une logique de durabilité, un point régulièrement critiqué sur ce type de produit.

Des écrans très lumineux, pensés pour le contenu

Le Motorola razr 70 ultra embarque un écran AMOLED de 6,96 pouces avec une luminosité HDR annoncée jusqu’à 5000 nits, un chiffre élevé qui vise à améliorer la lisibilité en extérieur.

Les trois modèles adoptent un taux de rafraîchissement de 165 Hz, désormais courant sur les appareils haut de gamme, mais encore peu répandu sur les formats pliants.

Le razr 70 plus ajoute une compatibilité Dolby Vision, orientée vers les usages vidéo. Dans l’ensemble, Motorola privilégie une expérience visuelle cohérente entre les écrans interne et externe, avec une calibration validée Pantone.

Trois plateformes techniques pour trois usages

La segmentation de la gamme passe également par les performances.

Le Motorola razr 70 ultra s’appuie sur la plateforme Snapdragon 8 Elite, orientée vers les usages intensifs, notamment en matière de traitement IA et de graphismes.

Le razr 70 plus utilise un Snapdragon 8s Gen 3, tandis que le razr 70 intègre un MediaTek Dimensity 7450X, plus modeste mais suffisant pour un usage quotidien.

Ce choix traduit une volonté de couvrir plusieurs niveaux d’usage, sans uniformiser les performances sur toute la gamme.

Autonomie : un point en progression

L’autonomie, souvent point faible des smartphones pliants, semble ici progresser.

Le Motorola razr 70 ultra atteint une capacité de 5000 mAh, ce qui reste rare sur ce format. Motorola annonce jusqu’à 36 heures d’utilisation.

Le razr 70 plus (4500 mAh) et le razr 70 (4800 mAh) affichent également des capacités supérieures à la moyenne des pliants à clapet.

Côté recharge, la présence de puissances élevées jusqu’à 68W et de la recharge sans fil traduit un alignement avec les standards du haut de gamme.

Photo : une montée en gamme progressive

Le Motorola razr 70 ultra adopte un système photo triple 50 MP, avec un capteur principal LOFIC destiné à améliorer la plage dynamique.

Les modèles inférieurs conservent une configuration double capteur 50 MP, avec stabilisation optique et ultra grand-angle.

Au-delà du matériel, Motorola met l’accent sur les traitements logiciels, avec plusieurs fonctions automatisées basées sur l’IA : sélection des meilleures expressions, ajustement du cadrage ou adaptation du rendu.

L’écran externe permet également de faciliter les selfies avec un aperçu direct, un usage désormais courant sur les pliants.

Une intégration poussée de l’intelligence artificielle

L’un des axes majeurs de cette génération reste l’intégration de l’intelligence artificielle.

La suite moto ai regroupe plusieurs fonctionnalités : résumé de notifications, suggestions contextuelles ou recherche transversale.

Motorola s’appuie également sur des partenaires externes comme Google Gemini, Microsoft Copilot ou Perplexity pour enrichir les usages.

Cette approche reflète une tendance globale du marché, où les constructeurs cherchent à multiplier les assistants intelligents plutôt qu’à centraliser les fonctions dans un seul système.

Ce qu’il faut retenir

La série Motorola razr 70 marque une évolution notable du format pliant à clapet. L’écran externe devient un élément clé de l’usage quotidien. L’autonomie progresse, notamment sur le modèle ultra. L’intelligence artificielle s’impose comme un axe central de différenciation.

Positionnement sur le marché

Avec la gamme Motorola razr 70, Motorola s’inscrit sur le segment des smartphones pliants premium et intermédiaires.

Le constructeur fait face à des acteurs comme Samsung ou Oppo, déjà bien installés sur ce marché.

La stratégie repose sur un équilibre entre design, usage et innovation logicielle, avec un ciblage large allant du grand public aux utilisateurs technophiles.

FAQ : Motorola razr 70

Quelle est l’autonomie du Motorola razr 70 ?

Elle varie selon les modèles, jusqu’à 36 heures pour le razr 70 ultra avec une batterie de 5000 mAh.

Quel est le prix de la gamme ?

Les prix annoncés sont de 869 € pour le razr 70, 1149 € pour le razr 70 plus et 1399 € pour le razr 70 ultra.

Les écrans externes sont-ils vraiment utilisables ?

Oui, notamment sur les modèles ultra et plus, où il est possible d’utiliser des applications complètes.

Quelle est la puissance des modèles ?

Le razr 70 ultra utilise un Snapdragon 8 Elite, contre un Snapdragon 8s Gen 3 et un Dimensity 7450X pour les autres.

La recharge est-elle rapide ?

Oui, avec jusqu’à 68W en filaire et la présence de la recharge sans fil sur toute la gamme.

Récapitulatif technique

Puissance : Snapdragon 8 Elite / Snapdragon 8s Gen 3 / Dimensity 7450X

Batterie : 5000 mAh / 4500 mAh / 4800 mAh

Autonomie : jusqu’à 36 heures

Recharge : jusqu’à 68W, sans fil, inversée

Écrans : AMOLED 6,9 à 6,96 pouces, 165 Hz

Photo : capteurs 50 MP avec traitement IA

IA : moto ai, Gemini, Copilot, Perplexity

En résumé

La série Motorola razr 70 confirme la maturité croissante des smartphones pliants à clapet. Motorola met l’accent sur l’usage réel, notamment via l’écran externe et l’IA. Le razr 70 ultra se positionne comme le modèle le plus complet.

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