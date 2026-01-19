Test : LSC Video Doorbell

Action, la chaine de magasins à bas prix, possède une gamme impressionnante d’objets connectés, et nous livre ici sa sonnette connectée. Est-ce que le rapport qualité/prix est au rendez-vous ?



Préambule.

Devenue une référence du hard-discount, l’enseigne néerlandaise Action bouscule désormais le marché de la maison connectée avec sa gamme LSC Smart Connect. Aujourd’hui, je m’attaque à un produit phare : leur sonnette vidéo connectée. Vendue à un prix défiant toute concurrence, tient-elle vraiment ses promesses en termes de sécurité et de réactivité ? C’est ce que nous allons vérifier.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Marque LSC Smart Connect Numéro de l’article 3209705 Couleur noir Matériau plastique ABS Poids 2,1 kg Capteur de mouvement PIR oui Avec microphone oui Connecté oui Mode de chargement micro-USB (câble inclus) Re-visionnage possible oui, avec une carte mémoire Carte mémoire incluse non Équipé d’un système anti-sabotage oui Contenu sonnette, carillon, câble micro-USB, matériel de fixation, 2 piles rechargeables, vis Compatible avec un réseau Wi-Fi 2,4 GHz Mode veille oui, après 15 secondes

Installation / Configuration.

L’un des gros points forts de cette sonnette Action est son accessibilité. Tout commence sur le Play Store (via mon Pixel 10 Pro XL), où l’on télécharge l’application LSC Smart Connect. Une fois le compte créé, la procédure d’appairage est très intuitive : l’application détecte automatiquement la sonnette et propose de l’ajouter directement dans l’application. En quelques secondes, l’appareil est connecté et est utilisable.

Attention toutefois à un détail technique : comme beaucoup d’objets domotiques de ce type, la sonnette ne supporte que les réseaux Wi-Fi 2.4 GHz. Si vous utilisez un routeur performant qui diffuse un seul nom de réseau pour les deux fréquences, il faudra parfois séparer temporairement les bandes pour finaliser l’installation. Une fois ce petit réglage effectué, la réactivité entre l’appui sur le bouton et la notification sur le téléphone est impressionnante pour un produit de cette gamme.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

LSC Video Doorbell

Pixel 10 PRO XL

Qualité d’image et audio : Entre performance et réalité technique

C’est ici que la sonnette LSC Video Doorbell surprend le plus. Pour un produit estampillé « discount », la définition 1080p est largement au rendez-vous. En plein jour, l’image est nette avec un bon piqué, permettant d’identifier sans aucun mal le visage d’un visiteur ou les détails d’un colis. L’angle de vision est suffisamment large pour couvrir tout un perron, même si l’on note une légère déformation sur les bords, typique de ce genre d’objectif grand-angle.

Dès que la luminosité chute, les LEDs infrarouges s’activent automatiquement. Le mode vision nocturne en noir et blanc reste propre et permet de voir clairement qui approche, même dans le noir complet. Côté audio, la communication bidirectionnelle permet de discuter en temps réel avec la personne à la porte. Le haut-parleur est efficace et, malgré une petite latence inhérente au Wi-Fi, la conversation reste parfaitement fluide.

Utilisation de l’application : Une interface robuste

L’expérience sur mon Pixel 10 Pro XL est exemplaire, car l’application LSC repose sur l’écosystème Tuya, une référence mondiale de la domotique. La réactivité des notifications est d’ailleurs le point le plus impressionnant : dès qu’un visiteur presse le bouton, le téléphone vibre presque instantanément, ce qui est crucial pour ne pas rater un livreur.

L’atout majeur de la LSC Video Doorbell reste son système de stockage local. Contrairement aux modèles concurrents qui imposent des abonnements mensuels coûteux, Action permet d’insérer une carte MicroSD directement dans l’appareil. Les vidéos sont alors enregistrées localement et restent consultables à distance via l’application, gratuitement et à vie. Enfin, l’intégration à Google Home est totale, permettant de diffuser le flux vidéo sur un écran connecté ou de créer des automatisations avec d’autres objets de la maison. Il reste toutefois possible de souscrire un abonnement au cloud si vous voulez préserver les évènements.

Autonomie et Robustesse : La liberté du sans-fil

Comme il s’agit du modèle sur batterie, la question de l’endurance était essentielle. Après une semaine de test avec de nombreuses détections de mouvement, la batterie tient étonnamment bien le choc. Sur cette base, on peut estimer une autonomie réelle située entre 2 et 4 mois, selon le passage devant votre porte et vos réglages de sensibilité. Le chargement se fait d’ailleurs très simplement via un câble USB, comme pour un smartphone classique.

Côté durabilité, bien que ce soit un modèle sans fil que l’on décroche pour le charger, sa base de fixation est conçue pour affronter les éléments. Elle a survécu à ses premières averses sans aucune infiltration d’eau. La coque protège efficacement l’électronique des projections et de la poussière, garantissant un fonctionnement fiable même par mauvais temps.

Conclusion.

Pour moins de 40 €, cette sonnette sans fil est une excellente affaire. Elle offre une liberté d’installation totale, une qualité d’image très correcte et surtout, elle ne nécessite aucun abonnement mensuel caché. Pour quelqu’un qui veut sécuriser son entrée sans se ruiner, c’est un choix très solide et une bonne entrée dans le monde la maison connectée.

Points Positifs Points Négatifs + Facilité d’installation – Finition un peu cheap + Qualité d’image + Prix

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 16/20 Finition : 14/20 Prix : 19/20 Note finale : 17/20

